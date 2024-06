Andy Robertson: Nagy meccs vár ránk vasárnap

„Ezúttal a játékunk már sokkal jobban hasonlított a sajátunkéra – értékelt Andy Robertson, a skótok csapatkapitánya a BBC-nek. – Agresszívebben futballoztunk, és ennél jobban nem is kezdhettük volna a meccset. Megvoltak a lehetőségeink, igaz, a svájciaknak is. A teljesítménnyel elégedettebbek lehetünk, és remélem, hogy ezt magunkkal tudjuk vinni az utolsó mérkőzésre. Ez mind, amit kívánhatunk, és szükség is lesz rá, mert nagy meccs vár ránk vasárnap.”

„Nem voltunk jelen igazán az első csoportmeccsünkön a németek ellen – mondta Steve Clarke, a skótok szövetségi kapitánya a BBC-nek. – Meg kellett szabadulni ettől, mint egy rossz álomtól. Ma este eltökélten támadtunk, magasan presszingeltünk, mindezt egy igen jó Svájc ellen. Jó csata volt két egyenlő fél között. Győznünk kell az utolsó találkozón, és hisszük, hogy ha megszerezzük a három pontot, akkor továbbjutunk a kieséses szakaszba.”