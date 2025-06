Újabb elszalasztott lehetőségek, újabb kudarc – a Ferrari a Mercedesről venne példát

„A Mercedes esete jó lecke volt. Sehol sem voltak a tripla hétvégén, most pedig mindkét autójukkal ott vannak a dobogón. Nem vagyok benne biztos, hogy teljesen megváltoztatták-e a kocsit, de péntek reggeltől kezdve ott voltak, és nagyszerű munkát végeztek a felkészüléssel – méltatta az ellenfelet, majd arra is rámutatott, hogy az időmérőn a gumihasználat terén is rossz utat követhettek. – A fő gondot az jelenti, hogy jól használjuk, megértsük és jól válasszuk ki a gumikat a kvalifikációra.”

„Ez elég nehéz feladat. Úgy gondolom, hogy Max (Verstappen) és a Mercedes jobb munkát végzett, mint mi és a McLaren, és ez már valószínűleg a hétvége elejétől kezdve megmutatkozott a gumiválasztással. Már péntek reggel el kell kötelezned magadat. A gumik használatából több teljesítmény származik, mint amennyi különbség az autók között van. Ez igaz volt ezen a hétvégén, és igaz volt Monacóban, valamint Imolában is. Jobb munkát kell végeznünk.”

„Monte-Carlóban ott voltunk elöl, és most is ott voltunk az elején az időmérőn a kör elejét tekintve. De ha az első sorokból szeretnénk indulni, akkor nagyon sima, zökkenőmentes hétvégére van szükségünk a lehetőségek kihasználásában. És ez az a terület, ahol csúnyán elbuktunk Kanadában.”

A versenyen megint fejtörést okozott a stratégia a Ferrari számára, hiszen Leclerc és a csapat más állásponton volt. A csapatfőnök elismerte, talán hibát követtek el a taktikával. „Igaza volt abban, hogy nincs igazán veszítenivalónk, amikor az élboly mögött vagyunk. Vállalhatunk némi rizikót, de a gumik élettartamát figyelembe véve túl optimistának tartottuk azt az elképzelést, hogy képes ötvenkörös etapot teljesíteni a kemény keveréken. Valószínűleg hiányzott a hétvége korábbi részéből is néhány kör ahhoz, hogy ezt megbecsülhessük.”

A Ferrari végül 18 pontot gyűjtött Montrealban, míg a Mercedes összesen 40 pontot tett zsebre, aminek következtében a maranellóiak elvesztették a második helyüket a németekkel szemben a konstruktőri tabellán. A két istállót 16 pont választja el egymástól tíz versenyhétvégét követően.