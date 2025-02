Fehér Racing Bulls, sötétvörös Ferrari, címvédésre készülő McLaren – bemutatkozott a 2025-ös F1-es mezőny

A Formula–1-et 2017 óta tulajdonló Liberty Media már jó ideje törekedett rá, hogy valamennyi csapat részvételével közös bemutatót tartson, és ez a törekvés a sorozat fennállásának 75. évfordulója alkalmával meg is valósult. A kedd este közép-európai idő szerint 21 órakor kezdődő, F1 75 Live nevet viselő nagyszabású rendezvénynek a húszezer férőhelyes londoni O2 Arena adott otthont, amely az Egyesült Királyságban a harmadik legnagyobb befogadóképességűnek számít.

Az est házigazdája a londoni születésű színész és komikus, Jack Whitehall volt, és a közel kétórás esemény keretein belül színpadra lépett többek között az amerikai countryénekes és dalszerző, Kane Brown, a Take That, valamint az F1 hivatalos zenéjét komponáló Brian Tyler is.

Az első közös bemutatón az autófestés kapta a főszerepet, a kategória vezetősége már jóval az esemény előtt megegyezett a résztvevőkkel, hogy az F1 75 Live-on leplezik le először a 2025-ös dizájnukat.

Mindez jócskán felborította a csapatok megszokott téli menetrendjét: számos résztvevő a hagyományos autóbemutató teljes eltörlése mellett határozott, többen egyszerű bejáratássá redukálták a saját eseményüket, míg egyesek továbbra sem osztották meg, megmutatják-e, vagy egyáltalán pályára viszik-e az új versenygépüket a jövő héten tartandó kollektív téli teszt előtt.

Noha három alakulat már kipróbálta az idei kocsit, közülük ketten, a McLaren és a Williams egyszeri festést használt a silverstone-i filmforgatási napon, míg az előzetes feltételezések szerint már az idei dizájnnal futó Haas hivatalos képeket sem közölt az autójáról. A zárt kapuk mögött rendezett eseményről ugyanakkor így is kiszivárogtak felvételek, a sajtóhírek szerint az imolai bejáratását eredetileg hétfőn tartó Racing Bulls pont ezt elkerülvén tette át szerdára az első tesztfutását.

Ami a programot illeti, valamennyi istálló egyenként hét perccel gazdálkodhatott, és maguk dönthették el, miként használják fel a rendelkezésre álló időt. A résztvevők az előző évi konstruktőri összetett végeredményének fordított sorrendjében léptek színpadra, aminek értelmében a sort a Sauber nyitotta, és a címvédő McLaren zárta.

Az idén teljesen új pilótapárossal, a Haastól érkező Nico Hülkenberggel és az újonc Gabriel Bortoletóval induló svájci alakulat maradt a tavaly debütáló zöld, fekete festés mellett, igaz, ezúttal sokkal lágyabb az átmenet a két szín között. A Sauber ráadásul nem az előző évi kocsin, hanem rögtön a 2025-ösön mutatta meg az új dizájnt, így ez az istálló lett az, amelyik először mutatta meg teljes valójában az idei gépét, a C45-öst.

Másodikként a Williams kapta meg a színpadot, a grove-i alakulat a Carlos Sainz Jr, Alex Albon kettőssel kezdi meg a nagy szabályváltoztatásokat megelőző évet. A patinás istálló múlt héten már tartott bemutatót, és bejáratta az idei kocsit, így az újdonságot a festése leleplezése jelentette. A Williams sötétkék fényezés döntött, s a kocsin feltűnt az új névadó szponzor, az Atlassian is.

Harmadikként az idén Racing Bulls néven induló istálló következett, amelyik Isack Hadjart szerződtette Cunoda Juki mellé. A rendes leleplezést tartó faenzaiak teljesen megújult megjelenéssel kezdik az évet: a 2025-ös gépen a fehér dominál, ami mellett a sárga és a kék jelenik meg.

Negyedikként az Alpine-tól érkező Esteban Oconnal, és a tavaly három versenyen rajthoz álló Oliver Bearmannel erősítő Haas következett, amelyik ugyan megtartotta megszokott színkombinációt, a fehér hangsúlyosabb szerepet kapott a már Silverstone-ben debütált VF-25-ösön.

Ötödikként az Alpine kapta meg a színpadot, az enstonwe-iak Jack Doohant szerezték meg Pierre Gasly mellé, ugyanakkor szerződtették a Williamsszel tavaly berobbanó Franco Colapintót is, aki a hírek szerint készen áll a bevetésre, ha az újonc ausztrál nem hozza a várt szintet. A francia alakulat új gépén háttérbe szorul a fekete szín, helyette a kék és a rózsaszín dominál, így összességében élénkebb a fényezés.

Hatodikként az Aston Martin érkezett a sorban, a változatlan pilótafelállással, Fernando Alonsóval és Lance Stroll-lal induló csapat a akciófilmmel vezette fel a leleplezést, a vasárnap bemutatkozó AMR25-ös az elődjéhez hasonló dizájnt fog kapni, az Aston Martin tehát nem szakított a hagyományokkal.

Hetedikként a Mercedes bemutatója következett, az „ezüstnyilaktól” hosszú idő után távozó Lewis Hamilton helyén az újonc Andrea Kimi Antonelli debütál, és foglalja el George Russell mellett az ülést. A német csapat marad a fekete fényezésnél, igaz, az orrkúp, az oldaldoboz eleje, valamint a légbeömlő is ezüstösen csillog.

Nyolcadikként a Red Bull lépett színpadra, az egyéni bajnokságot Max Verstappen révén megnyerő „vörös bikák” Liam Lawsonnak adtak lehetőséget az elküldött Sergio Pérez helyén. Az osztrák alakulat sem szakított a hagyományokkal, a festés az elmúlt években látottakat idézi.

Kilencedikként a Ferrari következett, ami a hétszeres világbajnok, Lewis Hamilton első hivatalos megjelenését jelentette piros színekben. A maranellói alakulat alapítója, Enzo Ferrari előtt tisztelgett, mielőtt a brit és csapattársa, Charles Leclerc Frédéric Vasseurrel kiegészülve megjelent a színpadon. Az olasz istálló a megszokottnál sötétebb vörös mellett tette le a voksát, a fehér részeket is felvonultató kocsi szerdán teszi meg az első métereit Fioranóban.

Végül a címvédő McLaren került a középpontba, amelyik változatlan kettőssel, Lando Norrisszal és Oscar Piastrival készül a konstruktőri cím megvédésére, illetve az egyéni megszerzésére – persze ebbe a riválisoknak is lesz beleszólása. A wokingiak a múlt felidézése után rántották le a leplet a 2025-ös dizájnról, amelyik nagyrészt az előző évit követte, a csapat elmondása szerint ezzel is tisztelegve a világbajnoki cím előtt.

Az estét a Take That fellépése zárta, majd kivetítették a 2025-ös idényt felvezető hivatalos videót is, végül pedig felsorakozott valamennyi autó és versenyzőpáros az impozáns színpadra.

Ami a folytatást illeti, a Ferrari és források szerint a Racing Bulls szerdán járatja be a 2025-ös gépet, amit az Aston Martin vasárnapi, valamint a Mercedes jövő hét keddi autóbemutatója követ. Az “ezüstnyilak” aztán másnap pályára is viszik a kocsit Bahreinben, ahol a Red Bull-lal fognak osztozni a február 26. és 28. között lezajló hivatalos kollektív tesztnek otthont adó pályán.