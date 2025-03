Verstappen nem látott esélyt a győzelemre; Piastri rendkívül csalódott a nyitó verseny után

Lando Norris a pole pozícióból aratott győzelmet: vasárnapi versenye ugyanakkor egyáltalán nem volt olyan könnyű, mint ezt az előbbi szavak sugallják, sőt, nehéz út vezetett pályafutása ötödik sikeréhez. Az előző két napon tapasztalt meleg és többnyire napsütéses időnek hidegfront vetett véget az idénynyitó Ausztrál Nagydíjnak otthont adó Albert Parkban. Melbourne zord arcát mutatta, a vasárnapra virradóra megérkező, hol szitáló, elálló, helyenként felerősödő vagy éppen leszakadó eső, valamint a feltámadó szél is nehezítette a mezőny dolgát, ami megszakított rajtprocedúrához, eltolt kezdéshez, számos balesethez, illetve biztonsági autós szakaszhoz is vezetett.

Az 57 körösre csökkenő hajsza végén mindössze tizennégy versenyző látta meg a kockás zászlót: Isack Hadjar már a felvezető körön hibázott, a rajtot követően aztán a hazai versenyző Jack Doohan és Carlos Sainz Jr. is autót tört (mint utólag kiderült, technikai hiba vezetett a spanyol kieséséhez), Fernando Alonso a felszáradó pályán szállt el, míg Liam Lawson és Gabriel Bortoleto a verseny végén megérkező felhőszakadás áldozatául esett. De nem múlt sokon az sem, hogy Oscar Piastri is pont nélkül zárjon az után, hogy a futam jelentős részében másodikként haladt a pályán, és egy szakaszon még gyorsabb volt a csapattársánál is.

Noha a McLaren száraz pályán mutatott tempója egyértelmű fölényről árulkodott, ezt nem tudta úgy kamatoztatni a sok korlátozás, újraindítás, valamint változékony idő miatt. Sok volt a hibázási lehetőség, de ezúttal a csapat nem tévedett, és ugyan néhányszor megingott Norris keze, végül a kissé sérült autója sem állította meg abban, hogy megvédje a pozícióját a rá nyomást gyakorló Max Verstappentől, és elsőként szelje át a célvonalat.

„Az előző évben többször is elrontottuk, de tanultunk belőle. Hasonló körülmények között szúrtuk el Silverstone-ban és Kanadában is, de ezúttal nem követtük el az akkori hibákat. Persze ez csak az első verseny volt, és még további huszonhárom áll előttünk, de megbirkóztam a nyomással, kezeltem a helyzetet Maxszel és Piastrival, és végig nyomtam. Nem tudtam lazítani, de miközben nyomtam, mégis nyugodt maradtam. Kemény volt. Abból, hogy nem követtem el túl sok hibát, és nem volt olyan rontásom, ami költséges lett volna, meríthetek önbizalmat. Nehéz, kihívásokkal teli verseny volt, de köszönettel tartozom a McLarennek, hogy ilyen csodálatos autót bocsátottak a rendelkezésemre" – magyarázta az Ausztráliában először diadalmaskodó Norris.

Verstappen a futam hajrájában nyithatta a hátsó szárnyát a McLaren mögött, miután a brit kisebb hibát vétett. „Max gyors volt, tudtam, hogy jó a tempóm, de egyetlen rontás a hatos kanyarban elég volt ahhoz, hogy DRS-távolságon belülre kerüljön hozzám képest. A DRS ezen a helyszínen hozzávetőlegesen egy másodperc előnyt jelent, szóval ez lehetővé tette a számára, hogy a folytatásban is nyithassa a hátsó szárnyát, és néhányszor ki is nézett mögülem. Többször kellett belenéznem a visszapillantó tükrömbe, mint én azt szerettem volna. De megőriztem a higgadtságom, kézben tartottam a helyzetet, és hallgattam a versenymérnökömre, Willre (Joseph)."

„Nem egyszerű összerakni egy ilyen hétvégét, különösen úgy, hogy Max és Oscar is nagy nyomást helyezett rám, hiszen ők is éhesek a sikerre, versengők, és nagyon akarták ők is a győzelmet. Szóval eléggé stresszes volt, de tisztában vagyok vele, mire vagyok képes. Mindenesetre ahogyan már mondtam, ez csak az első állomás volt. Jövő héten újra ki kell mennünk, és újra el kell végeznünk a munkát, majd így tovább. Hosszú idény vár ránk, nekünk továbbra is nyomunk kell” – tekintett előre a brit, aki karrierje során először állt az egyéni összetett élére, amivel ráadásul egy rekordhosszú, történelmi menetelés végére is pontot tett.

Verstappen ugyanis a 2022-es Spanyol Nagydíj óta letaszíthatatlan volt a bajnokság éléről, ami azt jelenti, a holland összesen 62 nagydíjon keresztül, s 1028 napon át vezette az egyéni összetett. A melbourne-i hétvége után azonban már nem az ő, hanem Norris nevével kezdődik a lista, kérdés, a brit meddig fogja megőrizni az első helyét...

Bár Verstappen rendkívüli menetelése véget ért, és a hollandnak végül az Albert Parkban is meg kellett elégednie a második hellyel, összességében így sem lehetett elégedetlen. A Red Bull számára ugyanis eléggé pocsékul kezdődött az idénynyitó hétvége, amit követően nemcsak sikerült visszatérnie az élen zajló küzdelembe, hanem a McLaren első számú üldözőjévé lépett elő. A holland a harmadik rajtkockából indult, de már a startnál beékelődött Norris és Piastri közé, sokáig ugyanakkor nem tudta tartani a pozícióját, hibázott, és újra a harmadik helyen találta magát, amit követően a brit, ausztrál kettős eltűnt előtte a távolban.

A Red Bull-os lemaradása a verseny egy pontján a tizenöt másodpercet is meghaladta, de az eső újbóli megérkezése, illetőleg a biztonsági autós szakaszok visszahozták a meccsbe, majd rövid ideig vezetett is a kerékcseréje előtt. A holland az utolsó körökben aztán DRS-távolságon belül került Norrishoz is, ám nem igazán került előzési pozícióba, végül 895 ezreddel szelte át a célvonalat a McLaren mögött. Noha felvetődött, hogy Verstappennek jobb esélyei is lehettek volna a végén, ha korábban vált köztes esőgumikra, a versenyző egyáltalán nem gondolja úgy, hogy csapata hibát követett volna el, és nem is érezte úgy, hogy valós esélye lehetett volna a győzelemre.

„Megpróbáltunk valami mást, úgy tűnt, be is válik, de nem láttam a radarképet, és hogy mire lehet számítani. Ugyanakkor hiába cseréltem volna kereket Landóval egyszerre, egy vagy két körrel később, nem változtatott volna, ugyanúgy a második helyen végzek. Szóval nem igazán számított, és igazából szórakoztató volt kipróbálni valami mást. A rajt élvezetes volt, aztán igyekeztem tartani az iramot a McLarenekkel, de mint ahogyan alapvetően az összes másik csapat, mi is túlhevítettük a gumikat, és elfogytunk, kivéve a McLarent, amelyik elhúzott mindenki előtt. Mindent beleadtam, de egy ponton nagyon leráztak magukról, így inkább megpróbáltam a magam versenyére összpontosítani.”

„Aztán az időjárás újra közrejátszott, és nagyon nehéz volt pályán maradni a slickeken, amikor leszakadt az ég. Lando átélt néhány meleg pillanatot a hatos kanyarnál, amivel lendületet vesztett. Ez lehetővé tette a számomra, hogy a közelébe férkőzzek, és nyithattam a hátsó szárnyamat is. Közel voltam, de itt nagyon nehéz előzni. Ugyanakkor így is szórakoztató volt az a néhány kör, nyomtam a győzelemért. Nagyon örülök neki, hogy sikerült hazahoznom az autót, sok pontot szereztem, és ez egy jó kezdés volt a szempontunkból" – summázta a versenyét, majd előretekintett, és jelezte, a McLarent a folytatásban is nehéz lesz legyőzni.

„Látható volt az első etap során, hogy hiányzik a tempónk a McLarenhez képest, de így is tizennyolc ponttal többet szereztem itt, mint egy évvel ezelőtt, szóval elfogadom. De nagy a különbség, ami nem fog csak úgy eltűnni a következő versenyhétvégére. Viszont meg kell próbálnunk közel maradni. Most is, egy ilyen napon a harmadiknak kellett volna lennem, de végül a másodikként zártam, ami jó" – tette hozzá.

Piastri a győzelmet tűzte ki célul maga előtt a hazai nagydíja előtt, végül a kilencedikként látta meg a kockás zászlót egy küzdelmes verseny végén. Ugyan az ausztrál a rajtnál egy helyet vesztett Verstappennel szemben, később kihasználta a címvédő megingását, és visszavette a második pozíciót, amit követően sikerült felzárkóznia a vezető Norrisra is. A versenyző ekkor gyorsabbnak tűnt a márkatársánál, ám eleinte nem próbálhatott meg előzni, csapata ugyanis a rádión megkérte rá, hogy tartsa a pozíciót, amíg elmennek a lekörözendő versenyzők mellett.

Noha később a McLaren jelezte, szabad a verseny, Piastri már nem tudta kihasználni a lendületét, sőt, kisebb hibát is elkövetett, ami miatt több másodpercet vesztett Norrishoz képest. Bár ez a lemaradása az újabb biztonsági autó nyomán nullázódott, és úgy tűnt, a folytatásban akár újra nyomás alá helyezheti a csapattársát a győzelemért, drámai fordulatot vett a versenye, amikor újra megnyílt az ég Melbourne felett. Az ausztrál Norrisszal karöltve rongyolt ki a kavicságyba, azonban míg a brit ki tudott evickélni onnan, és azonnal a boksz felé vette az irányt, Piastri továbbcsúszott és fennakadt a füves részen, és eleinte úgy tűnt, ezzel véget is számára a futam.

A hazai versenyző viszont nem adta fel, hosszas próbálkozás után sikerült visszatérnie, és bár körhátrányba került, ez a hátránya semmissé vált a sokadszor pályára guruló biztonsági autó miatt. A folytatás a kármentésről szólt, ami nem is sikerült rosszul: Piastri visszatért a pontzónába, és az utolsó körben egy agresszív, szépen kivitelezett manőverrel Lewis Hamiltont is maga mögé utasította, és a kilencedik helyen intették le. „Nagy csalódás. Úgy érzem, hogy egy kört leszámítva hihetetlenül erős versenyt futottam, nagy kár, hogy az eredmény ezt egyáltalán nem tükrözi. Kizárólag magamat okolhatom. Kissé szerencsétlen voltam, hogy fennakadtam a füves részen, de magamnak köszönhettem, hogy ilyen helyzetbe kerültem. Nyilvánvalóan csalódott vagyok."

„Számomra a másik ötvenhat kör jelentette a pozitívumot, úgy éreztem, a körülmények változásától függetlenül nagyon erős a tempóm, és ezt akarom magammal vinni innen. A csapat Landóval jó döntést hozott, mint ahogyan velem is, még akkor úgy is jónak bizonyult a döntés, hogy egy percbe tellett, mire sikerült hátramenetbe kapcsolnom. Egyszerűen kár érte, hogy nem sikerült jobb eredményt elérnem."

Azzal, hogy Piastri kiszedte magát az élen zajló küzdelemből, George Russellt hozta helyzetbe. A negyedik helyről induló mercedeses a harmadik helyen találta magát, és a pozícióját már nem is engedte ki a kezei közül a leintésig. „Nagyszerű, hogy a harmadik helyen sikerült hazahoznom a kocsit. Gratulálok Landónak, kész rémálom lehetett a számára a verseny, de jó munkát végzett, mint ahogyan Kimi (Andrea Kimi Antonelli) is azzal, hogy visszajött az ötödik (a büntetése eltörlése után a negyedik – a szerk.) pozícióba. Igazán lenyűgöző volt."