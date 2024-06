A drámai Eb-hajrák napja – az egyiket hatalmas török buli követte a gyepen

FUTBALLDRÁMÁK HÁROM TÉTELBEN

Nem a tizenegyesekkel eldőlt belgrádi finálé hozta az egyetlen drámai befejezést ezen az Európa-bajnoki játéknapon. Mutatunk további hármat!

(1984, Spanyolország–NSZK 1–0). A párizsi csoportmeccs első félidejében Hans-Peter Briegel a lécre fejelt, Andreas Brehme kapufát lőtt, e balszerencsés befejezések ellenére a nyugatnémetek egészen a 90. percig az elődöntőben érezhették magukat. Mondjuk kellett hozzá, hogy – még mindig a szünet előtt – Harald Schumacher kivédje Francisco Carrasco büntetőjét. Szóval az iksz még a németeknek volt jó, ám jött a 90. perc: Senor beadásából Antonio Maceda, a Gijón középhátvédje a hálóba fejelt! A spanyolok mehettek az elődöntőbe, a németek pedig a repülőtérre.

Antonio Maceda és Rudi Völler alkalmi békekötése a spanyol–nyugatnémet meccsen (Fotó: Getty Images)

(2000, Románia–Anglia 3–2). Az angolok talán úgy érezték, hogy a németek legyőzésével elvégezték a munka dandárját a csoportkörben, ugyanakkor azt sem hagyhatták ki a számításból, hogy az utolsó ellenfélnek is maradt esélye a továbbjutásra. Legkésőbb a második félidő elején már nagyon komolyan kellett venniük a román szándékokat, hiszen Christian Chivu 22. percbeli különleges (szerencsés? gyönyörű?) góljához Dorinel Munteanu is hozzátett egyet. De a 2–2 még az angoloknak kedvezett, különösen a másik helyszínről érkező híreket hallva (a portugálok simán verték a németeket). Aztán jött a 89. perc: Phil Neville felrúgta Viorel Moldovant, Ioan Ganea pedig berúgta a büntetőt – Románia továbbjutott, Anglia pedig, akárcsak Németország, kiesett.

Christian Chivu (balra) és Dorinel Munteanu egyaránt gólt rúgott a nagyszerű román győzelmet hozó mérkőzésen (Fotó: Getty Images)

(2008, Törökország–Horvátország 1–1). Ha az eddigiek nem lettek volna elég izgalmasak, jöjjön a bécsi negyeddöntő hosszabbításának végjátéka. Luka Modric szemfülességének hála Ivan Klasnic a hálóba fejelt a 119. percben, gondolhattuk, eldöntve a meccset. De maradt még egy kis idő, és a 122. percben Semih Sentürk belőtte a fentebb már megmutatott egyenlítő gólt. Szétlövés. A török egyenlítés annyira megviselte a horvát tábort, hogy Modric is, Ivan Rakitic is mellélőtte a maga tizenegyesét. A törökök bevágták mindhármat, és amikor Rüstü – aki Klasnic gólja előtt nagyon rosszul lépett ki a kapujából – kivédte Mladen Petric lövését, kezdődhetett a féktelen félholdas ünneplés.

A védés, amelyik után Rüstü Recberre vetette magát az egész török csapat (Fotó: Getty Images)

EGY KARRIER NAGY NAPJA: SERGIO CONCEICAO

(2000, Portugália–Németország 3–0) SERGIO CONCEICAO neve manapság a negyedik fia miatt forog – a 21 éves Francisco csereként beállva győztes gólt rúgott a csehek elleni 2024-es Eb-csoportmeccs legvégén –, de saját jogon is sorozatunkba kívánkozik. Ő elsősorban nem a góllövő tudománya miatt emelkedett a nemzetközi klasszisok közé (válogatott mérlege: 56 mérkőzés, 12 gól), de ezen a rotterdami estén nagyon kijött neki a lépés. Másokkal együtt ő is a cseresorból került be a már továbbjutó pozícióban lévő portugálok kezdő tizenegyébe, és az első félidő derekán egy felpattanó labdára jó ütemben érkezve befejelte a vezető gólt. Oliver Kahn letarolta őt az akció során, de félmunkát végzett, a szünet után a szélső két lapos lövéssel újra mattolta – klasszikus mesterhármas! A torna hátralévő két meccsén már nem hagyta ki a kezdőből Humberto Coelho…

A 2000-es tornáról bronzéremmel távozó Conceicaónak nem adatott meg, hogy a következő Eb-n szerepeljen a hazai közönség előtt: az év elején hazaigazolt a Lazióból a Portóba, hogy közelebb legyen a tűzhöz, de nem nagyon fért be az akkoriban igencsak együtt lévő, éppen a BL-győzelem felé száguldó Mourinho-csapatba (a BL-ben nem is játszhatott volna laziós meccsei miatt), sérülések hátráltatták, és Luiz Felipe Scolari szövetségi kapitány nem számolt vele.

A Sergio Conceicao által lenullázott németekkel pedig másodszor fordult elő, hogy nem jutottak tovább a csoportkörből – és akárcsak a fent felidézett 1984-es tornán, újra június 20-án pecsételődött meg a sorsuk.

Sergio Conceicao nemcsak gólt fejelt, hanem meg is úszta ép bőrrel a fájdalmas ütközést Oliver Kahnnal (Fotó: Getty Images)

EGY KARRIER NAGY NAPJA: GARETH BALE

(2016, Wales–Oroszország 3–0). GARETH BALE gólt szerzett a szlovákok legyőzésekor (2–1), betalált Angliának (1–2), és ő volt az, aki a lescsapdát kijátszva góllal tette emlékezetessé az oroszok elleni, amúgy sem rossz teljesítményét az ezen a napon Toulouse-ban lejátszott csoportmérkőzésen. Előtte csupán hatan zártak úgy Eb-csoportkört, hogy mindhárom meccsen a kapuba találtak, például Michel Platini, Hriszto Sztoicskov és Ruud van Nistelrooy. Wales egészen az elődöntőig jutott a franciaországi tornán, Bale is hozzátette a magáét – az északírek elleni nyolcaddöntőben ő lett a meccs embere –, bár a torna álomcsapatába nem őt, hanem Joe Allent és Aaron Ramseyt választották be. Bale ott volt a következő Európa-bajnokságon is, történetesen pályára lépett a szintén az ezen a napon lejátszott, olaszok elleni csoportmeccsen (0–1). Profi karrierje végét is válogatott mezben élte meg: az angolok elleni 2022-es vb-csoportmeccsen (0–3) lépett pályára utoljára. A nemzeti csapattól 111 mérkőzéssel és 41 góllal, mindkét kategóriában csúcstartóként búcsúzott.

Két walesi alapember, Gareth Bale (jobbra) és Aaron Ramsey bűvöli az orosz ellenfelet (Fotó: Getty Images)

EGY KARRIER NAGY NAPJA: XHERDAN SHAQIRI

(2021, Svájc–Törökország 3–1) XHERDAN SHAQIRI Európa-bajnoki góljai közül a legtöbben arra az akrobatikus kapáslövésre emlékeznek, amellyel 2016-ban egyenlített a lengyelek ellen a később tizenegyesekkel elvesztett nyolcaddöntőben (az UEFA azt hirdette ki a torna legszebb góljának, hozzátéve, hogy a közönségdíjat Gera Zoltán vitte el a portugálok elleni pazar bombájával), meg persze a friss darabra, amelyet szerdán rúgott a skótoknak. De lapul az Eb-gyűjteményében más is: ezen a napon 2021-ben, az azeri fővárosban két gólt rúgott a svájci tűzgolyó, és a duplája győzelmet ért Törökország ellen. Ez a két gól sem volt csúnya: az első egy felső sarkos lövésből született, a másik pedig egy villámgyors ellentámadást lezáró, állítgatás nélküli bombából. A Bayern Münchennel és a Liverpoollal is BL-t nyerő (ám egyik döntőben sem pályára lépő) támadó nemcsak két Eb-n, hanem három világbajnokságon is szerzett gólt; válogatott meccseinek száma 120 felett jár, gólból pedig több mint 30-at szerzett – és a számláló még forog.

