Norris és Leclerc sem ül autóba az Osztrák Nagydíj nyitányán

A idei évtől hatályba lépő szabályok értelmében adott csapatnak autónként kettő, vagyis összességében négy első szabadedzésen kell lehetőséget adnia olyan fiatal versenyzőnek, amelyik legfeljebb két Formula–1-es versenyen állt rajthoz. A Ferrari a Bahreini Nagydíjon előtte az első kvótát, amikor Charles Leclerc helyett Dino Beganovicot ültette be az SF25-ös volánja mögé, és a helycsere a soron következő Osztrák Grand Prix-n is meg fog ismétlődni, hiszen a Formula–2-ben versenyző svéd ezúttal is a monacói pilótát küldi a bokszfalra az első egyórás gyakorláson. Mindez azt jelenti, hogy a folytatásban Lewis Hamiltonnak kell majd félreállnia.

Nem Leclerc lesz az egyetlen, aki nem lesz ott a spielbergi nyitányon, az F2-es bajnokságot vezető Alex Dunne a McLarennél jut szerephez, és foglalja el az előző versenyhétvégén, Kanadában az egyéni vb-összetettet vezető csapattársával, Oscar Piastrival ütköző, majd kieső Lando Norris ülését. Az ír pilóta most először vezethet éles körülmények között F1-es autót. „Csodálatos lehetőség, hogy vezethetem a kocsit az első szabadedzés folyamán Ausztriában. Már alig várom, hogy körözhessek az MC39-es volánja mögött, és segíthessem a csapatot a beállításokkal a versenyhétvégére.”