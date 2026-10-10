Verstappen 50. alkalommal pole-ban: egyelőre megállíthatatlan Szingapúrban
Max Verstappen egyelőre minden körülmények között uralja a szingapúri hétvégét: száraz pályán megszerezte a pole pozíciót a sprintidőmérőn, majd elsőként szelte át a célvonalat az esős időben kezdődő, hosszúra nyúló sprintversenyen. A holland versenyző a remek kezdés után joggal készülhetett bizakodva az időmérőre, és minden esélye megvolt rá, hogy két egymást követő nagydíjon is rajtelsőséget szerezzen.
Bár a Ferrari korábban egy körön megvillant, és a mini futamon Lewis Hamilton jelentette a legnagyobb fenyegetést a Red Bull-osra, kérdéses volt, hogy a Scuderia össze tudja-e tenni a kvalifikációt, és kihozni az autóban rejlő potenciált.
A Mercedesnél sok volt a kérdőjel, hiszen az előnyét az egyéni vb-összetettben 89 pontra növelő Andrea Kimi Antonelli már pénteken nehezen vezethetőnek és kiszámíthatatlannak minősítette továbbfejlesztett autót, és nem tudta, hogyan dolgozhatná le a 7 tized hátrányát egy körön.
A régebbi specifikációval remek tempót mutató George Russell autója körül eközben nagy volt a sürgés-forgás a sprintversenyen elszenvedett balesete után. A brit ráadásul büntetés tudatában vágott neki az időmérőnek: a helyezésétől függetlenül a mezőny végéről rajtolhat vasárnap, miután több motorkomponenst is cserélni kellett a kocsijában a malajziai meghibásodás után.
A McLaren garázsában is nagy munka folyt a kvalifikáció előtt: két pilótája, Lando Norris és Oscar Piastri ugyanis a sprintfutam utolsó körében összeütközött egymással. Bár a címvédő volt az, aki a baleset ellenére folytatni tudta, és az utolsó pontszerző ért célba, az ő autója sérült meg jobban.
Az elhúzódó sprintverseny miatt fél órával elhalasztották az időmérő kezdetét, a mezőny így közép-európai idő szerint 15 óra 30 perckor kapott zöld jelzést. Noha az időmérő előtt már nem érkezett újabb csapadék, és a pálya felszáradt, az aszfalt eleinte nagyon csúszós volt, hiszen az eső lemosta a korábban felvitt gumiréteget.
Az első szakaszban Hamilton vezérletével a Ferrari kettőse ragadta magához az irányítást, miközben a McLaren is megvillant: a harmadik Norris mindössze egy ezreddel maradt el a másodikként záró Leclerc-től, miközben Piastri ötödik lett. A két mclarenest a végén remek kört összerakó Liam Lawson választotta szét egymástól, a hatodik Nico Hülkenberg lett, majd Pierre Galsy, Verstappen, Franco Colapinto és Arvid Lindblad zárta az első tízest.
Továbbjutott még Oliver Bearman, a mezőny első feléből kiszoruló Antonelli és Russell, illetve Carlos Sainz Jr., Esteban Ocon és Gabriel Bortoleto, így mindkét Haas és Audi képviseltette magát a Q2-ben, miközben a Red Bull elveszítette az egyik autóját. Isack Hadjar ugyanis váltóhibával szembesült, és végül mért kört sem tudott jegyezni.
Kiesett: a Red Bull francia pilótája mellett Fernando Alonso, Alexander Albon, Lance Stroll, Sergio Pérez és Valtteri Bottas.
A második szakaszban tovább folytatódott Hamilton menetelése, miközben Verstappen is megmutatta magát. A ferraris 11 századdal előzte meg a Red Bull-ost, miközben a harmadik Norris lemaradása már a négy tizedet közelítette. A top 5-öt Leclerc és Antonelli egészítette ki, majd Russell, Piastri, a Racing Bulls párosa, valamint Gasly zárta a továbbjutók sorát.
Kiesett: Hülkenberg, Bearman, Ocon, Sainz, Bortoleto és a végén a falat is eltaláló Colapinto.
A harmadik szakaszban őrésgváltás történt az élen: Verstappen visszavette a vezetést az első gyors körök után. A holland 123 ezreddel előzte meg a kissé rontó Hamiltont, akit Antonelli, Leclerc és Norris követett a top 5-ben. A két Mercedes valamivel korábban jött ki, mint a többiek, míg Verstappen utolsóként hagyta el a garázst. Noha a négyszeres bajnok nem tudott gyorsulni, korábbi ideje is elegendő volt ahhoz, hogy megszerezze szezonbeli második, míg pályafutása ötvenedik pole pozícióját, és a lehető legjobb helyzetbe hozta magát ahhoz, hogy célba vegye az első győzelmét Szingapúrban.
A Red Bull-oshoz Leclerc került a legközelebb, a monacói a végén mindössze 54 ezreddel maradt le a rajtelsőségről, míg Hamiltonnak meg kellett elégednie a harmadik hellyel. Az első ötöst Antonelli és Norris egészítette ki, majd Russell, Piastri, Gasly, Lawson és Lindblad zárta az első tízest, de a Mercedes brit pilótájának rajtbüntetése miatt Piastrival az élen valamennyi pilóta egy helyet léphet előre a rajtrácson.
Folytatás vasárnap 14 órakor a versennyel.
SZINGAPÚRI NAGYDÍJ, AZ IDŐMÉRŐ VÉGEREDMÉNYE
|1.
|Verstappen
|Red Bull-Ford
|1:31.373
|átlag: 194.118 km/ó
|2.
|Leclerc
|Ferrari
|1:31.427
|0.054 mp h.
|3.
|Hamilton
|Ferrari
|1:31.496
|0.123
|4.
|Antonelli
|Mercedes
|1:31.562
|0.189
|5.
|Norris
|McLaren-Mercedes
|1:31.712
|0.339
|6.
|Russell
|Mercedes
|1:31.747
|0.374
|7.
|Piastri
|McLaren-Mercedes
|1:31.860
|0.487
|8.
|Gasly
|Alpine-Mercedes
|1:32.225
|0.852
|9.
|Lawson
|Racing Bulls-Ford
|1:32.369
|0.996
|10.
|Lindblad
|Racing Bulls-Ford
|1:32.781
|1.408
|11.
|Hülkenberg
|Audi
|1:32.784
|1.255
|12.
|Bearman
|Haas-Ferrari
|1:32.908
|1.379
|13.
|Ocon
|Haas-Ferrari
|1:33.323
|1.794
|14.
|Sainz
|Williams-Mercedes
|1:33.526
|1.997
|15.
|Bortoleto
|Audi
|1:33.658
|2.129
|16.
|Colapinto
|Alpine-Mercedes
|1:33.787
|2.258
|17.
|Alonso
|Aston Martin-Honda
|1:34.223
|1.794
|18.
|Albon
|Williams-Mercedes
|1:34.289
|1.860
|19.
|Stroll
|Aston Martin-Honda
|1:34.946
|2.517
|20.
|Pérez
|Cadillac-Ferrari
|1:35.123
|2.694
|21.
|Bottas
|Cadillac-Ferrari
|1:35.984
|3.555
|22.
|Hadjar
|Red Bull-Ford
|-
AZ ELSŐ KÉT SZAKASZ VÉGEREDMÉNYE
|1. SZAKASZ
|2. SZAKASZ
|1.
|Hamilton
|1:32.429
|1.
|Hamilton
|1:31.529
|2.
|Leclerc
|1:32.774
|2.
|Verstappen
|1:31.639
|3.
|Norris
|1:32.775
|3.
|Norris
|1:31.895
|4.
|Lawson
|1:32.885
|4.
|Leclerc
|1:31.953
|5.
|Piastri
|1:33.076
|5.
|Antonelli
|1:32.079
|6.
|Hülkenberg
|1:33.147
|6.
|Russell
|1:32.212
|7.
|Gasly
|1:33.182
|7.
|Piastri
|1:32.245
|8.
|Verstappen
|1:33.241
|8.
|Lawson
|1:32.319
|9.
|Colapinto
|1:33.261
|9.
|Lindblad
|1:32.498
|10.
|Lindblad
|1:33.288
|10.
|Gasly
|1:32.602
|11.
|Bearman
|1:33.356
|11.
|Hülkenberg
|1:32.784
|12.
|Antonelli
|1:33.601
|12.
|Bearman
|1:32.908
|13.
|Russell
|1:33.617
|13.
|Ocon
|1:33.323
|14.
|Sainz
|1:33.774
|14.
|Sainz
|1:33.526
|15.
|Ocon
|1:33.803
|15.
|Bortoleto
|1:33.658
|16.
|Bortoleto
|1:34.169
|16.
|Colapinto
|1:33.787
|17.
|Alonso
|1:34.223
|18.
|Albon
|1:34.289
|19.
|Stroll
|1:34.946
|20.
|Pérez
|1:35.123
|21.
|Bottas
|1:35.984
|22.
|Hadjar
|-
|17. SZINGAPÚRI NAGYDÍJ
|OKTÓBER 9., PÉNTEK
|Szabadedzés
|1. Russell 1:32.274
|Sprintidőmérő
|1. Verstappen 1:31.156
|OKTÓBER 10., SZOMBAT
|Sprintverseny
|1. Verstappen, 2. Hamilton, 3. Leclerc
|Időmérő
|1. Verstappen 1:31.373
|OKTÓBER 11., VASÁRNAP
|A verseny (62 kör, 305.337 km) rajtja
|14.00
|KÖVETKEZŐ VERSENYEK
|Amerikai Nagydíj, Austin
|október 25., 21.00
|Mexikóvárosi Nagydíj, Mexikóváros
|november 1., 21.00
|Sao Pauló-i Nagydíj, Sao Paulo
|november 8., 18.00