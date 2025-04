Többek között Alonsót, Leclerc-t és Russellt is félreállítja a csapata a bahreini nyitányon

A 2025-ös szabályok értelmében valamennyi csapatnak autónként két-két szabadedzést kell biztosítani újonc, vagyis olyan versenyző számára, aki legfeljebb két Formula–1-es versenyen állt rajthoz. Négy csapat, a Mercedes, az Alpine, a Racing Bulls, valamint a Sauber azonban részben előnyben van az ellenfelekhez képest, hiszen egy újonccal vágtak neki az évnek, így az első két futamhétvége után az ensotone-iak kivételével a kötelezettsége felét automatikusan teljesítették.

Noha a francia alakulat Jack Doohannel csak egy kvótát lőhetett el – hiszen az ausztrál versenyző egy futamon már elindult az előző idény végén –, az Alpine Japánban az ő kocsijában Hirakava Rjóval a másodikat is felhasználta, így a folytatásban már Pierre Gaslynak kell félreállnia. Ami a szuzukai első gyakorláson részt vevő japánt illeti, időközben átigazolt a Haashoz, és a most hétvégi Bahreini Nagydíj nyitányán már az amerikaiak gépét vezetheti. Mint beszámoltunk róla, Hirakava Oliver Bearman helyére ugrik be, majd szerephez jut Spanyolországban, Mexikóban, valamint Abu-Dzabiaban is.