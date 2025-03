Leclerc szerint ennyi van a Ferrariban; Hamilton megcélozta a győzelmet vasárnap

A Ferrari nem is álmodhatott volna jobb kezdésről az idény második állomásán Sanghajban: Lewis Hamilton révén a pénteki sprintidőmérőn először a pole pozíciót, majd a szombati sprintversenyen a győzelmet is megszerezte. Ezt követően nagy várakozás előzte meg a kvalifikációt, ám a maranellói istálló teljesítménye valamelyest visszaesett, és a két McLaren, valamint egy-egy autóval a Mercedes és a Red Bull is beférkőzött elé, így meg kénytelen volt megelégedni a harmadik rajtsorral.

A csapattársához képest eddig egész hétvégén lemaradásban lévő Charles Leclerc meglátása szerint kissé félrevezető volt Hamilton teljesítménye, és inkább a mostani eredmény ad valós képet arról, hol is állnak az erősorrendben. „A kvalifikáción egyszerűen nem volt meg a potenciál az autóban, és összességében nem volt meg a tapadás sem. Ausztráliában úgy éreztem, nem végeztünk nagyszerű munkát az időmérőn, és messzebb voltunk annál, mint amire előzetesen számítottunk, de ha összeraktuk volna a köröket, akkor nagyjából három tizedmásodperc lett volna a lemaradásunk. Most is ez a különbség alakult ki, és jelenleg itt tartunk."

„Eltekintve attól, hogy Lewis tényleg nagyszerű munkát végzett pénteken, úgy gondolom, hogy most jól dolgoztam, és biztosra veszem, hogy Lewis is így tett, egyszerűen ennyi van az autóban. Hogy ennél picivel több tempót is ki lehetett volna hozni belőle? Talán. Három tizedet? Nem hiszem. Lewis még így is jobb munkát végzett nálam, de ami engem illet, kihoztam a maximumot, nem hiszem, hogy ennél többet ki tudtam volna sajtolni a gépből. Teljesen mindegy, hogy Lewis előtt vagy mögött végzek, mert csapatként egymás mellől rajtolunk" – jelentette ki, majd megosztotta, tudják, mi vezetett a „formahanyatláshoz".

„Csapatként mindent kihoztunk a kocsiból, és ami még ennél is fontosabb, hogy tudjuk, hol vesztettünk, mivel a sprintidőmérőn és a sprintfutamon sokkal gyorsabbak voltunk. Talán Lando pénteken egy lépéssel előttünk lett volna, ha befejezte volna a körét, de a többiekkel nagyjából egy szinten voltunk. Még ha ezúttal is szorosnak tűnik a küzdelem, kissé lépéshátrányban vagyunk, hiszen ahogyan mondtam, Lewis és én is remek köröket futottunk" – magyarázta, majd a vasárnapi esélyekre is kitért.

„A sprintversenyen jó volt a tempónk, főleg az etap vége felé, de piszkos levegőben menni mindig nehezebb, így bántam, hogy nem alakult jobban a sprintkvalifikációm. A gumikezelés jónak tűnt, de óvatosnak kell lennünk, mert én sokat küszködtem a piszkos levegőben. Lewisnak igazán erős volt a tempója tiszta levegőben. Szóval szabad utat kell találnunk magunk előtt, de az ötödik és a hatodik pozícióból indulva ez elég nehéz feladat lesz, mivel lesz jó néhány autó előttünk. A lehető legjobbunkat fogjuk nyújtani, és reménykedünk benne, hogy jobb a versenytempónk, mint a minket körülvevőké."