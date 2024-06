Botka: Meccs közben nem kell számolgatni! Szalai: Ez egy nehezebb időszak

Az első kérdés a játékosokhoz az volt a magyar válogatott szombati sajtótájékoztatóján, hogyan élte meg a csapat, hogy az Eb előtt megszakadt a 14 meccses veretlensége, a tornán pedig egymás után kétszer is kikapott.

„Természetesen senki sem szeret veszíteni. A tizennégy veretlen meccs nagyon nagy eredmény volt, nagy önbizalmat adott, most ez kicsit megszakadt. Megbeszéltük a történteket, vissza kell kicsit mennünk azokhoz az alapokhoz, amik korábban az erősségünket jelentették” – válaszolta Szalai Attila.

„Nyilván a tizennégy meccses széria után mindenki arra gondolt, hogy két mérkőzés után az Eb-n is előrébb tartunk, de ha holnap meglesz a három pont, meglehet az esélyünk a továbbjutásra. Arra kell építenünk, ami korábban jól ment a csapatnak” – mondta Botka Endre.

Szalait arról kérdeztük, hogyan éli meg, hogy a klubja után a legutóbbi meccsen már a válogatottban is elveszítette a helyét a kezdőcsapatban.

„Én is érzem, ez egy nehezebb időszak a pályafutásomban, de nagyon büszke vagyok rá, hogy segíthetem a csapatot, napról napra, edzésről edzésre” – reagált a Hoffenheim védője, a tavasszal kölcsönbe Freiburgban futballozó védő.

Az Eb-n eddig nem szereplő Botkát arról faggattuk, úgy készül-e, hogy a skótok ellen visszatérhet a csapatba.

„Természetesen minden meccsre úgy készülök, hogy kezdő leszek, de hogy ez valóban így lesz-e, azt csak a a kapitány tudja megmondani” – nyilatkozta az FTC védője.

Ezután a skótokra terelődött a beszélgetés.

„Ismerjük a skótokat, tudjuk, hogy erősségük a labda nélküli mozgás, nagyon egységes csapat, de mi is azt az egységes küzdőszellemet szeretnénk a pályára vinni, ami őket is jellemzi, ebben szeretnénk jobbak lenni” – mondta Szalai.

„Az első meccsen nem sikerült nekik területet védeni, de a második találkozón nagyon agresszívan, jól támadtak, és erre készülünk mi is” – tette hozzá Botka.

Ezután Szalai a csapat fizikai állapotáról beszélt, Botka pedig arról, mennyire nézik majd meccs közben a számokat, a többi meccs alakulását, törekednek a gólkülönbség javításra, ami számíthat a továbbjutás szempontjából.

„Fizikailag jó állapotban van a csapat. Nagyon profi stáb dolgozik velünk, folyamatosan mérik az állapotunkat, és ennek függvényében határozzák meg, kinek, mikor, milyen munkára van szüksége” – mondta Szalai.

„Nem kell meccs közben számolgatni. Egyszerűen győzni kell, s ráérünk utána gondolkodni a továbbiakon” – szögezte le Botka.

„Ha nyerni tudnánk, már elmondhatnánk, hogy jobban szerepeltünk, mint az előző Eb-n, ez a célunk” – hangsúlyozta Szalai.

Ugyanakkor mindketten megcáfolták Réthy Béla Nemzeti Sportnak mondott kritikáját, miszerint nagyon Rossi-függő lenne a válogatottunk.

„A kritika nem teljesen igaz, a múltban már bebizonyítottuk, hogy akkor is tudunk váltani játékban, ha éppen nem halljuk a mestert. Vannak erős egyéniségeink, és nagyszerű a csapategység. Az előző két meccs nem úgy sikerült, ahogy elterveztük, de a múltban már bizonyítottuk, képesek vagyunk váratlan helyzetekre is reagálni” – érvelt Szalai, akivel Botka is egyetértett.

MAGYARORSZÁG

Kapusok: 12 – Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC), 1 – Gulácsi Péter (RB Leipzig – Németország), 22 – Szappanos Péter (Paksi FC)

Védők: 3 – Balogh Botond (Parma – Olaszország), 21 – Botka Endre (Ferencvárosi TC), 24 – Dárdai Márton (Hertha BSC – Németország), 5 – Fiola Attila (Fehérvár FC), 2 – Lang Ádám (Omonia – Ciprus), 6 – Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), 4 – Szalai Attila (SC Freiburg – Németország)

Középpályások: 14 – Bolla Bendegúz (Servette – Svájc), 26 – Kata Mihály (MTK Budapest), 11 – Kerkez Milos (AFC Bournemouth – Anglia), 15 – Kleinheisler László (Hajduk Split – Horvátország), 8 – Nagy Ádám (Spezia – Olaszország), 18 – Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), 7 – Loic Nego (Le Havre – Franciaország), 13 – Schäfer András (Union Berlin – Németország), 17 – Callum Styles (Sunderland – Anglia)

Támadók: 9 – Ádám Martin (Ulszan HD – Dél-Korea), 23 – Csoboth Kevin (Újpest FC), 16 – Gazdag Dániel (Philadelphia Union – Egyesült Államok), 25 – Horváth Krisztofer (Kecskeméti TE), 20 – Sallai Roland (SC Freiburg – Németország), 10 – Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), 19 – Varga Barnabás (Ferencvárosi TC)

Szövetségi kapitány: Marco Rossi (olasz-magyar)

A-CSOPORT

JÚNIUS 14., PÉNTEK

München: Németország–Skócia 5–1

JÚNIUS 15., SZOMBAT

Köln: Magyarország–Svájc 1–3

JÚNIUS 19., SZERDA

Stuttgart: Németország–MAGYARORSZÁG 2–0

Köln: Skócia–Svájc 1–1

JÚNIUS 23., VASÁRNAP

21.00, Stuttgart: Skócia–MAGYARORSZÁG

21.00, Frankfurt: Svájc–Németország