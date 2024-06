A szerb sajtóban Sztojkovics kapitány húzását okolják a kiesésért

A szerb portál szerint ugyan a játékosok kifelé azt próbálták közvetíteni, hogy a válogatottnál nagyszerű a hangulat, és kiválóan együtt tud működni a szakmai stáb a futballistákkal, a felek pedig tökéletesen egymásra hangolódtak a felkészülés során, és ezt gyakorlatilag minden interjúban mindenki hangsúlyozta, a lap munkatársainak mégis olyan érzése volt, hogy nem biztos, hogy ez valóban így van.

„Árulkodó jelek már az első két csoportmeccsen is voltak: a pályán céltalanul, taktika nélkül kóválygó labdarúgók, elégedetlennek tűnő reakciók azzal kapcsolatban, ahogy Dragan Sztojkovics szövetségi kapitány közvetlenül felkészíti a csapatot a mérkőzésre” – írja a Sportal, és rögtön igazolja is önmagát, amikor a csapatkapitány Dusan Tadicsot idézve arról számol be, hogy a játékosok még másfél órával a dánok elleni meccs kezdése előtt sem tudták, ki lesz kezdő és ki nem.

„Hogy őszinte legyek, hasonlóval csak nagyon ritkán találkoztam pályafutásom során” – fogalmazott röviden Tadics.

A lap azzal zárja írását, hogy az Eb során Sztojkovics megpróbált mindent szebb színben feltüntetni, mint amilyen, ám a kapitány keveseket győzött meg...