Cristiano Ronaldo és a varázslatos csehek: labdarúgók, akik Eb-n szerezték első válogatott góljukat

És akkor a mai kínálat: mindkét mérkőzést a 2008-as osztrák–svájci közös rendezésű Európa-bajnokság nyitó napján játszották le. Az egyiket a csehek nyerték meg – és megint volt egy cseh „első gólos”, a másikat a portugálok, szintén új gólszerzőket avatva.

EGY KARRIER KÜLÖNLEGES PILLANATA: VÁCLAV SVERKOS

(2008, Svájc–Csehország 0–1) A bázeli nyitány góljait Alex Freitől várták a szakemberek, de a svájci publikum mindenképpen, csakhogy a hazaiak kiváló csatára az első félidő hajrájában térdszalagszakadást szenvedett, ami, mint utóbb kiderült, megpecsételte csapata sorsát. Úgyhogy ez a meccs Václav Sverkosé lett, aki megjárta a német és az osztrák Bundesligát, de a válogatottban csak azt követően mutatkozott be, hogy hazatérve cseh gólkirály lett 2008-ban. Élete első válogatott góljával döntött Svájc ellen – csupán csereként lépett pályára azon a meccsen, és a tornán többé nem is játszott... Huszonhét évesen, 2010-ben lezáruló válogatottbeli pályafutása 11 mérkőzést és három gólt számlál. VIDEÓ ITT!

Václav Sverkos (10) a 2008-as torna első gólját lövi (Fotó: Getty Images)

EGY KARRIER KÜLÖNLEGES PILLANATA: PEPE

(2008, Portugália–Törökország 2–0) A brazilnak született Pepe még viszonylag új fiú volt a portugál válogatottban, nem egészen egy évvel korábban honosították, amikor a törökök elleni mérkőzés második félidejében, Nuno Gomessel kényszerítőzve megszerezte a vezetést, nem törődve azzal sem, hogy lövés közben éppen felrúgták. Vérbeli pepés hozzáállás. A meccs embere címet is kiérdemelte. A védő válogatott pályafutása ugyanúgy 2007-ben kezdődött, ahogyan a Real Madrid-beli karrierje; utóbbi tíz év után lezárult, előbbi még nem – Pepe túl van a 130. válogatott meccsén, eddig nyolc gólt szerzett.

EGY KARRIER KÜLÖNLEGES PILLANATA: RAÚL MEIRELES

(2008, Portugália–Törökország 2–0) Raúl Meireles is csereként, csupán a 83. percben állt be a törökök ellen, de ennyi idő is elég volt neki ahhoz, hogy egy ziccerig kijátszott akció végén a kapuba találjon, felnőttválogatott pályafutása során szintén először. A Portót, a Liverpoolt, a Chelsea-t és végül a Fenerbahcét erősítő középpályás Eb-n soha többé nem szerzett gólt, a 2010-es vb-n egyet igen; válogatott karrierje 76 mérkőzéssel és 10 góllal zárult le 2014-ben.

Pepe gólja 6:10-nél, Raúl Meirelesé 7:45-nél

JÚNIUS 7. – EB-EREDMÉNYEK

EB 2008, AUSZTRIA ÉS SVÁJC – JÚNIUS 7.

CSOPORTMÉRKŐZÉSEK

Bázel: Svájc–Csehország 0–1

Genf: Portugália–Törökország 2–0

A török védő későn rúgott alá Pepének, a labda már úton van a kapuba – ez volt a portugál védő első válogatott gólja (Fotó: Getty Images)

Sorozatunk első része: