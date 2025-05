Leclerc a vártnál jobbnak érzi a Ferrarit; Verstappennek már voltak rosszabb péntekjei

Ami a pályán történeteket illeti, a címvédő wokingiak remek formában kezdtek, az első szabadedzésen Lando Norris, míg a másodikon Oscar Piastri bizonyult a leggyorsabbnak, igaz, míg előbbin három, utóbbin két vetélytárs is befért a brit, ausztrál kettős közé, ami jól jelezte, több pilóta is kész kihasználni, ha valamelyik mclarenes nem teszi össze a gyors körét. A nyitányon Max Verstappen és a Ferrari kettőse, míg a késő délutáni gyakorláson a Red Bull hollandja mellett George Russell választotta szét egymástól a két McLarent.

A nap legjobb idejét jegyző Piastri is kiemelte, hogy közel voltak hozzájuk a többiek. „Kissé hullámvasút volt a mai nap, de a csúcson fejeztük be, ami mindig jó. A vetélytársaink ugyanakkor gyorsnak tűntek. Verstappen egész nap gyors volt, ott volt a Ferrari is, és a végén felzárkózott a Mercedes is, szóval nagyon kiélezett küzdelem vár ránk szombaton. Határozottan van még olyan terület, amin dolgoznunk kell. Számítottunk rá, hogy a Red Bull gyors lesz, szóval egyáltalán nem ért minket meglepetésként. Egyszerűen próbáljuk kicsit gyorsabbá tenni az autónkat. Kipróbáltunk néhány dolgot ma, volt, ami bevált, volt, ami nem, így tanulhattunk, jó napot tudhatunk magunk mögött.”

Norris az első gyakorláson jobban érezte magát a kocsiban, mint a másodikon. „Rendben volt a nap. Jobban éreztem magam az első tréningen, mint a másodikon, de több dolgot is kipróbáltunk, és igyekszünk javulni szombatra. Apróságok. Mi mindig nagyon jók vagyunk azzal, hogy remek alapokkal érkezünk meg, és onnantól nehézséget okoz továbbfejlődni, ami szerintem inkább jó dolog, mint rossz. Ez lehetővé teszi a számunkra, hogy különböző irányokat is kipróbálhassunk.”

Két gyors pályán, Szuzukában és Imolában győzedelmeskedő, míg a spanyolországi helyszínen az elmúlt három évben kivétel nélkül a dobogó felső fokán ünneplő Verstappen az első tréningen 367 ezred lemaradással a második, míg a másodikon 310 ezred hátránnyal a harmadik helyen zárt.

„Mindig jó itt lenni, élvezetes ezen a pályán versenyezni. Elég nagy a forróság, főleg a gumik szempontjából. De úgy gondolom, rendben volt a nap, voltak már ennél rosszabb péntekjeink is. Valamivel jobban éreztem magam a kosian, de még mindig nem ott tartunk, ahol lenni szeretnénk. Ugyanakkor mindenképpen pozitívabb, mint volt” – jelentette ki, majd kiért arra is, hogy az Emilia-romagnai Nagydíjhoz képest most hol állnak.

„Minden egyes pálya más, de még nem érzem úgy magam az autóban, mint Imolában, ennél komfortosabban szeretném érezni magam a volán mögött. De voltak olyan péntekek, amikor sehol sem voltunk, szóval most valahol a kettő között vagyunk. Ami a technikai direktívát illeti, nincs igazán változás, ha ránézünk a sorrendre, és személy szerint nem is számítottam arra, hogy másképp lesz.”

HORNER REAGÁLT A PLETYKÁKRA Mint beszámoltunk róla, német sajtóértesülés szerint a Ferrari megkörnyékezte a Red Bullnál a csapatfőnöki posztot 2005 óta betöltő, és összesen tizennégy világbajnoki címet szerző Christian Hornert, de kiemelte, forrása szerint nincs esély arra, hogy a brit szakember csapatot vált. Ezt maga Horner is megerősítette Spanyolországban, ahol a találgatásokkal kapcsolatban kérdezték. „Természetesen mindig hízelgő, ha szóba hoznak más csapatokkal, de százszázalékos az elkötelezettségem a Red Bull iránt. Ez mindig is így volt, és biztosan így is marad még hosszú ideig. Ebben az üzletben mindig sok a találgatás arról, ki hova mehet, de úgy gondolom, a csapatban mindenki pontosan tudja, mi a helyzet. Az én olaszom különben is rosszabb, mint Flavio (Briatore) angolja, szóval mégis hogyan működhetne?”

A Spanyol Nagydíjtól hosszú idő óta fordulópontot remélő Ferrari erősen kezdett, hiszen Lewis Hamilton, Charles Leclerc sorrendben a harmadik-negyedik helyet foglalta el, ám míg a monacói a folytatásban is tudott maradni a top 5-ben, a túlkormányzottságtól nagyon szenvedő brit az első tízesből is kiszorult.

„Nem élveztem a mait. Gyönyörű ez a hely, és csodálatos az időjárás, de nem volt jó napunk. Amikor megérkezel pénteken, abban reménykedsz, hogy jó napod lesz, és aztán nem alakulnak jól a dolgok. Monacóban az autó hirtelen nagyszerű lett, és azt hittem, hogy jó lesz ma is. Az első edzésen még nem is volt olyan rossz, de második már eléggé az volt. Ez a csapaton belül természetesen mindenki számára nagyon frusztráló, de voltak bizonyos problémáink, aminek következtében tapadást vesztettünk. Remélhetőleg szombaton jobb helyzetben leszünk, ha ezeket sikerül orvosolnunk.”

Leclerc valamivel pozitívabban értékelt a nap végén. „Őszintén szóval, valamivel pozitívabb volt, mint azt előzetesen vártuk, ami mindig jó. Több teljesítmény van az autóban, amit remélhetőleg szombaton ki tudunk hozni belőle az időmérőn. Még sok tennivalónk van, de nem hiszem, hogy túl messze lennénk. Bizonyos területekre fogjuk fordítani a figyelmünk az éjszaka, aztán meglátjuk, mire megyünk szombaton.”

A Mercedes a Ferrarival ellentétes utat járt be pénteken: míg az első edzésen egyik pilótája sem fért be a mezőny első felébe, a másodikon George Russell sokáig vezetett, és a végén csak Piastri tudta őt maga mögé utasítani, miközben Andrea Kimi Antonelli a hatodik lett. A brit ugyanakkor nem volt teljesen elégedett, szerinte a versenytempón még van mit javítani.

„Az egykörös tempó egészen rendben volt, és jó visszatérni oda, ahol korábban voltunk, főleg az elmúlt versenyek nehézségei után. A hosszú etapok azonban nem tűntek túl szupernek. Az elmúlt időszakban a fő célunkat az jelenti, hogy javítsunk a versenytempónkon, szóval át kell tekintenünk az adatokat, és meg kell néznünk, mennyire estünk vissza a riválisainkhoz képest. A hosszú etapon mutatott tempónk kissé aggasztó, de úgy érzem, jó helyzetben vagyunk, szeretek itt vezetni”– magyarázta, majd a technikai direktívára is kitért.

„Tiszán látszik, mennyire lelassította a McLarent, szóval ez jó hír!” – jegyezte meg szarkasztikusan.

SPANYOL NAGYDÍJ, AZ 1. SZABADEDZÉS VÉGEREDMÉNYE 1. Lando Norris brit McLaren-Mercedes 1:13.718 átlag: 227.423 km/ó 29 kör 2. Max Verstappen holland Red Bull-Honda 1:14.085 0.367 mp h. 18 3. Lewis Hamilton brit Ferrari 1:14.096 0.378 29 4. Charles Leclerc monacói Ferrari 1:14.238 0.520 31 5. Oscar Piastri ausztrál McLaren-Mercedes 1:14.294 0.576 28 6. Liam Lawson új-zélandi Racing Bulls-Honda 1:14.339 0.621 28 7. Oliver Bearman brit Haas-Ferrari 1:14.597 0.879 26 8. Isack Hadjar francia Racing Bulls-Honda 1:14.605 0.887 26 9. Cunoda Juki japán Red Bull-Honda 1:14.643 0.925 27 10. Pierre Gasly francia Alpine-Renault 1:14.746 1.028 28 11. George Russell brit Mercedes 1:14.751 1.033 32 12. Lance Stroll kanadai Aston Martin-Mercedes 1:14.786 1.068 24 13. Fernando Alonso spanyol Aston Martin-Mercedes 1:14.798 1.080 20 14. Nico Hülkenberg német Sauber-Ferrari 1:14.865 1.147 21 15. Carlos Sainz spanyol Williams-Mercedes 1:14.935 1.217 26 16. Gabriel Bortoleto brazil Sauber-Ferrari 1:15.155 1.437 23 17. Hirakava Rjó japán Haas-Ferrari 1:15.298 1.580 23 18. Andrea Kimi Antonelli olasz Mercedes 1:15.369 1.651 31 19. Victor Martins francia Williams-Mercedes 1:15.522 1.804 26 20. Franco Colapinto argentin Alpine-Renault 1:15.530 1.812 19

SPANYOL NAGYDÍJ, A 2. SZABADEDZÉS VÉGEREDMÉNYE 1. Oscar Piastri ausztrál McLaren-Mercedes 1:12.760 átlag: 230.417 km/ó 28 kör 2. George Russell brit Mercedes 1:13.046 0.286 mp h. 32 3. Max Verstappen holland Red Bull-Honda 1:13.070 0.310 30 4. Lando Norris brit McLaren-Mercedes 1:13.070 0.310 31 5. Charles Leclerc monacói Ferrari 1:13.260 0.500 32 6. Andrea Kimi Antonelli olasz Mercedes 1:13.298 0.538 31 7. Fernando Alonso spanyol Aston Martin-Mercedes 1:13.301 0.541 28 8. Pierre Gasly francia Alpine-Renault 1:13.385 0.625 30 9. Isack Hadjar francia Racing Bulls-Honda 1:13.400 0.640 29 10. Liam Lawson új-zélandi Racing Bulls-Honda 1:13.494 0.734 29 11. Lewis Hamilton brit Ferrari 1:13.533 0.773 29 12. Nico Hülkenberg német Sauber-Ferrari 1:13.592 0.832 30 13. Cunoda Juki japán Red Bull-Honda 1:13.683 0.923 31 14. Carlos Sainz spanyol Williams-Mercedes 1:13.721 0.961 34 15. Alexander Albon thaiföldi Williams-Mercedes 1:13.839 1.079 32 16. Lance Stroll kanadai Aston Martin-Mercedes 1:13.839 1.079 17 17. Gabriel Bortoleto brazil Sauber-Ferrari 1:13.959 1.199 27 18. Esteban Ocon francia Haas-Ferrari 1:14.005 1.245 30 19. Oliver Bearman brit Haas-Ferrari 1:14.126 1.366 20 20. Franco Colapinto argentin Alpine-Renault 1:14.303 1.543 31