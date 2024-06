Michel Platini mesterhármasától Fiola Attila fantasztikus góljáig

AKI LÁTTA, ALIGHA FELEJTI EL

(2021, MAGYARORSZÁG–FRANCIAORSZÁG 1–1) Mielőtt belevetnénk magunkat a 3–2-es kavalkádba, idézzük fel azt a mérkőzést, amelyik alighanem a legnagyobb élményt nyújtotta a Puskás Aréna publikumának a hazai Eb-programból. Ahogyan Fiola Attila végigrobogott a bal oldalon, majd a vezető gól feletti örömében a stadion bemondónőjének asztalát verve ünnepelt… A második félidőben Antoine Griezmann közeli lövéssel egyenlített, de ennél többre nem futotta a franciák erejéből, a mieink döntetlent játszottak a világbajnokkal!

3–2-ES GYŐZELEM HOLLAND MÓDRA

(1976, JUGOSZLÁVIA–HOLLANDIA 2–3) A jugoszláviai a hosszabbítások Európa-bajnoksága volt – az elődöntők ráadásban értek véget, és ezen a napon a bronzérem is úgy talált gazdára. Egyik csapat sem ezért a medáliáért érkezett, sok hely üresen is maradt a zágrábi stadionban, de aki felült a lelátóra, eseménydús, emlékezetes csatát láthatott. Ruud Geels és Willy van de Kerkhof góljával 2–0-ra vezettek a hollandok, és bár Joszip Katalinszki, a spanyolok elleni 1974-es vb-kvalifikáció hőse még az első félidőben szépített, egészen a 82. percig vesztésre álltak a házigazdák. Akkor aztán Dragan Dzsajics pazar szabadrúgással egyenlített. Akár fordíthattak volna a jugók, helyzetük volt hozzá, de végül Geels lett a meccs embere – a ráadásban győztes gólt lőtt egy újabb megugrásból.

Ruud Geels (középen) Ajax-mezben; a kiváló csatár négyszer lett holland gólkirály az amszterdami csapatból, egyszer a rotterdami Spartából (Fotó: Getty Images)

3–2-ES GYŐZELEM FRANCIA MÓDRA

(1984, FRANCIAORSZÁG–JUGOSZLÁVIA 3–2) És már megint szegény jugoszlávok húzták a rövidebbet… Pedig milyen jól kezdték a saint-étienne-i csoportmeccset: a válogatottban addig egyetlen gólt sem szerző Milos Sesztics bombája beakadt a kapu jobb oldalába! A második félidőben aztán már teljes fényében ragyogott Michel Platini: közeli lövéssel egyenlített, előrevetődéses fejessel megszerezte a vezetést (ezt beválogatták az UEFA első 60 évének legszebb 60 gólja közé), majd rúgott egy védhetetlen szabadrúgást – klasszikus mesterhármas nem egészen húsz perc alatt. A második triplája a tornán… A 19 éves Dragan Sztojkovics egy elsőre elrontott, de szerencséjére megismételtetett büntetőből szépített.

Az 1984-es Eb-n gyakran reptettek vicces kedvű szurkolók kakasokat a pályára – az attrakció nem maradt el a francia–jugoszláv meccsen sem (Fotó: Getty Images)

A két pont elúszásánál sokkal nagyobb veszteség is érte a jugoszlávokat: a második félidő elején, miközben a rúgást kapott Ivan Gudeljt ápolta, rosszul lett és összeesett Bozsidar Milenovics csapatorvos. Bár sejteni lehetett, hogy nagy a baj, André Daina svájci játékvezető nem szakította félbe a mérkőzést. Milenovicsot kórházba szállították, de nem tudták megmenteni az életét – szívroham végzett vele.

3–2-ES GYŐZELEM DÁN MÓDRA

(1984, DÁNIA–BELGIUM 3–2) A franciaországi torna 1. csoportjának előző fordulójában a franciák és a dánok is 5–0-ra győztek. A zárásra ellenfelet cseréltek – és mindketten 3–2-re nyertek… Negyven perc után nem úgy nézett ki, hogy Dániának lesz mit ünnepelni a strasbourg-i meccs végén, hiszen a csapatkapitány Jan Ceulemans közeli lövésével, valamint Franky Vercauteren csodálatos „hulló falevelével” 2–0-ra vezetett Belgium. Aztán jöttek a dánok belgái: az előző években a Lokerent erősítő Preben Elkjaer kiharcolt egy tizenegyest, az Anderlecht középpályása, Frank Arnesen pedig értékesítette. A gyors szépítés erőt adott a dánoknak, a percekkel korábban becserélt Kenneth Brylle-Larsen – az Anderlecht előző évi UEFA-kupa-diadalának hőse… – a 64. percben fejjel egyenlített, majd Elkjaer remek emeléssel a győztes góljukat is megszerezte. Az előző Eb-n ezüstérmes belgák kiestek, a dánok húsz év után újra Eb-elődöntőt játszhattak.

Preben Elkjaer itt már az elődöntőben viaskodik a spanyol védőkkel (Fotó: Getty Images)

3–2-ES GYŐZELEM NÉMET MÓDRA

(2008, NÉMETORSZÁG–PORTUGÁLIA 3–2) A portugálok elsőként, a németek viszont csak a második helyen jutottak tovább a csoportjukból, így ismétlődhetett meg már a negyeddöntőben a két évvel korábbi világbajnokság bronzcsatája. És ismét a németek nyertek, méghozzá a vb-helyosztón két gólt szerző Bastian Schweinsteiger főszereplésével: a Bayern München középpályása szerezte meg a vezetést közeli lövéssel Lukas Podolski beadására tökéletes ütemben érkezve, és szabadrúgásból ő ívelte be a labdát Miroslav Klose, valamint Michael Ballack fejes gólja előtt. A portugálok az első félidő derekától futottak az eredmény után, Nuno Gomes és Hélder Postiga révén faragtak a hátrányból.

Érdekesség, hogy a bázeli meccsen Joachim Löw szövetségi kapitány az eltiltását töltötte, a német kispadon az akkor még a nagyközönség előtt ismeretlen Hansi Flick helyettesítette.

Csupán egy gólon múlt, hogy nem jutott még egy 3–2-es német–portugál meccs erre a napra: öt évvel később a két csapat müncheni csoportmérkőzésén eggyel többször rezdült a háló. A németek néhány nappal korábban öngóllal kaptak ki a franciáktól, viszont most ők profitáltak öngólból – rögtön kettőből is.

Luis Figo gólöröme a horvátok ellen (Fotó: Getty Images)

EGY KARRIER NAGY PILLANATA: LUIS FIGO

(1996, Portugália–Horvátország 3–0) LUIS FIGO éppen a fentebb emlegetett 2006-os, elvesztett vb-bronzmeccsel zárta le 15 éves (127 mérkőzést és 32 gólt hozó) válogatott pályafutását, amely nagyjából a negyedénél járt az angliai Európa-bajnokság idején. Az 1991-ben ifjúsági világbajnokságot nyerő „aranygeneráció” a felnőttek között is hasonló diadalra vágyott, és bár sokszor közel jutott a tűzhöz, be kellett érnie egyetlen árva Eb-ezüsttel. És az a 2004-es érem alighanem fájdalmat ébreszt a legtöbb portugálban, hiszen hazai pályán egyértelműen a trófea volt a célkeresztben, ráadásul a döntőben a görögök voltak az ellenfelek – nagy lehetőség úszott el akkor.

De foglalkozzunk a ma aktuális nottinghami délutánnal, amikor a 24 éves Luis Figo reményekkel telve, erőtől duzzadva futballozott a már továbbjutóként pályára lépő horvátok ellen. A portugáloknak is elég lett volna az iksz, de láthatóan a csoportelsőségre hajtottak, és Figo már a 4. percben megszerezte a vezetést nagyon elegáns közeli labdalevétel, gurítás kombinációval. Joao Pinto az ő szögletét követően növelte az előnyt, majd a hajrában egy horvát védelmi megingást kihasználva Domingos lőtte be a harmadik gólt. A továbbjutás sikerült, aztán a következő körben jött Karel Poborsky…

Figo később még egy gólt szerzett nagy tornán, a 2000-es Eb angolok elleni szépségdíjas lövését már felidéztük sorozatunkban. A portugáliai Európa-bajnokságon nem sikerült a kapuba találnia, a döntő elvesztése feletti keserűségében le is mondta a válogatottságot. Aztán egy év múlva visszatért egy utolsó táncra.

A 2000-es és a 2004-es Eb-n, a 2006-os vb-n beválasztották a torna álomcsapatába, 2000-ben az Aranylabdát is neki ítélték – kérdés, hogy ezek, illetve a rengeteg klubtrófea kárpótolják-e az elmaradt válogatott diadalért. Ami a következő generációnak már összejött.

MICSODA EGYBEESÉS!

Bepréselhettük volna a 2004-es aveirói Csehország–Hollandia mérkőzést is a 3–2-es szócikkbe, de VLADIMÍR SMÍCER jobb témát szolgáltatott. Ő ugyanis nemcsak beletartozik az ugyanazon a naptári napon két különböző Európa-bajnokságon gólt szerző labdarúgók szűk körébe, hanem esetében több egyéb körülmény is azonos: mindkétszer csereként állt be, mindkét meccsen a 88. percben állította be a végeredményt, és gólja mindkétszer pluszpontot, -pontokat ért…

Vladimír Smícernek szerencsét hoztak a 88. percek (Fotó: Getty Images)

(1996, Csehország–Oroszország 3–3) Az angliai Eb-re Smícer 23 évesen, a Slavia Praha játékosaként érkezett (de már aláírt szerződése volt a francia Lenshoz), az oroszok elleni csoportmeccs csupán az ötödik válogatott fellépése volt, kiegészítő embernek számított, és akkor cserélte be Dusan Uhrin, amikor az ellenfél egyenlített 0–2-ről. Azt már belülről látta, amint Vlagyimir Beszcsasztnih, az oroszok egyik csereembere hatalmas bombával a vezető gólt is megszerezte. Nagyon rövid idő maradt a cseh továbbjutási remények újraélesztésére, de belefért, hogy a 88. percben Smícer jobblábas lövéssel elérje élete első válogatott gólját, továbbjuttassa csapatát, amely aztán meg sem állt a döntőig. (A meccsről emlékezetes Pavel Kuka gólja is – milyen jó érzékkel kivitelezett ívelt fejes volt…!)

(2004, Csehország–Hollandia 3–2) Nyolc évvel később Smícer már a Liverpool játékosaként vett részt a portugáliai Eb-n. Közben, a 2000-es tornán stabil kezdő volt (két gólt rúgott a dánoknak, igaz, már tét nélküli meccsen, kieső csapatban), de Portugáliában megint a padon találta magát, Karel Brückner szövetségi kapitány a cseresorból számított az idősödő klasszis rutinjára. Nem is kellett csalódnia benne. A hollandok elleni aveirói csoportrangadó pocsékul kezdődött cseh szempontból, Wilfred Bouma fejesével és Ruud van Nistelrooy lövésével húsz perc után két góllal vezetett az oranje (mindkettőt az akkoriban berobbanó, 20 éves Arjen Robben készítette elő). Bár Jan Koller gyorsan szépített, és Smícer is a pályára került már a 25. percben a védő Zdenek Grygera helyén, a fordítás jó időbe beletelt. A 71. percben Milan Baros bombája hozta meg az egyenlítést, Smícer győztes gólja pedig a „megszokott” 88. percben érkezett – a bevezetőben láthattuk, milyen pimasz Poborsky-passzból.

A Liverpoollal BL-t nyerő (a 2005-es fináléban „rendes” és szétlövéses gólt is szerző) Smícer tizenkét évet átívelő válogatott karrierje 80 mérkőzéssel és 27 góllal zárult le.

NAGYOT HIBÁZOTT A MAGYAR BÍRÓI CSAPAT

(2012, Anglia–Ukrajna 1–0) És akkor kanalazzuk be a feketelevest. Június 19. hozta az Eb-történelem legnagyobb magyar vonatkozású játékvezetői hibáját: a továbbjutásról döntő donecki csoportmérkőzés 62. percében az ukrán Marko Devics megpattanó lövése áthaladt a gólvonalon, mielőtt John Terry visszarúgta volna a mezőnybe, ám az alapvonali bíró, Vad II István nem észlelte ezt, így Kassai Viktor nem ítélt gólt. Maradt az 1–0-s angol vezetés, és a vereséggel a társházigazda kiesett.

Ez nem volt gól?! Marko Devics hitetlenkedik (Fotó: Getty Images)

Kellemetlen helyzetbe került a magyar bírói csapat, hiszen a visszajátszásokból és a kimerevített képeken egyértelműen látszott, hogy a labda teljes terjedelmével bent volt – a hibával mindenki tisztában volt, aki televízión követte a mérkőzést. A játékvezetőnek akkor még nem volt lehetősége efféle technikai segítséget igénybe venni…

„A mérkőzés után végignéztük, kielemeztük a szituációt, és rögtön láttuk, hogy hibáztunk – értékelt hazatérése után a 2011-ben az év játékvezetőjének megválasztott Kassai Viktor. – Ami történt, nem tudjuk megváltoztatni. Téves ítéletünk miatt haza kellett jönnünk, és el kell fogadnunk, hogy számunkra korábban ért véget az Eb, mint terveztük, hiszen nagyot hibáztunk. Abban azonban biztos vagyok, hogy a csapatom minden tagja erőt fog meríteni ebből a kudarcból, és a következő szezonban ismét bizonyítani tudjuk, hogy a világ élvonalában van a helyünk.”

Ez így is lett, Kassai már ősszel vezetett a Bajnokok Ligájában mérkőzéseket, a 2016-os Eb-n is bíráskodott (az övé volt többek között a nyitó mérkőzés), és Vad II István is sokat foglalkoztatott nemzetközi játékvezetőként folytatta karrierjét.

Kassai Viktor és Artem Milevszkij szópárbaja a donecki mérkőzésen (Fotó: Getty Images)

„Az alapvonalnál helyezkedő Vad II István a döntő pillanatban kicsit balra hajolt, másképp ugyanis nem látta volna a labdát a kapufától – ezt már egy másik neves magyar játékvezető, Puhl Sándor mondta a mérkőzés utáni napokban rendezett MLSZ-sajtóbeszélgetésen. – Emiatt azonban nem tudta helyesen megítélni a szituációt, valóban hibázott, látnia kellett volna, hogy a labda túljutott a gólvonalon, ezzel együtt úgy gondolom, nem történt nagy probléma. A hibát el kell ismerni, és le kell vonni az esetből a tanulságokat.”

A történtek sokáig terítéken voltak a szakma berkein belül. Pierluigi Collina, a korábbi kiváló játékvezető, az UEFA játékvezetői bizottságának akkori instruktora néhány hónappal később a Magyar Labdarúgás Fórumán elmondta, hogy a labda 2.2 centiméterrel haladt át a gólvonalon. Ezt a teniszben is használt sólyomszem-technológiával határozták meg, amelynek hibahatára 3 centi, tehát a magyar játékvezetői csapat ezen belül tévedett.

Érdekesség, hogy a tekintélyes brit szaklap, a World Soccer év végi ankétján a magyar asszisztens, Vad II István is bekerült ama nyolc személyiség közé, akik a leginkább formálták a labdarúgást 2012-ben. Akaratlanul is „döntően befolyásolta a gólvonal-technológia körüli vitát” – írták az indoklásban, és nem is váratott magára sokáig az igazolás: a 2014-es világbajnokságon már a technika segítségével döntöttek ilyen esetekben, azóta megszületett a VAR-rendszer is – és természetesen a vitáknak nem szakadt vége.

Ami pedig a donecki mérkőzés végeredményét illeti: Wayne Rooney eltiltás miatt kénytelen volt kihagyni az angolok első két csoportmeccsét, azonban az ukránok ellen visszatérhetett – győztes góllal.

Brian (balra) és Michael Laudrup az 1996-os Eb-n és az 1998-as vb-n (a kép ott készült) együtt futballoztak (Fotó: Getty Images)

EGY KARRIER NAGY PILLANATA: BRIAN LAUDRUP

(1996, Dánia–Törökország 3–0) BRIAN LAUDRUP két góllal járult hozzá a törökök legyőzéséhez Sheffieldben – ő lőtte az elsőt és a harmadikat –, de hiába a magabiztos siker, nem volt elegendő a továbbjutáshoz a csoportból. Ott volt a pályán bátyja, a csapatkapitány MICHAEL is, akivel ez volt az egyetlen közös Európa-bajnokságuk. A báty, húszévesen, már a ‘84-es Eb-csapatban alapemberként játszott, és úgy volt, hogy négy évvel később mindketten utaznak a kontinenstornára, csakhogy Brian megsérült. Újabb két év elteltével mindketten hátat fordítottak a válogatottnak, mert megromlott a viszonyuk Richard Möller-Nielsen szövetségi kapitánnyal. Brian gondolta meg magát előbb, így neki része lehetett az 1992-es Eb-diadalban, méghozzá nem is kicsi – a torna álomcsapatába is beválogatták. A felidézett angliai Európa-bajnokságot két évvel követő, 1998-as világbajnokságon a testvérpár újra vállt vállnak vetve dolgozott, a negyeddöntőig repítette Dániát, immár mindketten bekerültek a torna álomcsapatába – és a kiesés után mindketten bejelentették, hogy búcsúznak a nemzeti csapattól. Immár végleg. A 34 éves Michael 104 mérkőzéssel és 37 góllal, a 29 éves Brian 82/21-gyel.

Hakan Sükür (világos mezben) a belga Lorenzo Staelensszel vív fejpárbajt a sorsdöntő csoportmeccsen (Fotó: Getty Images)

EGY KARRIER NAGY PILLANATA: HAKAN SÜKÜR

(2000, Törökország–Belgium 2–0) HAKAN SÜKÜR gondoskodott arról, hogy ne csak a törökök kárára, hanem a javukra is történjék egy duplázás ezen az Eb-játéknapon. A Galatasaray rettegett gólgyárosa már az 1996-os Eb-n is részt vett, de nem sikerült a kapuba találnia. A 2000-es torna első két meccsén sem. Aztán jött a harmadik, a belgák elleni ki-ki csata: Hakan Sükür az első félidőben fejelt egy gólt Filip De Wilde kapus elmélázását kihasználva, a másodikban pedig egy kontra végén lőtt egyet – a törökök nyertek, és továbbjutottak! Két év múlva jócskán felülmúlták ezt a bravúrt: bronzérmesek lettek a világbajnokságon. A 3. helyért zajló meccsen Hakan Sükür szerezte a vb-történelem mindmáig leggyorsabb gólját – a kezdéstől csupán 10.8 másodperc telt el, amikor a kapuba talált. A mezőnyjátékosok közül ő lépett pályára a legtöbbször (112) a török válogatottban, és az övé a nemzeti gólrekord is (51). Nagy kérdés, meddig… Nem azért, mintha vészesen közelítene hozzá valaki; a csúcstartó kellemetlen helyzetbe került a hazájában. Politikai szerepvállalása miatt el kellett hagynia Törökországot, Recep Tayyip Erdogan államelnök állítólag az Egyesült Államokba menekült csatár nevének kimondásáért is tört már félbe karriert – nos, ilyen körülmények között egy rekord átírása szinte semmiség…

Alessandro Del Piero nem zavartatta magát a szoros őrizettől (Fotó: Getty Images)

EGY KARRIER NAGY PILLANATA: ALESSANDRO DEL PIERO

(2000, Olaszország–Svédország 2–1) ALESSANDRO DEL PIERO négy Európa-bajnokságon összesen 13 mérkőzésen lépett pályára, de gólt csupán egyet szerzett: azt, amelyikkel a hajrában eldöntötte a svédek elleni csoportmérkőzést. Korábban szögletből ő készítette elő Luigi Di Biagio vezető gólját, majd demonstrálván, hogy nem csak a jobb lába jó, ballal ágyúzott Magnus Hedman hálójába. Érdekesség, hogy az Eb előtti felkészülés során is szerzett győztes gólt a svédek ellen… A klubkarrierjét szinte teljes egészében a Juventusban eltöltő támadó tagja volt a 2006-ban világbajnoki címet szerző squadra azzurrának, és 2008-ban 91 mérkőzéssel, 27 góllal köszönt el a nemzeti csapattól.

EGY KARRIER NAGY PILLANATA: ARMANDO SADIKU

(2016, Albánia–Románia 1–0) ARMANDO SADIKU különleges élmény birtokosa: hazája első Európa-bajnoki szereplése alkalmával ő szerezte az első (és egyetlen) gólt, ráadásul fejese győzelmet ért – ha továbbjutást nem is. Az albán válogatott 1948 óta először győzte le Romániát. A nemcsak európai klubokban, hanem Bolíviában és Indiában is légióskodó Sadiku 39 válogatott mérkőzésen 12 gólt szerzett.

A LETTEK NAGY BÜSZKESÉGE

(2004, Lettország–Németország 0–0) Lettország válogatottja nagy meglepetésre – a selejtezőben a lengyeleket és a mieinket megelőzve – jutott ki a portugáliai Európa-bajnokságra, és nem is tért haza pont nélkül mindmáig egyetlen nagy tornájáról. A lettek nem akárki, a két évvel korábban vb-ezüstérmet szerző német válogatott ellen harcolták ki a 0–0-t, ami akkor is nagy szó, ha hozzátesszük, hogy Rudi Völler csapata sem nyert meccset azon az Eb-n, a korábbi kiváló csatárból lett szövetségi kapitány le is mondott posztjáról.

