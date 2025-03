Nem lettünk világbajnokok, le kell higgadnunk! – Vasseur

A hétszeres vb-első korábbi csapattársa, George Russell sem ment el szó nélkül Hamilton teljesítménye mellett, a brit az elsők között ment oda gratulálni a honfitársához. „Egészen elégedett vagyok a harmadik szakaszban futott köreimmel. Gratulálok Lewisnak, igazán nagyszerű kört rakott össze. Ami minket illet, úgy gondolom, az ötödik hely az, ahol most tartunk" – jelentette ki a Mercedes-pilóta, aki 320 ezreddel maradt el a jobbik Ferraritól.

Az új pályafelületen sokaknak kihívást okozott a gumik viselkedése, az időmérő második szakaszában Russell kieső helyen készült az utolsó gyors körére. „Furcsa volt. Az SQ2-ben egy ponton veszélyzónában voltam, aztán előreugrottam a második pozícióba, miközben nem igazán éreztem különbséget. Úgy tűnik, pillanatnyilag bárhogyan alakulhat a négy élcsapat között. Kissé meglepett minket a McLaren, hiszen szárnyalt a gyakorláson, mint ahogyan az első és a második szakaszban is, de végül Lewis és Max (Verstappen) is jobb munkát végzett, és mi is közvetlenül ott vagyunk mögöttük. Szerintem lehet esélyünk a sprintfutamon, érdekes lesz."

A múlt hétvégén a Formula–1 történetének második legfiatalabb pontszerzőjévé váló Andrea Kimi Antonelli is a gumikkal bajlódott. A fiatal olasz kilenc tizedet kapott Hamiltontól, és a hetedik helyen zárt, a két Mercedes így a vb-éllovas Lando Norrist fogja közre. „Jól éreztem magam a gépben a sprintidőmérő során. Az SQ2-ben elért köröm kifejezetten erős volt, és bíztam abban, hogy építkezhetek erre a következő szakaszban is. A lágyakon ugyanakkor szenvedtem az első szektorban."

„Túl hidegek voltak a gumik, a kivezető körömön nem igazán sikerült rendesen felmelegíteni őket. De így is jobb időmérőt futottam, mint múlt héten Ausztráliában, és még tovább tanulok. Meglátjuk, mit tehetünk szombaton. Az, hogy a hetedik helyről indulok, megmutatja, hogy még van dolgunk, de kényelmesen és magabiztosan éreztem magam az autóban. A tempóm különösen jó volt a közepes keveréken, amit remélhetőleg ez a hétvége további részében is meg fog mutatkozni a többi gumin is" – tette hozzá a fiatal olasz, aki csapattársához hasonlóan odament gratulálni Hamiltonnak a leintést követően.

A britet a Red Bull-tanácsadó Helmut Marko is dicsérettel illette. „Úgy gondolom, a Ferrari szerencsétlen volt Melbourne-ben. Azonban itt már az első edzésen erős volt. Gratulálok Lewisnak ahhoz, hogy már a második ferraris nagydíján megszerezte a pole pozíciót, ráadásul tette mindezt Leclerc mellett, aki fantasztikus a kvalifikációkon. Ez azt jelenti, hihetetlen teljesítményt nyújtott."

Az osztrák azzal kapcsolatban még nem tudott egyértelmű választ adni a Motorsport kérdésére, hogy a maranellói istálló a versenyen is fenyegetést jelenthet-e Verstappenre. „Nehéz megmondani, főleg az új aszfalttal. Biztos vagyok benne, hogy a gumikopás a hétvége előrehaladtával egyre kevésbé lesz jelentős, meglátjuk, kinek tart ki a sebessége egy teljes versenytávon."

Ami a Ferrari helyzetét illeti, a csapatfőnök, Frédéric Vasseur igyekezett lehűteni a kedélyeket, és figyelmeztetett nem szabad elragadtatniuk magukat. „Nem lettünk világbajnokok, le kell higgadnunk! A mai nap jól alakult, de nincs arról szó, hogy megnyertük volna az első két versenyt egymás után. Mint minden helyzetben, legyen az pozitív vagy negatív, meg kell értenünk, hogy mi miért történt, és hogy mi nem jött be. Ez érvényes volt az előző hétre, és most is" – magyarázta a Canal+ kamarái előtt.

„Már a sprintversenyen pontokat osztanak, szóval pozitív a mai nap. Lewis már az SQ1-ben is elöl volt, ami következetességet mutat, de most már a szombatra kell összpontosítanunk.

AZ FIA ELNAPOLTA A WILLIAMS MEGHALLGATÁSÁT Mint beszámoltunk róla, a grove-i alakulat ellen azért indult vizsgálat technikai szabálysértés gyanúja miatt, mert nem jutotta el a szabadedzést követő egyórás időhatáron belül a szövetség részére a kamerafelvételeket, amivel a hátsó szárnyak viselkedését monitorozza az FIA az idénynyitó versenyhétvége óta. Döntés egyelőre nem született az ügyben, és az ítélethozó testület bejelentése szerint szombatnál előbb nem is derül ki, lesz-e következménye a késésnek. A meghallgatást közép-európai idő szerint 1 óra 30 percre tűzték ki, a sprintidőmérő 4 órakor rajtol el.

KÍNAI NAGYDÍJ, A SPRINTVERSENY ELŐZETES RAJTSORRENDJE 1. Lewis Hamilton brit Ferrari 2. Max Verstappen holland Red Bull-Honda 3. Oscar Piastri ausztrál McLaren-Mercedes 4. Charles Leclerc monacói Ferrari 5. George Russell brit Mercedes 6. Lando Norris brit McLaren-Mercedes 7. Andrea Kimi Antonelli olasz Mercedes 8. Cunoda Juki japán Racing Bulls-Honda 9. Alexander Albon thaiföldi Williams-Mercedes 10. Lance Stroll kanadai Aston Martin-Mercedes 11. Fernando Alonso spanyol Aston Martin-Mercedes 12. Oliver Bearman brit Haas-Ferrari 13. Carlos Sainz spanyol Williams-Mercedes 14. Gabriel Bortoleto brazil Sauber-Ferrari 15. Isack Hadjar francia Racing Bulls-Honda 16. Jack Doohan ausztrál Alpine-Renault 17. Pierre Gasly francia Alpine-Renault 18. Esteban Ocon francia Haas-Ferrari 19. Nico Hülkenberg német Sauber-Ferrari 20. Liam Lawson új-zélandi Red Bull-Honda