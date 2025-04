Csillagok találkozója – így is beszélhetnénk a madridi Laureus-sportgáláról, amelyet húsvéthétfőn este rendeztek meg Madridban. Az eseményen a sportvilág színe-java jelent meg a díjazottakon kívül is: többek között Luís Figo, Iker Casillas, Cafú, Fabio Capello, Nadia Comaneci, Novak Djokovics, Mark Cavendish vagy Boris Becker is felvonult a vörös szőnyegen. Nézze meg képválogatásunkat a rangos sporteseményről!

fotó 2025-ös Laureus-gála Madridban (Fotók: Getty Images)