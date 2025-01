„Életem egyik legjobb érzése volt” – Hamilton meghatottan nyilatkozott az első ferraris teszt után

Lewis Hamilton szerdán először foglalhatott helyet a Ferrari volánja mögött, a hétszeres világbajnok a 2023-as konstrukcióval, az SF-23-assal 9 óra 16 perckor gurult pályára Fioranóban, ahol zord időjárásban, vizes és száraz pályára is alkalmassal gumikkal összesen harminc kört teljesített, miközben a helyszínre kilátogató tifosók a nevét skandálva éltették. A napot még különlegesebbé tette, hogy a versenyzőt elkísérte édesapja, Anthony Hamilton, édesanyja, Carmen Larbalestier, az öccse, Nicholas Hamilton, valamint a két év után visszatérő Angela Cullen is.

„Elég szerencsésnek mondhatom magam ahhoz, hogy a pályafutásom során sok első alkalomban volt részem: az első teszttől az első versenyen át egészen az első dobogómig, majd ott volt az első győzelmem, valamint az első világbajnoki címem, így nem voltam biztos benne, hány első van még bennem. De az életem egyik legjobb érzése volt, amikor ma reggel először vezethettem a Ferrari egyik versenyautóját. Amikor beindítottam a kocsit, és kihajtottam a garázsból, fülig ért a szám. Eszembe juttatta az első Formula–1-es tesztemet, igazán izgalmas és különleges pillanat volt, és most itt vagyok közel húsz évvel később, és újra átélhettem” – értékelt a brit versenyző az első ferraris tesztnapja végén.

A szurkolók még varázslatosabbá tették a pillanatot. „Kívülről már láttam, milyen szenvedélyes a Ferrari-család a csapat minden egyes tagjától egészen a rajongókig! De az, hogy Ferrari-versenyzőként ezt személyesen is megtapasztalhattam, egészen félelmetes volt. Ez a szenvedély járja át az ereiket, ami feltölti az embert. Nagyon hálás vagyok a szeretetért, amit ezen a héten kaptam Maranellóban, nagyon sok dolgunk van még, de már alig várom, hogy belevágjunk.”

Délután Charles Leclerc is pályára hajtott, és összesen tizennégy kört teljesített a volán mögött, miközben a tifosók továbbra sem tágítottak a helyszínről a továbbra is borús időjárás ellenére sem. „Mindig nagyszerű érzés először autóba ülni az ünnepek után. Jó volt újra a pályán körözni, és látni, hogy milyen sok szurkoló jött ki megnézni bennünket. Nagyon motiváló, hogy ilyen érdeklődés övezi a csapatot. Jó nap volt annak ellenére is, hogy kicsit esett az eső, amikor vezettem. Természetesen jó volt látni, ahogy Lewis teljesíti az első köreit a Ferrarival, ami különleges pillanat volt neki és a csapatnak egyaránt. Már várom, hogy jövő héten újra kocsiba ülhessek, és elkezdjem az igazi kemény munkát az új idény előtt.”

A nap végén a csapatfőnök, Frédéric Vasseur is megosztotta a gondolatait: „Mint minden egyes évben, az első pályanap most is olyan volt, mint az első nap az iskolában, és különösen érzelmes volt tekintve, hogy ez volt Lewisnak az első a csapat tagjaként. Az új versenyző üdvözlése mindig fontos pillanat. A mai nap talán kevésbé volt különleges Charles számára, de jó volt látni, hogy fitt, kipihent, és ég benne a versenyzési vágy. Ami a technikai oldalt illeti, Lewis és Charles nem a legjobb időjárási körülmények között teljesítette a köreit, de újra lendületbe kerültek az egy hónap múlva esedékes bahreini teszt előtt. Ez amolyan bemelegítésként is szolgált a csapat számára a garázsban. Ez volt a mai nap egyetlen célja.”