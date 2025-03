Az Alpine négy tartalékpilótával vág neki a 2025-ös idénynek

Az Alpine decemberben már bejelentette, hogy Paul Aront igazolja le a teszt- és tartalékpilóta posztjára, és az észt versenyző a tavalyi abu-dzabi idényzáró teszten már vezethette is az estone-iak aktuális autóját, és a kilencedik helyen zárt az összesített időlistán. A francia alakulat januárban aztán először arról adott hírt, hogy a WEC-világbajnok, Hirakava Rjót is megszerezte, és egyúttal előrejelezte, hogy a japán hazai közönség előtt, Szuzukában autóba ülhet az első szabadedzésen, majd nem sokkal később azt is megerősítette, hogy szerződtette a Williamsszel idény közben berobbanó, de az idénre ülés nélkül maradó Franco Colapintót is, aki a találgatások szerint már a mostani szezon közben is válthatja Jack Doohant, ha az ausztrál nem hozza a várt szintet.

Noha a csapatnak már ekkor is összesen három tartalék versenyző állt a rendelkezésére, az Alpine kedden bejelentette, hogy Kush Maini nevével bővül a lista. Az indiai pilóta 2023 októbere óta erősíti a franciak versenyzői akadémiáját, és az ő támogatásukkal teljesítette a második idényét a Formula–2-ben tavaly, amikor első győzelmét ünnepelhette, és a tabellán a 13. helyet foglalta el a végelszámolásnál. Maini az idén a DAMS-színeiben készül az újabb szezonjára a Formula–1 előszobájaként számon tartott sorozatban.

„Már nagyon várom, hogy ebben az új szerepben még több pályaidőt kapjak F1-es autó volánja mögött, és tovább építkezhessek arra, amit 2024-ben tanultam a csapattal. Izgatott vagyok, hogy minél hamarabb betölthessem ezt a posztot, de egyelőre a harmadik F2-es szezonomra összpontosítok, ami most hétvégén veszi kezdetét Ausztráliában” – jelentette ki az indiai pilóta.

A 2025-ÖS TARTALÉK VERSENYZŐK Csapat Tartalékversenyző(k) McLaren Pato O'Ward Ferrari Csou Kuan-jü, Antonio Giovinazzi Red Bull Cunoda Juki Mercedes Valtteri Bottas, Frederik Vesti Aston Martin Felipe Drugovich, Stoffel Vandoorne Alpine Franco Colapinto, Paul Aron, Hirakava Rjo, Kush Maini Haas ?? Racing Bulls ?? Williams ?? Sauber ??