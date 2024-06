Be kellett volna lőnünk azt a második gólt – Southgate

„Elégedett vagyok, az első félidőben remekül bántunk a labdával, irányítottuk a játékot, s be kellett volna lőnünk azt a második gólt. A második félidőben meg kellett mutatnunk a másik arcunkat és meg kellett védenünk a tizenhatosunkat. Nem tudtuk megtartani a labdát, de tetszett az, hogy tudtunk szenvedni. Egy tornán előfordulnak ilyen pillanatok, s ilyenkor kitartónak kell lennünk. (...) Guéhivel elégedett vagyok. A Crystal Palace-ban nem játszott ilyen kaliberű meccseken, de nyugodt és összeszedett volt. (...) Trentnek ma sok területet kellett lefednie, de ma is megmutatta, mennyire fegyelmezett, nem beszélve a passzolási repertoárjáról. Sokat tanul, akárcsak mi is, de összességében jó volt nézni a játékra gyakorolt hatását” – idézi az uefa.com Gareth Soutghate angol szövetségi kapitányt.

„Az első félidő megmutatta, miért tudunk bármelyik csapat ellen gólt szerezni, a második pedig azt, hogy bármelyik ellenfelünket képesek vagyunk gól nélkül tartani – ezzel a nagyon frappánsan hangzó mondattal foglalta össze Jude Bellingham a csapata 1–0-s győzelmével végződő Anglia–Szerbia csoportmérkőzést, amelynek legjobbjává őt választották az UEFA szakemberei. – Kellett egy kicsit szenvednünk azért, hogy ne kapjunk gólt, de a képlet egyszerű: ha ez sikerül, elég egyet is szerezni a győzelemhez. Összességében elégedettek lehetünk a teljesítményünkkel.”

S bár az angol lapok nem voltak elájulva a csapat vasárnap esti teljesítményétől, Bellingham játékát inspirálónak minősítették.

„Mindenki láthatta, mennyire élvezem a szervezői szerepkört – folytatta a meccs egyetlen gólszerzője. – Ami a gólomat illeti, nagyszerű társak együttműködéséből született; az efféle erőlködés nélkül megvalósuló összjátékok szerzik a legnagyobb örömöt egy futballistának.”

A The Guardian sportszekciójának hétfői címlapja: Anglia játéka dadogott, Bellingham volt a különbség Szerbia ellen

„Jó mérkőzést játszottunk, mindkét csapat magas szintet képviselt – így a szerbek szövetségi kapitánya, Dragan Sztojkovics. – Anglia rendkívül erős csapat, de bátran játszottuk a saját játékunkat. Némi változtatással átvettük a labda irányítását, és beszorítottuk az angolokat. Büszke vagyok a munkánkra, nem érdemeltünk vereséget, de nem állunk meg. Az eredménnyel természetesen nem vagyok elégedett, de ez van, ki kell pihennünk magunkat és mennünk kell tovább. Szlovénia ellen mindent megteszünk, azt a mérkőzést meg kell nyernünk.”

Déli szomszédunk mestere beszélt a kapuskérdésről és a megsérült Kosztics állapotáról is.

„Rajkovics kiváló kapus, és ma parádésan védett. Három kiváló kapus van a keretben, én pedig néhány napja döntöttem úgy, hogy megadom neki a lehetőséget, ő pedig remek teljesítménnyel hálálta beg a bizalmat. (...) Holnap meglátjuk, mi lesz a helyzet, akkor megy ugyanis Kosztics vizsgálatra. A térde külső részén érzett fájdalmat, így a szalagjai is érintettek lehetnek, de ezt nem tudhatjuk biztosan. Most jég van a térdén, de holnap okosabbak leszünk.”

„A torna egyik nagy esélyesével játszottunk. Az első félidőben megnehezítettük a saját dolgunkat, túl sok tiszteletet adtunk nekik. A győzelmet ettől függetlenül megérdemlik, hiszen nagyon erős csapatuk van, eredményeik pedig önmagukért beszélnek. A második félidőben ezzel együtt megmutattuk, hogy képesek vagyunk felvenni velük a versenyt. Gólt is szerezhettünk volna, de igazságosnak tartom az eredményt, most pedig már a soron következő meccsekre kell koncentrálnunk” – értékelt a Juventusban légióskodó Dusan Vlahovics.

EURÓPA-BAJNOKSÁG

NÉMETORSZÁG

CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ

C-CSOPORT

Szerbia–Anglia 0–1 (0–1)

Gelsenkirchen, Arena AufSchalke, 48 953 néző. Vezette: Daniele Orsato (Ciro Carbone, Alessandro Giallatini) – olaszok

Szerbia: Rajkovics – Veljkovics, Milenkovics, Pavlovics – Zsivkovics (Birmancsevics, 74.), Sz. Milinkovics-Szavics, Gudelj (I. Ilics, a szünetben), Sz. Lukics (Jovics, 61.), Kosztics (Mladenovics, 43.) – Vlahovics, A. Mitrovics (Tadics, 61.). Szövetségi kapitány: Dragan Sztojkovics

Anglia: Pickford – Walker, Stones, Guéhi, Trippier – Alexander-Arnold (C. Callagher, 69.), Rice – Saka (Bowen, 76.), Bellingham (Mainoo, 86.), Foden – Kane. Szövetségi kapitány: Gareth Southgate

Gólszerző: Bellingham (13.)

Sárga lap: Gudelj (39.), Tadics (75.), Sztojkovics (85.)