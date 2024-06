Bellingham gólja elég lett az angoloknak a győzelemhez

EURÓPA-BAJNOKSÁG

NÉMETORSZÁG

CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ

C-CSOPORT

SZERBIA–ANGLIA 0–1 (0–1)

Gelsenkirchen, Arena AufSchalke, 48 953 néző. Vezette: Daniele Orsato (Ciro Carbone, Alessandro Giallatini) – olaszok

Szerbia: Rajkovics – Veljkovics, Milenkovics, Pavlovics – Zsivkovics (Birmancsevics, 74.), Sz. Milinkovics-Szavics, Gudelj (I. Ilics, a szünetben), Sz. Lukics (Jovics, 61.), Kosztics (Mladenovics, 43.) – Vlahovics, A. Mitrovics (Tadics, 61.). Szövetségi kapitány: Dragan Sztojkovics

Anglia: Pickford – Walker, Stones, Guéhi, Trippier – Alexander-Arnold (C. Callagher, 69.), Rice – Saka (Bowen, 76.), Bellingham (Mainoo, 86.), Foden – Kane. Szövetségi kapitány: Gareth Southgate

Gólszerző: Bellingham (13.)

Sárga lap: Gudelj (39.), Tadics (75.), Sztojkovics (85.)



ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!

NEM LEHET nem észrevenni Anglia részvételét. Ha a szigetország labdarúgó-válogatottja megjelenik valahol, ott óhatatlanul megnő a népsűrűség, a csapatot ugyanis mindig óriási tömegben, szinte vallásos áhítattal kísérik el szurkolói.

Németországban sincs ez másképp, s figyelembe véve, hogy a Dortmundba özönlő több mint ötvenezer albán drukker leterhelte a közlekedési rendszert, és szinte az indiai vasúthoz hasonló tömegnyomort idézett elő a vonatokon, az angolok Szerbia elleni meccse előtt is célszerű volt idejében eljutni Gelsenkirchenbe. Még érezhetően a „robbanás” pillanata előtt, de angol szurkolókkal így is megpakolt járattal volt szerencsém kimenni a mérkőzés helyszínére, és a kérés nélkül is közlékeny útitársaktól – akik amúgy a vonaton ismerkedtek meg – megtudtam, ebben a közegben semmi bajuk egymással, de amúgy mindenki gyűlöl mindenkit Anglián belül. Az ok-okozati összefüggést úgy sikerült levezetni, hogy az egyik csoportról kiderült, newcastle-iak, mire megkapták, hogy őket (mármint a szaúdi tulajdonú Unitedet) mindenki utálja, és amikor kiderült, a másik oldal a Manchester United szimpatizánsaiból (és egy citysből) áll, jött a viszontválasz: titeket is. Innen már csak egy lépés volt közös erővel levonni a fent említett konklúziót – nagy hahotázás és koccintások közepette.

Mestermunka

Mint kiderült, jó döntés volt korán kimenni a stadionhoz, két és fél órával a kezdés előtt ugyanis a gelsenkircheni pályaudvarról induló villamosok nem győzték a szurkolók áradatát, még a kiegészítésként forgalomba állított buszok sem, így több ezren gyalog tették meg a hat kilométeres utat – jelentős rendőri felügyelet mellett.

A balhé sajnos így sem maradt el: néhány órával a mérkőzés előtt volt némi üveg- és székdobálás egy gelsenkircheni étterem előtt, s mint később kiderült – igaz, egyelőre vannak kételyek – albán huligánok támadtak szerbekre, angol érintettség nem volt. A stadionnál minden viszonylagos nyugalomban zajlott a meccs kezdetéig, és legfeljebb a leszakadó ég okozott kellemetlenséget. No meg a beléptetés – a sajtó munkatársait egyetlen kapun engedték be, és mivel mindenkit átvizsgáltak, több mint egy órát kellett sorban állni a bejutáshoz.

A stadionban aztán minden adva volt a fantasztikus előadáshoz, igaz, a szerbek eleinte túlságosan előzékenyek voltak a valóban nagy nevekből álló ellenféllel szemben, így fordulhatott elő, hogy Pavlovics mellől Saka beadta a labdát, majd középen Zsivkovics késett le egy ütemmel a jól érkező és a kapuba fejelő Jude Bellinghamről.

A gól után a szerbek valamelyest összeszedték magukat, időnként feljebb tudták tolni soraikat, így persze fennállt a veszélye, hogy labdavesztésnél villámgyors és gólveszélyes angol kontrák indulnak Rajkovics kapujára. Főleg Saka (akit valamiért Bukaya Sakóként mutatott be a stadion szpíkere) volt elemében a jobb szélen, és bár kétszer is ígéretes helyzetet teremtett, a szünetig nem született újabb gól.

A szerbek az első félidő végén és a szünetben is cseréltek – igaz, részben kényszerből –, és sokkal harapósabbá váltak, ami láthatóan nem esett jól az angoloknak. Az egyik friss erő, Mladenovics vitte a prímet a támadásszervezésben, Walker oldalán többször is meg tudott indulni, ám ezúttal a két középcsatár, Mitrovics és a kissé mögötte játszó Vlahovics sem fogott ki jó napot, előbbit hatvan perc után le is vitte Dragan Sztojkovics szövetségi kapitány.

És ha már a vártnál haloványabbak teljesítőkről esik szó: szerb oldalon Szergej Milinkovics-Szavics már rég nem az a kiapadhatatlan energiaforrású dinamó, mint volt a Lazióban, a szaúdi bajnokság láthatóan lelassította a legmagasabb szinthez képest. Az angoloknál pedig Harry Kane szürkült bele a mezőnybe – noha villant egyet és a lécre fejelt –, aki első angolként négy nagy tornán lehet a válogatott csapatkapitánya.

Mindent elmond a mérkőzés alakulásáról, hogy az angolok már a hetvenedik percben elkezdték húzni az időt, és végül persze összejött a győzelem, de így az az érzésünk támadt, hogy leginkább a szerbek adták oda nekik az első negyedórában mutatott előzékenységükkel.

ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!

A CSOPORT MÁSIK MÉRKŐZÉSÉN:

SZLOVÉNIA–DÁNIA 1–1 (Janza 77., ill. Eriksen 17.)