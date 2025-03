Bottas a McLarennel tesztel Spanyolországban

Valtteri Bottas az előző év végén szorult ki a Formula–1-es mezőnyből, miután a 2026-tól az Audi gyári csapatává váló Sauber Nico Hükenberg, illetve a Formula–2-es bajnok, Gabriel Bortoleto szerződtetése mellett döntött. A finn pilóta ennek ellenére nem került ki a királykategória vérkeringéséből, hiszen a korábbi alakulata, a Mercedes mentőövet dobott neki, és harmadik számú versenyzőnek nevezte ki. Bottas ott volt Ausztráliában, majd Kínában is a németek garázsában, és ez nem lesz másként a folytatásban sem, a versenyző minden helyszínre el fogja kísérni Toto Wolffékat, hogy ha szükség lenne a szolgálataira, azonnal volán mögé tudjon pattanni.

A következő évre a visszatérést megcélzó finn a Mercedes motorpartnereinél is bevethető: adott esetben a McLaren, a Williams, és az Aston Martin is igény tarthat rá, igaz, utóbbi alakulat a tartalék versenyző feladatköreit első sorban Felipe Drugovich és Stoffel Vandoorne között osztja fel. Bottas emellett külön eseményeken és privát teszteken is részt vehet az említett istállókkal, és pontosan e kereteken belül hajtott pályára a wokingiak 2023-as autójával, az MCL60-assal Spanyolországban.

Bottas úgynevezett régi autós tesztet teljesít, és kezdheti meg az ismerkedést a címvédő gárdával, ami mindenképpen hasznos tapasztalatszerzést jelent a számára, ha hirtelen be kell ugrania Lando Norris vagy Oscar Piastri helyén.

Ami a visszatérést illeti, a versenyző számára a rajtrácshoz jövőre csatlakozó Cadillac remek lehetőséget jelenthet, s az ülés megszerzésében segítheti, hogy továbbra is tűzközelben van, különböző kocsik volánja mögött is gyarapíthatja a tapasztalatát, miközben edzésben maradhat.