A 2026-os idény előtt nem lesz közös F1-es évnyitó – sajtóhír

Emellett szerepet játszhatott a döntésben az is, hogy jövőre a nagy szabályváltoztatások értelmében a csapatoknak nemcsak teljesen új autókat, hanem erőforrásokat is kell építeniük, így a konstrukciók várhatóan küllemükben is jobban el fognak térni, és egy-egy csapat bemutatója így önmagában is óriási figyelmet fog generálni, ami megoszlana egy közös eseményen.

Ráadásul jövőre debütál tizenegyedik istállóként a Cadillac is, miközben jóval feszítettebb lesz a téli szünet menetrendje, mivel az idei egy helyett, 2026-ban három háromnapos tesztet is rendeznek az idény előtt. Az elsőre várhatóan már január végén, zárt ajtók mögött kerül sor, így nem igazán férne bele össznépi rendezvény a sűrű holt szezonba.