Valóban változást hoz a spanyolországi szigorítás? Mire alapozza a Ferrari a reményeit?

A maranellóiak szempontjából vízválasztó is lehet, miként alakul a soron következő hétvége, igaz, nagy valószínűség szerint azért még megvárják az ígért frissítések hatásait is. A Scuderiának ugyanis hamarosan döntenie kell arról, érdemes-e továbbfejlesztenie az SF25-öst, vagy inkább teljes mértékben a 2026-os projektre összpontosítson. Ezzel a dilemmával egy ponton valamennyi résztvevő szembe találja magát, és egyértelmű, hogy az élcsapatok vannak nehezebb helyzetben, főleg a tavalyi példából kiindulva, amikor a McLaren rossz kezdés után támadt fel, és nyerte meg 26 év után a konstruktőri címet.

Az előző évben az utolsó futamon még a wokingikkal harcban lévő és a végelszámolásnál mindössze 14 ponttal elmaradó Ferrari számára is csalódást keltően alakulat az idény eleje, de az elmúlt két héten két merőben eltérő pályán is javuló formát mutatott, így érthető, miért várja ennyire Barcelonát. Ha a módosítás révén még tovább csökkenti a lemaradását, és az újítások is hozzák a várt eredményeket, akkor még az olasz csapat is beleszállhat a vb-küzdelembe, hiszen hiába a tetemes hátrány, még mindig csak a szezon harmadánál járunk.



MI VÁRHATÓ A SPANYOL NAGYDÍJON?

Szünet nélkül folytatódik a bajnokság, a kilencedik állomás a búcsúzni készülő Circuit de Barcelona-Catalunya, ahol az 55. Spanyol Nagydíjat rendezik meg. A jelenleg 4657 méter hosszú, legutóbb 2023-ra átalakított pálya eddig összesen 34 alkalommal szerepelt a versenynaptárban, s számos alkalommal adott otthont a kollektív téli teszteknek is, így jól ismert valamennyi csapat számára.

A nyomvonal azonban akár már a következő évre kikerülhet a versenynaptárból, hiszen hiába van érvényes szerződése 2026-ra, az jó ideje köztudott, akkor az új madridi aszfaltcsík, a Madring fogja rendezni a Spanyol GP-t, így kérdéses, Spanyolországnak lesz-e lehetősége két futamhétvégét is lebonyolítania egy adott évben. Ha igen, a katalóniai szervezők akkor sem lélegezhetnek fel, mivel 2027-től szinte biztosan búcsút kell inteniük az állandó helyüknek, és csak abban bízhatnak, hogy a rotációs rendszer révén lesz lehetőségük még fogadni az F1-es mezőnyt.

Ebben reménykedik a pálya frissen kinevezett nagykövete, Fernando Alonso is, aki a helyszínen aratta máig utolsó győzelmét a királykategóriában. A kétszeres világbajnok legutóbb 2013-ban állhatott fel a dobogó felső fokára, és a 33. sikere azóta várat magára. Összesen kétszer diadalmaskodott már hazai közönség előtt, most azonban legfeljebb abban bizakodhat, hogy az idén először nem üres kézzel lesz kénytelen távozni egy Grand Prix-ról.

MARTINS ELŐSZÖR KAP LEHETŐSÉGET F1-ES VERSENYHÉTVÉGÉN Az eleinte az Alpine-protezsált és a Formula–3-ban bajnoki címet nyerő Victor Martin az idén márciusban csatlakozott a Williams fiataljai közé, és már most lehetőséget kap éles körülmények között, hiszen az első szabadedzésen ő vezetheti a grove-iak egyik autóját. Az F2-ben a harmadik évét futó, és jelenleg 37 pont lemaradással a tabellán a nyolcadik helyet elfoglaló francia Alexander Albont állítja félre a nyitó gyakorláson.

Míg a spanyol az idei első pontszerzését, a Ferrari az első győzelmét hajszolja, s úgy tűnik, remek esélye lesz már most hétvégén is bizonyítani, mivel a szigorítás esetleges hatásai mellett maga a pálya is kedvezhet neki. Noha a maranellóiak saját magukat is meglepték a monacói remekléssel, és a hétvége elején még top 10-en kívüli helyezést vizionáló, majd a végén az elszalasztott győzelem miatt frusztrált Leclerc, valamint a csapata is úgy véli, nem fogja tudni megismételni a múlt heti teljesítményt, a McLarent irányító Stella szerint a Scuderia valós fenyegetést jelenthet, amit arra alapoz, hogy az SF25-ös kifejezetten erős volt a 3-as, a 4-es, illetőleg a 12-es kanyarokban a hercegségben.

A maranellóiak mellett a Monacóból pont nélkül távozó Mercedes is harcba szállna a dobogós helyezésekért, azonban egyelőre kérdéses, vissza tud-e vágni, hiszen hiába fekszik jobban a pálya a W16-osnak, elég meleg időt jósolnak, ami hátráltathatja a top 3-ba visszavágyó George Russellék helyzetét. A három nap során ugyanis végig 30 Celsius-fok körülire fognak felkúszni a higanyszálak, s pontosan ez aggaszthatja kissé a Red Bullt is. A „vörös bikáknak” ugyan kétségtelenül kedvezni fog a pályakarakterisztika, kérdéses, hogy meg tudja-e ismételni az imolai szereplést, ahol az idén először jobb volt versenytempója, és valamivel kíméletesebben is bánt a gumikkal.

Most Montmelóban azonban nemcsak melegebb lesz az idő, hanem maga a pálya is jóval keményebben bánik a gumikkal, amit jól jelez, hogy míg előbbi helyszínen debütálhatott az új legpuhább, C6-os abroncs is, utóbbin a skála három legkeményebb keveréke, a C1-es, a C2-es és a C3-as lesz használatban. A McLaren eddig kiemelkedő volt a gumihőmérsékletek menedzselésében, ami ezen a hétvégén döntő lehet, igaz, fontos megjegyezni, hogy egy jól összerakott időmérős kör itt is megalapozhatja a másnapi eredményt, így akár a győzelem sorsáról is dönthet a rajtelsőség.

Az elmúlt tíz alkalmat tekintve a pole pozícióból hatszor, míg az első rajtsorból összességében kilencszer született siker, vagyis mindössze egyszer, 2016-ban tudott valaki annál hátrébbről rajtolva nyerni. Akkor Verstappen az idény közbeni előléptetése után, a Red Bull színeiben először versenyezve aratta pályafutása első győzelmét, méghozzá a negyedik helyről indulva, persze ehhez kellett az is, hogy a két Mercedes-versenyző, Hamilton és Nico Rosberg már az első körben összeütközzön egymással.

Tavaly a Red Bull, a McLaren és a Mercedes osztozott a dobogón Spanyolországban (Fotó: AFP)

Ami a stratégiát illeti, Monaco után újabb két kerékcserés versenyt láthatunk, igaz, ezúttal nem a szabályok kötelezik erre a csapatokat, hanem maga a pálya. A helyszínen az elmúlt években rendre a két kiállás volt a közkedvelt taktika a magasabb gumikopás miatt. Noha ezen a pályán sem könnyű előzni, azért nem lehetetlen, miközben a két bokszlátogatás, valamint azok időzítése is lehetőséget kínál a pozíciócserékre. Tavaly a bokszutcából rajtoló Alexander Albon kivételével mindenki a közepesen kezdett, de a verseny folyamán volt olyan pilóta, aki mindhárom keveréket használta, így van opció az eltérő utakra.

Ami a történelmi múltat illeti, Michael Schumacherrel karöltve Hamilton számít a legsikeresebbnek a Spanyol Nagydíj történetében hat futamgyőzelemmel. Az aktív versenyzők közül a briten kívül Verstappen és Alonso diadalmaskodott már, a holland négyszer, a hazai hős pedig kétszer szelte át elsőként a célvonalat. Dobogóra még George Russell és Norris állhatott fel, előbbi kétszer, míg utóbbi egyszer, így a vb-éllovas Piastri vagy éppen Leclerc esetében a mostani lehetne az első alkalom.

Ami a jelenlegi formát illeti, az ausztrálnak és a monacóiak is remek esélye lehet, hogy összejöjjön az első pódium, előbbi ráadásul akár azonnal a legmagasabb fokán ünnepelhet, amivel megtörhetné a Red Bull és a Mercedes hegemóniáját – az elmúlt tizenegy évben kizárólag e két csapat osztozott a sikereken, igaz, az utóbbi időszakban egyértelműen Verstappen uralkodott a helyszínen. A holland sorozatban negyedszer nyerhet, míg a McLaren legutóbbi sikeréhez egészen 2005-ig kell visszanyúlnunk, akkor Kimi Räikkönen győzött. A Ferrari 2013-ban nyert legutóbb Spanyolországban, így akár egy hosszú nyeretlenségi széria is megszakadhat vasárnap.

Az élcsapatokon kívül kétségkívül a Williamsre a legérdemesebb figyelni, mert a grove-iak legutóbb Monacóban kettős pontszerzést könyvelhettek el, és Szaúd-Arábia óta rendre ott vannak a pontzónában. Hozzájuk hasonlóan a Racing Bulls is erős formában van, a faenzaiak is ott voltak mindkét versenyzőjükkel az első tízesben múlt vasárnap. Jobb hétvégében bízik az Alpine, talán kedvezhet neki a pálya, miközben az enstone-iakkal már a harmadik hétvégéjére készülő Franco Colapintóra is egyre több szempár szegeződik, a legfrissebb sajtóhírek szerint ugyanis Mick Schumacher leválthatja.

A VILÁGBAJNOKSÁG ÁLLÁSA PILÓTÁK GYŐZELEM DOBOGÓ PONTSZERZÉS PONT 1. Oscar Piastri 4 7 10 161 2. Lando Norris 2 7 10 158 3. Max Verstappen 2 4 9 136 4. George Russell – 4 9 99 5. Charles Leclerc – 2 8 79 6. Lewis Hamilton – – 9 63 7. Andrea Kimi Antonelli – – 7 48 8. Alexander Albon – – 7 42 9. Esteban Ocon – – 3 20 10. Isack Hadjar – – 4 15 11. Lance Stroll – – 3 14 12. Carlos Sainz – – 5 12 13. Cunoda Juki – – 5 10 14. Pierre Gasly – – 2 7 15. Nico Hülkenberg – – 1 6 16. Oliver Bearman – – 3 6 17. Liam Lawson – – 1 4

KONSTRUKTŐRÖK 1. McLaren-Mercedes 319 2. Mercedes 147 3. Red Bull-Honda 143 4. Ferrari 142 5. Williams-Mercedes 54 6. Haas-Ferrari 26 7. Racing Bulls-Honda 22 8. Aston Martin-Mercedes 14 9. Alpine-Renault 7 10. Sauber-Ferrari 6