Gulácsi: Ilyen gólt még nem láttam

„Kaptunk az első félidőben egy szerintem minimum kétséges gólt. Nem láttam ilyen helyzetből olyat, hogy a bíró továbbot intett, hiszen a védőt lökik hátulról, de ebből is felálltunk” – mondta az M4 Sportnak Gulácsi Péter. – „Volt még egy-két helyzetünk az első félidőben, még 1–0-nál még a másodikban is. Utána 60-70 perc után látszott, hogy a németek bedaráltak minket, volt pár helyzetük. A mai eredményre nem, de a teljesítményre büszkék lehetünk. Most egy kicsit matekozni kell, de reméljük, hogy az utolsó meccsünknek lesz tétje és még valahogy tovább tudunk jutni.”