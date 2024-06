Eb 2024: „Nekünk nincs olyan játékosunk, mint Szoboszlai Dominik”

– Kezdjük azzal, hogyan kerül egy skót futballszakíró Magyarországra? És hogyan érzi magát egy olyan közegben, ahol azért a futballnak nincs annyira központi szerepe a mindennapi életben, mint a labdarúgás őshazájának számító Nagy-Brtianniában, de rengeteget változott a megítélése az elmúlt években és nagyon sokan fejlődött a sportág?

– Mit is mondhatnék erre? A lányok szépek, a sörök finomak és a futball is egyre jobb, úgyhogy Magyarország egy remek hely – válaszolta mosolyogva a Nemzeti Sportnak a skót újságíró, Kevin McCluskie. – Hét éve élek Magyarországon, a feleségem magyar, miatta költöztem ide, Budapestre. Zuglóban élünk és nagyon jól érzem magam önöknél. Gyakran járok mérkőzésekre is, Vasas-szurkoló vagyok, de több válogatott mérkőzésen is voltam már, például itt voltam a Puskás Aréna megnyitóján is Uruguay ellen – mutat az arénára kollégánk, akivel a stadion kertjében beszélgettünk. – Fantasztikus atmoszférája van az arénának, jó ide meccsre jönni.

– És vajon mennyire lesz jó meccs az Eb-n a Magyarország–Skócia találkozó? Egyáltalán mire számít az Európa-bajnokság A-csoportjában?

– A várakozás a skót szurkolók körében visszafogott, hiszen korábban még sosem jutott tovább a válogatott a csoportkörből Eb-n vagy vb-n, de mivel az Európa-bajnokságon a csoport harmadik helyezettjének is lehet esélye a továbbjutásra, bízunk benne, hogy sikerül elérni legalább a nyolcaddöntőt. Ez nagyon kiegyenlített, nehéz csoport, egyik csapatot sem lehet leírni a négyesből, mindegyik eséllyel pályázik a továbblépésre. Németország ellen számunkra már a döntetlen is jó eredmény lenne, Svájc ellen pedig egy igazi ki-ki meccs jöhet. A magyar válogatott kapcsán a skót szurkolók ugyanazt gondolhatják, amit talán a magyar drukkerek is, hogy a három közül az lesz a legkönnyebb mérkőzésük, ott van a legnagyobb esély a győzelemre.

– Ez abból fakadhat, hogy a skót szurkolók kevésbé ismerik a magyar játékosokat?

– Az állhat a háttérben, hogy néhány évvel, mondjuk úgy öt évvel ezelőtt a magyar válogatott szinte teljesen ismeretlennek számított nemzetközi szinten, a szurkolók nagy része előtt, és sokkal gyengébb játékerőt képviselt, mint most, akkor Skóciában sem nagyon tudtak volna magyar játékosokat megnevezni a drukkerek. Ez mára változott, de nem biztos, hogy mindenki tisztában van ezzel a változással. Nyilván Szoboszlai Dominik szerepe meghatározó a magyar válogatott megítélése szempontjából, de egyre több játékos tudta letenni a névjegyét közismert európai klubokban Angliától, Németországon át Törökországig – gondolok itt Szoboszlai mellett például Sallai Rolandra vagy Szalai Attilára is. De a magam részéről említhetem Varga Barnabást is, akit kiemelkedő teljesítményre képes középcsatárnak tartok. A magyar válogatott tizennégy meccses veretlenségi sorozata (ami az írek elleni vereséggel szakadt meg – a szerző) is azt mutatja, nehéz ellene játszani és ezt láthattuk az angolok elleni két győzelem alkalmával is a Nemzetek Ligájában.

– Szoboszlai Dominik liverpooli teljesítményéről mi a véleménye? Mennyire lehet az ő játéka döntő a Magyarország–Skócia mérkőzésen?

– Szoboszlai liverpooli produkciója engem nem lepett meg. Már a felkészülési időszakban is nagyon meggyőző volt és az idény első fele kimondottan jól sikerült számára. Az idény második felében a sok meccs, a korábbiaknál nagyobb fizikai igénybevétel és talán a kissé kötött taktikai szerepe miatt is némileg visszaesett a teljesítménye, de ez benne van a futballban. Úgy gondolom, a következő idényt még inkább megerősödve kezdi majd és még jobb teljesítményre lehet képes. A válogatottban már szerepkörben játszik, mert Marco Rossi nagy szabadságot ad neki a pályán, szinte a játéktér bármely pontján feltűnhet, ezért nagyon nehéz ellene felkészülni. Skót részről abban bízhatunk, a liverpooli csapattárs, Andrew Robertson a tapasztalataival segíteni tudja a csapatot abban, hogy minél hatékonyabban tudjunk védekezni Szoboszlaival szemben. Szintén előnyt jelenthet, hogy Scott McTominay is ismeri őt a Manchester United és a Liverpool mérkőzéséről, valószínűleg ő fog a legtöbbet találkozni vele a középpályán. Nekünk nincs olyan típusú, klasszikus tízesünk, mint Szoboszlai, inkább a játékosok fizikai adottságaira támaszkodó brit stílust képviseljük. Nálunk a Celtic játékosa, Callum McGregor az, aki a tempót diktálja a középpályán, de ő nem az a sokat mozgó típus, mint a Liverpool játékosa, ellenben nagyon jó a passzjátékban és kimondottan masszív, védekezésben is erős tengelyt alkot McTominayjel és az Aston Villában remek idényt produkáló John McGinn-nel. Kissé statikus, de nagyon nehezen feltörhető középpályánk van. Ezért kimondottan nagy csatára számítok a magyar válogatott támadójátékát meghatározó Sallai, Varga, Szoboszlai trióval szemben.

– A skót válogatott ugyan múlt héten nyert Gibraltár ellen, de a finnekkel csak döntetlenre végzett és a legutóbbi kilenc mérkőzéséből egy győzelem és három döntetlen mellett ötször kikapott. Mi lehet ennek az oka?

– Furcsa ez a széria számomra, mert az Eb-selejtezők során Steve Clarke szövetségi kapitány, akit nagyon jó edzőnek tartok, abszolút kihozta a maximumot a csapatból. Egységes, végig nagyon koncentrált, fegyelmezett játékkal tudtuk megverni a spanyolokat és nyertünk Norvégiában is. Most az utolsó két felkészülési meccs vegyes képet mutat, mert Gibraltár kettő-nullás legyőzése önbizalomnövelő volt, a finnek ellen viszont kétgólos előnyt tékozoltunk el. Összességében mindkét meccsen lapos teljesítményt nyújtottunk, és voltak problémáink is kisebb sérülések miatt, de az Eb-re hangolódást jól szolgálta ez a két találkozó. Abban bízom, hogy az Eb-n a selejtezőben látott arcát mutatja a skót válogatott és akkor lehet esélyünk a továbbjutásra.

– És hogyan, honnan szurkol a Magyarország–Skócia meccsen Budapestről egy skót drukker?

– A Szabadság téri kivetítő előtt tervezzük nézni a mérkőzést. Nem lesz egyszerű a helyzetem, mert a kislányom persze a magyar válogatottnak szurkol – zárta a beszélgetést mosolyogva Kevin McCluskie.

A skót újságíróval készült beszélgetés második, videós részével jövő héten, a Magyarország–Skócia mérkőzés előtt jelentkezünk.

UEFA EURO 2024, NÉMETORSZÁG

A CSOPORTKÖR MENETRENDJE

A-CSOPORT

JÚNIUS 14., PÉNTEK

21.00, München: Németország–Skócia

JÚNIUS 15., SZOMBAT

15.00, Köln: MAGYARORSZÁG–Svájc

JÚNIUS 19., SZERDA

18.00, Stuttgart: Németország–MAGYARORSZÁG

21.00, Köln: Skócia–Svájc

JÚNIUS 23., VASÁRNAP

21.00, Stuttgart: Skócia–MAGYARORSZÁG

21.00, Frankfurt: Svájc–Németország



A SKÓT ÉS A MAGYAR VÁLOGATOTT EB-KERETE



MAGYARORSZÁG

Kapusok: Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC), Gulácsi Péter (RB Leipzig – Németország), Szappanos Péter (Paksi FC)

Védők: Balogh Botond (Parma – Olaszország), Botka Endre (Ferencvárosi TC), Dárdai Márton (Hertha BSC – Németország), Fiola Attila (Fehérvár FC), Lang Ádám (Omonia – Ciprus), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Szalai Attila (Hoffenheim – Németország, a Freiburgtól kölcsönben)

Középpályások: Bolla Bendegúz (Servette – Svájc, a Wolverhampton Wandererstől kölcsönben, aláírt a Rapid Wienhez), Kata Mihály (MTK Budapest), Kerkez Milos (AFC Bournemouth – Anglia), Kleinheisler László (Hajduk Split – Horvátország, a Panathinaikosztól kölcsönben), Nagy Ádám (Spezia – Olaszország, a Pisából kölcsönben), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Loic Nego (Le Havre – Franciaország), Schäfer András (Union Berlin – Németország), Callum Styles (Sunderland – Anglia, a Barnsley FC-től kölcsönben)

Támadók: Ádám Martin (Ulszan HD – Dél-Korea), Csoboth Kevin (Újpest FC), Gazdag Dániel (Philadelphia Union – Egyesült Államok), Horváth Krisztofer (Kecskeméti TE, a Torinótól kölcsönben), Sallai Roland (Freiburg – Németország), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Varga Barnabás (Ferencvárosi TC)

Szövetségi kapitány: Marco Rossi (olasz-magyar)

SKÓCIA

Kapusok: 21 – Zander Clark (Hearts), 1 – Angus Gunn (Norwich City – Anglia), 12 – Liam Kelly (Motherwell)

Védők: 16 – Liam Cooper (Leeds United – Anglia), 5 – Grant Hanley (Norwich City – Anglia), 13 – Jack Hendry (Al-Ettifak – Szaúd-Arábia), 22 – Ross McCrorie (Bristol City – Anglia), 26 – Scott McKenna (FC Köbenhavn – Dánia), 15 – Ryan Porteous (Watford – Anglia), 2 – Anthony Ralston (Celtic), 3 – Andrew Robertson (Liverpool – Anglia), 24 – Greg Taylor (Celtic), 6 – Kieran Tierney (Real Sociedad – Spanyolország)

Középpályások: 17 – Stuart Armstrong (Southampton – Anglia), 11 – Ryan Christie (AFC Bournemouth – Anglia), 14 – Billy Gilmour (Brighton & Hove Albion – Anglia), 20 – Ryan Jack (Rangers), 7 – John McGinn (Aston Villa – Anglia), 8 – Callum McGregor (Celtic), 23 – Kenny McLean (Norwich City – Anglia), 4 – Scott McTominay (Manchester United – Anglia)

Támadók: 10 – Ché Adams (Southampton – Anglia), 19 – Tommy Conway (Bristol City – Anglia), 25 – James Forrest (Celtic), 18 – Lewis Morgan (New York Red Bulls – Egyesült Államok), 9 – Lawrence Shankland (Hearts)

Szövetségi kapitány: Steve Clarke