Eb 2024: 888 millió eurós összérték – íme, az U21-es álomcsapat

AZ EURÓPA-BAJNOKSÁG U21-ES ÁLOMCSAPATA

BART VERBRUGGEN

Hollandia, 2002. augusztus 18. – 21 éves

Klupcsapata: Brighton & Hove Albion

Piaci érték: 18 millió euró

A kapusposztnál érezhető, hogy a szövetségi kapitányok inkább a tapasztalatra szavaznak. A keretekben több a harminc év feletti kapus, mint a 25 év alatti. Ha mind a 24 csapatot nézzük, akkor is csak egy kapus van, aki még nem töltötte be a 22. életévét. Így nem is volt kérdés, hogy a Brighton & Hove Albion kapuját védő Bart Verbruggennel kezdődik az álomcsapat névsora.

A holland kapus 2023 májusában mutatkozott be a válogatottban, azóta összesen hét mérkőzésen kapott szerepet, ebből ötször nem kapott gólt. Verbruggen első PL-ben töltött idényében 21 mérkőzésen 28 gólt kapott, az Európa-ligában három mérkőzésen kapott szerepet és mind a hármat lehozta kapott gól nélkül.

NUNO MENDES

Portugália, 2002. június 19. – 21 éves

Klubcsapata: Paris Saint-Germain

Piaci érték: 55 millió euró

A védelemben dupláznak a portugálok. A 23-szoros válogatott Nuno Mendes a csapat egyik legtapasztaltabb tagja. A Sporting és a PSG színeiben közel 150 mérkőzése van a felnőttek között, ráadásul a védelem és a középpálya bal oldalán is bevethető. A 21 éves játékos gyors, technikás, ennek köszönhetően a támadásban is kiveszi a részét. Tipikusan az a védő, akinek nem feltétlen a védekezési képességei kiemelkedőek, hanem akkor nyújt különlegeset, ha nála van a labda.

ANTÓNIO SILVA

Portugália, 2003. október 30. – 20 éves

Klubcsapata: SL Benfica

Piaci érték: 45 millió euró

Antonio Silva végigjárta a korosztályos válogatottakat, mire 2022 novemberében az A-válogatottban is bemutatkozhatott, hasonló utat járt be a Benficánál is, melyben csaknem száz mérkőzésen lépett pályára.

Silva komplett védő, erős fizikumú, és jól helyezkedik, így már korán megakasztja a támadást. A 11-szeres válogatott védő viszont idén két piros lapot is begyűjtött a Bajnokok Ligájában – ebben mindenképp javulnia kell. A 20 éves játékos színre lépése a portugál válogatottban fellelhető generációváltás egy újabb pontja. Németországban még ott lesz a 41 éves Pepe, aki sokat taníthat még António Silvának, ha nem is feltétlenül a piros lapok elkerülésében.

KERKEZ MILOS

Magyarország, 2003. november 7. – 20 éves

Klubcsapata: AFC Bournemouth

Piaci érték: 20 millió euró

Kerkez Milos révén magyar játékos is bekerült a fiatalok álomcsapatába. A magyar válogatott szélső tavaly Hollandiából a Premier League-be igazolt, s ott is remekül megállta a helyét, kezdő idényében 33 tétmérkőzésen is lehetőséget kapott. Kerkez Milos a magyar válogatottban is hamar megtalálta a helyét, stabil játékosa volt Marco Rossi Eb-selejtezős csapatának. Az AFC Bournemouthban légióskodó játékos agresszív védekezési stílusa minden támadó életét megnehezíti.

JAMAL MUSIALA

Németország, 2003. február 26. – 21 éves

Klubcsapata: Bayern München

Piaci érték: 120 millió euró

Jamal Musiala a Bayern München mindenese. Ugyan a müncheniek idényére rossz fényt vet a Bayer Leverkusen remeklése, és Harry Kane góltermelése is némileg háttérbe szorította Musiala teljesítményét, de a 21 éves német ismét remek idényen van túl.

A Bayern Münchennél már 163 mérkőzésen van túl, és több mint 70 gólban működött közre. Labdavezetésben, passzolásban kiemelkedő, de cselekkel és átlövésekkel is tudja bontani az ellenfél védelmét. A válogatottban 29 találkozón kapott szerepet. Háromszor játszott a mieink ellen, és az Eb-n lehet a negyedik alkalom, jelenleg Musiala nyeretlen a magyarok ellen…

JUDE BELLINGHAM

Anglia, 2003. június 29. – 20 éves

Klubcsapata: Real Madrid

Piaci érték: 180 millió euró

Nehéz elhinni, de Jude Bellingham még mindig csak 20 éves. Három remek dortmundi idényt követően a Real Madridnál is azonnal közel került a legenda státuszhoz. A győztes mentalitását és a vezetői képességeit a pályán is megmutatta. Az FC Barcelona ellen a La Ligában kétszer is a hosszabbításban szerzett győztes gólt, 11-szer betalált a BL-ben és kétszer a szuperkupában is.

Bellingham ráadásul nemcsak a gólszerzésben jeleskedik, minden sorozatot figyelembe véve 13 gólpasszal zárta első spanyolországi idényét, de korábban a Dortmundnál is kiszolgálta társait. A válogatottban már 29 meccsnél és három gólnál jár. Ha az angolok sokáig menetelnek, akkor Bellingham az Aranylabda legnagyobb esélyese lehet, bár ebbe madridi csapattársa, Vinícius Júnior is beleszólhat.

EDUARDO CAMAVINGA

Franciaország, 2002. november 10. – 21 éves

Klubcsapata: Real Madrid

Piaci érték: 100 millió euró

A Rennes-től 2021-ben a Real Madridba igazoló Eduardo Camavinga pályafutása beindult a váltás óta. A 21 évesen kétszeres spanyol bajnok, kétszere BL-győztes, világbajnoki ezüstérmes középpályás alapember lett Carlo Ancelotti csapatában. A több poszton is megbízható teljesítményre képes Camavingának elit szerelési képessége van, jól bírja a nyomást, de a labdával sem jön zavarba és remekül mozgatja a labdát a védelmi vonalak között. A válogatottban is a középpálya több területén beveti Deschamps, Camavinga eddig 17 találkozón 1 gólt szerzett.

Bellingham és Camavinga a Real Madridon túl a válogatottban is meghatározó játékosok (Fotó: Getty Images)

PEDRI

Spanyolország, 2002. november 25. – 21 éves

Klubcsapata: FC Barcelona

Piaci érték: 80 millió euró

Pedri a Las Palmasban hívta fel magára az FC Barcelona figyelmét. A katalánoknál 143 mérkőzésen kapott szerepet, emellett a spanyol válogatottnak is hamar alapembere lett. A 2020–2021-es idényben az Eb-vel és az olimpiával együtt összesen 73 találkozón lépett pályára, ez az erőltetett tempó pedig számos sérüléshez vezetett.

A 21 éves játékos rendre szabad kezet kap a középpályán, sokszor megy ki szélre, vagy a védelmi vonalak mögé mozogva próbál helyzetet teremteni. Gyors, intelligens és kreatív játékos, aki kevés területen is helytáll és mindkét lábbal képes megjátszani a labdát. A válogatottban az Eb előtt Észak-Írország ellen talált először kapuba, akkor rögtön duplázott.

LAMINE YAMAL

Spanyolország, 2007. július 13. – 16 éves

Klubcsapata: FC Barcelona

Piaci érték: 90 millió euró

Az előző Európa-bajnokságon Pedri és Gavi, a mostanin Lamine Yamal személyében ad az FC Barcelona egy tehetséges fiatalt a spanyol válogatottnak. A 16 éves támadó már – egészen elképesztő! – 51 mérkőzésen lépett pályára a Barca felnőttcsapatában. Kora ellenére éretten játszik, jó döntéseket hoz és remek az egy az egy elleni játékszituációkban, így biztosan kezd Luis de la Fuente csapatában.

A legfiatalabb gólszerző a spanyol bajnokságban és az Eb-selejtezőkön és nagy esély van rá, hogy rekorder lesz a kontinenstornák történelmében is. Mindössze hat meccset játszott az U16-os válogatottban, ellenben tízszer lépett pályára az U17-eseknél (8 gól), egyszer az U19-ben és hétszer a felnőttek között (két gól). Yamal annak ellenére lehet a spanyol válogatott vezére, hogy az Eb-döntő előtti nap tölti be a 17. életévét.

BENJAMIN SESKO

Szlovénia, 2003. május 31. – 21 éves

Klubcsapata: RB Leipzig

Piaci érték: 50 millió euró

Benjamin Sesko a Salzburgból a Lipcséhez igazolt 2023 nyarán. A szlovén támadó egy szinttel feljebb is megmutatta kvalitásait és a bajnokság (14 gól) mellett a Bajnokok Ligájában (2) és a Német Kupában (2) termelte a gólokat. Az RB Leipziggel még az Eb előtt szerződést hosszabbító támadó mindkét lábbal, valamint fejjel is veszélyes, amit a szlovén válogatottban is kamatoztat. Fiatal kora ellenére már 29-szer szerepelt hazája válogatottjában, ezeken 11 gólt szerzett.

FLORIAN WIRTZ

Németország, 2003. május 3. – 21 éves

Klubcsapata: Bayer Leverkusen

Piaci érték: 130 millió euró

A Bayer Leverkusen remek idényének egyik kulcsfigurája volt Florian Wirtz. A német támadó 2020 januárjában igazolt az 1. FC Kölntől a Leverkusenhez, ahol szépen lassan vezérszereplő lett Xabi Alonso csapatában.

Több sérülés is hátráltatta rövid karrierjét, térdproblémák miatt a 2022-es világbajnokságot is ki kellett hagynia, de ezeket maga mögött hagyva berobbant a világfutball elitjébe. A jobblábas játékos az idényben 18 gólt szerzett és 20 asszisztot jegyzett a gyógyszergyáriaknál. A német válogatottban 18 évesen mutatkozott be, összesen 18 találkozón lépett pályára és öt gólban vállalt szerepet.

KEZDŐCSAPAT

Verbruggen – Nuno Mendes, António Silva, Kerkez Milos – Musiala, Bellingham, Camavinga, Pedri – Yamal Lamine, Sesko, Wirtz

CSEREPAD

Illja Zabarnij, Rasmus Höjlund, Nico Williams, Kobbie Mainoo, Arda Güler, Warren Zaire-Emery, Xavi Simons.