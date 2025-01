Verstappen egy közepes Red Bullban is legyőzné Hamiltont – Marko

Noha Max Verstappen annak ellenére is megszerezte sorozatban a negyedik világbajnoki címét, hogy a Red Bull teljesítménye látványosan visszaesett, s a csapat a McLaren és a Ferrari mögé, a harmadik helyre szorult vissza a konstruktőri bajnokságban, az előzetes várakozások szerint még nehezebb év várhat a „vörös bikákra", ami könnyen ellehetetlenítheti az újabb címvédést. Az osztrák istálló tanácsadója, Helmut Marko ennek ellenére nem írná le a holland esélyeit, a szakember szerint versenyzője akkor is győzedelmeskedhetne, ha a rivális autója gyorsabb lenne.

„Max nemcsak a leggyorsabb, hanem a teljes csomagot figyelembe véve a legjobb is a mezőnyben. Körönként egy-két tizedet tud kihozni az autóból, amire semelyik másik pilóta nem lenne képes. Lewis Hamilton és Lando Norris sem. Most rajtunk múlik, hogy olyan autót adunk-e neki, amivel nemcsak alkalmanként, hanem folyamatosan a győzelemért harcolhat. Tágítanunk kell a működési tartományunkat. A McLarennek és a Ferrarinak volt a legjobb alapja az előző szezon végén, és a legtöbb pályán képesek voltak jól teljesíteni. Erre építhetnek, de egyik versenyzőjük sem emelkedik ki" – jelentette ki az osztrák a Sport Bildnek adott nyilatkozatában, amiben kifejtette, szerinte a wokingiaknál Norris mentálisan még nem áll készen a bajnoki küzdelemre, míg Oscar Piastri túlságosan tapasztalatlan, miközben a két pilóta egymástól is fog elvenni pontokat.

Marko úgy véli, a Ferrarinál is hasonló lesz a helyzet, és a maranellóiakkal az első közös idényére készülő Hamiltont sem tartja komoly kihívónak. „Charles Leclerc gyors az időmérőkön, ám sok hibát követ el a versenyeken. Hamiltonban még mindig megvan a sebesség, de vajon egy teljes idényen keresztül kitart? Vannak kétségeim efelől. Még ha jó Ferrarit is kap, miközben csak közepes autót építünk Maxnak, akkor is Maxra tenném a pénzemet. Hamiltonnak arra is figyelnie kell, hogy ne kerüljön ismét olyan negatív spirálba, mint a Mercedesnél, ha eleinte nem a várakozásai szerint alakulnak a dolgok a Ferrarinál."