Eb 2024: Nekünk jól jöhetnek a világbajnok kosarasok titkai is – Alexander Nouri

– Ön miként látja: egy nappal az Európa-bajnokság kezdete előtt milyen a hangulat Németországban?

– A bizonytalanság és a remény keveréke jellemzi, ami a gazdasági helyzettel, az energiaválsággal és az éghajlatváltozással kapcsolatos aggodalmakkal függ össze – nyilatkozta a Nemzeti Sportnak adott exkluzív interjújában Alexander Nouri, aki 2016–2017-ben a Werder Bremen vezetőedzője, 2020-ban a Hertha BSC megbízott vezetőedzője volt. – Az emberek kapaszkodókat keresnek, ezért mindenki várja, miként teljesít a válogatott az Európa-bajnokságon. A nyitómeccs megnyerésével lehetne fokozni a hangulatot, de olyan mámorra aligha lehet számítani, mint a kétezerhatos világbajnokságon. A márciusi felkészülési mérkőzések után mindenki hurráoptimista volt, de Toni Kroos nyilatkozata fedi a valóságot: a franciák és a hollandok legyőzése előtt nem voltunk olyan rosszak, utána pedig nem lettünk olyan jók, mint kikiáltották. A szükséges önbizalmat két meccs alapján felépíteni vagy elveszíteni nem lehet, mint minden sikeres szervezetnek és csapatnak, hosszabb idő megteremteni az alapot. Az Európa-bajnokság segíthet abban, hogy a legutóbbi, szenvedésekkel teli tornákat követően a következő évekre meglegyen ez az alap, de nem hiszem, hogy elvárhatjuk, hogy a német válogatott minden összecsapásán a legmagasabb szinten teljesítsen.

– Mindezek tükrében mit remél a tornától?

– Optimista alkat vagyok, edzőként nem is tudnék máshogy dolgozni. Sok összetevő miatt bizakodom. Tetszik a csapat nyugodtsága, összetétele. Nagyra értékelem a szakmai stáb munkáját, jól döntött a játékoskiválasztásnál. Rengeteg energiát fektetett a megfelelő személyiségek és karakterek posztok szerinti meghatározásába, majd megpróbálta megtalálni a leginkább megfelelő futballistákat, akik beleillenek a szerepkörükbe, és elfogadják. Egy példát említve: Thomas Müllerrel is el kellett fogadtatni azt a szerepet, hogy ha pályára lép, abban a tizenöt percben jelentse a rutinja, a klasszisa a különbséget. Mindenki tisztában van az elvárással, a feladatával. Ez azért is érdekes, mert Julian ­Nagelsmann szövetségi kapitányt a német kosárlabda-válogatott mestere, a csapattal tavaly nagy meglepetésre világbajnok Gordon Herbert inspirálja: megfigyelte, mit és hogyan csinál a kiválasztásnál vagy a csapatépítésben, és megpróbált valami hasonlót alkalmazni. Németországban sok ragyogó képességű játékos állt rendelkezésre már Julian Nagelsmann megbízatása előtt is, ám nem volt meg a csapatszellem, mintha nem tudták volna megteremteni a különleges légkört. Most azonban pozitív energiákat érezni, nagy az összhang, amit át kell emelni a pályára.

A játékosok veszekedése az akarat bizonyítéka

– Nem árnyalja a képet, hogy hétfőn Rüdiger és Füllkrug összekapott az edzésen, úgy kellett szétválasztani őket?

– Az én szememben ez inkább pozitívum. Aki keményen edz, abban dolgozik az adrenalin. A tréningeken gyakran keletkezik kisebb feszültség a játékhelyzetekben, de ezt tudni kell kezelni. A eset mindenesetre jelzi, mindenkiben ott munkál a tenniakarás, meg akarják mutatni magukat a futballisták. Érzelmekkel telve gyakorolnak, és ha történik is valami, utána megnyugszanak és lepacsiznak.

– Az Ukrajna és a Görögország elleni júniusi előkészületi meccsnek mi lehetett a legnagyobb tanulsága?

– Amikor olyan rendezetten és mélyen védekező együttes ellen játszik a csapatod, mint a nyári edzőpartnerek, akkor gyors labdajáratásra, oldalváltásokra, mögé kerülésre van szükség, egy az egy elleni játékhelyzeteket kell kialakítani a széleken, és folyamatosan jó helyezkedéssel kell operálni. Sok futballistánk játszik a Bayern Münchenben, akik hozzászoktak a tömörülő csapatok elleni játékhoz, ám az idő szorít, és minden labdarúgónak el kell sajátítania, hogyan kell a pályán cselekedni, amikor az ellenfél bekkel – a görögök elleni második félidő ilyen szempontból jobb volt. Lényeges még, hogy jó helyezkedéssel kell megakadályozni az ellentámadásokat. A taktika magas védekezést és szoros emberfogást kíván, ám a kontraakcióknál a belső védőink túlságosan távol álltak az emberüktől, ezért többször lefutották őket. Nos, erre oda kell figyelni az Eb-n, amint arra is, hogy javuljon a kommunikáció Tah és Rüdiger között – mind a ketten gyorsak, de ha nagyobb lenne köztük az összhang, még több esélyük lenne szerelni. Mivel Nagelsmann kiváló edző, és a játékosok is nagyszerű képességekkel vannak megáldva, a rövid felkészülési idő is elegendő lehet ahhoz, hogy kis csoportos vagy egyéni videózások segítségével kijavítsák a hibákat.

– Milyen erényeket kidomborítva juthat messzire Németország?

– A támadóerő sokat érhet. Wirtznek kivételes idénye volt Leverkusenben, roppant kreatív játékos, aki Musialával és Sanéval a különbséget jelentheti a mérkőzéseken, egyetlen akciójukkal eldönthetik a három pont vagy a továbbjutás sorsát. Mögöttük Kroos kiegyensúlyozottságával stabil lett a középpálya is, megvan a higgadtsága, a labdaérzéke és a játékintelligenciája ahhoz, hogy tökéletesen irányítsa a válogatottat, meghatározza a mérkőzés ritmusát.

A kapuskérdésben a legjobb döntést hozta meg a kapitány

– Viszont a jó szerepléshez megfelelő kapusteljesítmény sem árt: a Kicker több mint kétszázezer szavazójának hetvenkilenc százaléka véli úgy, Marc-André ter Stegennek kellene védenie a kevésbé meggyőzően teljesítő Manuel Neuer helyett. Ön kit nevezne ki első számú kapusnak?

– A torna kezdete előtti napokban nem nyitnám meg az erről szóló vitát. Kiváltság, hogy két világklasszis közül lehet választani. Neuer újraértelmezte a kapusposztot, és ebben a csapatban nemcsak a pályán, hanem azon kívül is fontos szerepet tölt be, minden társa elfogadja őt és felnéz rá. Edzőként az egész képet látod, nemcsak az aktuális formát, hanem azt is figyelembe veszed, milyen a játékos hatása az öltözőre. Ha Nagelsmann helyében lennék, kitartanék a döntésem mellett.

– Gündogan helyzete is érdekes. Milyen üzenetet közvetít, hogy a szövetségi kapitány a legutóbbi öt meccsen lecserélte a csapatkapitányt, aki legfeljebb hetvenkét percet töltött

a pályán?

– Azt jelenti, hogy mindenkinek fel kell áldoznia az egóját a nemzeti csapatért. Minden játékosra ugyanazok a szabályok vonatkoznak, és ha valaki nem úgy teljesít, nem játszik. Szerintem emögött nincs szenzáció.

– A nyári tesztmeccseken rendre akadt cserejátékos, aki bizonyított, mint például Gross vagy Beier. Lehet, hogy ezúttal olyan ember lesz a németek kulcsfigurája, akire senki sem számít?

– Benne van a pakliban. A modern labdarúgásban felértékelődött a cserék szerepe, sokat számít, ha a kispadról beugrók hatással vannak a játékra. A futballistáknak át kell érezniük, hogy függetlenül attól, kezdenek-e vagy sem, rendkívül fontos a szerepük, ők jelenthetik a meccs végén a különbséget. Vannak olyan labdarúgóink a keretben, akik a mérkőzések vége felé járva csereként megvillanhatnak.

– A júniusi két tesztmeccs után senki sem hiányzik önnek a keretből?

– Utólag nyilván okosabb az ember, de Nagelsmann szerintem a megfelelő játékosokat választotta ki. Versenyképes lesz a csapatunk. Nem mindig a legjobb játékosokat kell összeválogatni, hanem azokat, akik a legjobban passzolnak egymáshoz és akik azonosulni tudnak a kialakítani vágyott stílussal. Ráérünk utólag értékelni és kritizálni a döntéseket. A kétezertizennégyes világbajnokság előtt Kamerunnal és Lengyelországgal játszott döntetlent a válogatott, mégis megnyerte a tornát.

– Mit vár a Skócia elleni pénteki nyitó mérkőzéstől?

– Skócia alighanem ugyanazt a felfogást választja, mint Görögország: mélyen védekezik, megpróbál néhány kontrával érvényesülni. Éppen ezért a hátsó sor mögé történő magas intenzitású bemozgásokra és hibátlan, gyors labdajáratásra lesz szükség, hogy feltörjük a falat. A precíz védekező helyezkedés is elengedhetetlen lesz, hogy megakadályozzuk az ellentámadásokat. A győzelem berobbantaná a szikrát, és közelebb kerülnénk az eufóriához. Nehéz meccs lesz, de mivel minden labdarúgó meg akarja mutatni magát a saját közönsége előtt, győzelemre számítok.

NÉMETORSZÁG

Kapusok: 12 – Oliver Baumann (Hoffenheim), 1 – Manuel Neuer (Bayern München), 22 – Marc-André ter Stegen (FC Barcelona – Spanyolország),

Védők: 16 – Waldemar Anton (VfB Stuttgart), 20 – Benjamin Henrichs (RB Leipzig), 6 – Joshua Kimmich (Bayern München), 24 – Robin Koch (Eintracht Frankfurt), 18 – Maximilian Mittelstädt (VfB Stuttgart), 3 – David Raum (RB Leipzig), 2 – Antonio Rüdiger (Real Madrid – Spanyolország), 15 – Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), 4 – Jonathan Tah (Bayer Leverkusen)

Középpályások: 23 – Robert Andrich (Bayer Leverkusen), 11 – Chris Führich (VfB Stuttgart), 5 – Pascal Gross (Brighton – Anglia), 21 – Ilkay Gündogan (FC Barcelona – Spanyolország), 8 – Toni Kroos (Real Madrid – Spanyolország), 10 – Jamal Musiala (Bayern München), 25 – Emre Can (Dortmund), 19 – Leroy Sané (Bayern München), 17 – Florian Wirtz (Bayer Leverkusen)

Támadók: 14 – Maximilian Beier (Hoffenheim), 9 – Niclas Füllkrug (Borussia Dortmund), 7 – Kai Havertz (Arsenal – Anglia), 13 – Thomas Müller (Bayern München), 26 – Deniz Undav (VfB Stuttgart)

Szövetségi kapitány: Julian Nagelsmann

A-CSOPORT

JÚNIUS 14., PÉNTEK

21.00, München: Németország–Skócia

JÚNIUS 15., SZOMBAT

15.00, Köln: MAGYARORSZÁG–Svájc

JÚNIUS 19., SZERDA

18.00, Stuttgart: Németország–MAGYARORSZÁG

21.00, Köln: Skócia–Svájc

JÚNIUS 23., VASÁRNAP

21.00, Stuttgart: Skócia–MAGYARORSZÁG

21.00, Frankfurt am Main: Svájc–Németország