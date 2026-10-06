Nemzeti Sportrádió

Magyar Nagydíj: kikerültek a programból az F2-es és F3-as versenyek

V. H. L.V. H. L.
2026.10.06. 14:30
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Fotó: Meder István
Címkék
F1 F2 F3 Hungaroring
Egyéb betétszériák helyettesíthetik jövőre a Formula–1-es Magyar Nagydíj programjából kikerült Formula–2-es és Formula–3-as versenyeket.

A f1vilag.hu oldal információ szerint az érkező nemzetközi versenysorozatokról leghamarabb október végén lehet hivatalos bejelentés. A péntektől vasárnapig tartó programban benne maradnak a Porsche-szuperkupa versenyei, míg jó esély mutatkozik arra, hogy 2027-ben a Formula Regional European Championship, azaz a FREC mezőnye is ellátogat a Hungaroringre. A sorozat versenyzői idén nyáron már megküzdöttek egymással Mogyoródon.

A Liberty Media hétfőn jelentette be a Formula–2 és a Formula–3 2027-es versenynaptárát, amelyben már egyik géposztálynál sem szerepelt a mogyoródi helyszín. A Formula–1-es jogokkal is rendelkező amerikai tulajdonos elsősorban szakmai érvekkel indokolta döntését: az érintett sorozatokban versenyző fiatal pilóták minél több, lehetőség szerint karakterisztikában különböző pályát megismerjenek. Az f1vilag.hu úgy tudja, hogy anyagi vonzata is van a módosításnak, akadnak ugyanis olyan, eddig alapvetően a Formula–1-re fókuszáló helyszínek, ahol fizettek a közvetlen utánpótlást jelentő két betétfutam programba való beemeléséért.

A formula.hu közben arra emlékeztetett, hogy amióta az 1990-es évek végén az F1 első számú nevelősorozata a Formula–1-es hétvégék betétprogramja lett – akkor még nemzetközi Formula–3000, majd később GP2 néven–-, csak egyszer, 2021-ben fordult elő, hogy nem szerepeltek a Magyar Nagydíj programjában. Abban az évben az utazási szervezéseket és nagy nemzetközi programok lebonyolítását még mindig megnehezítette a koronavírus-járvány, így a szervezők döntése értelmében az F2 és az F3 egymástól eltérő helyszínekre látogatott el – a Hungaroringre az F3 érkezett. Utóbbi sorozat 2010-ben még GP3 néven indult, és azóta minden évben rendeztek futamokat a mogyoródi pályán.

 

F1 F2 F3 Hungaroring
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