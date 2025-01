Az FIA összeférhetetlenség miatt ejtette Johnny Herbertet a sportfelügyelői testületből

Johnny Herbert 2010 óta számos versenyen segítette a sportfelügyelők munkáját, mert az volt az elképzelés, hogy korábbi versenyzőként jobban átláthat bizonyos versenyhelyzeteket, és a pilóták szemszögéből is értékelheti a történteket. A pályafutása során három nagydíjon győzedelmeskedő brit emellett 2022 végéig a Sky Sports egyik szakértőjeként is tevékenykedett, de azóta is hallatja a hangját, és fogadóirodával együttműködve több ízben megosztotta a véleményét a testület döntéseivel kapcsolatban is.

Mindez felvetette a kérdést, hogy sportfelügyelőként vagy médiaszemélyiségként foglal-e épp állást, s munkája különösképpen a Mexikóvárosi Nagydíjat követően került a figyelem középpontjába. Herbert ugyanis akkor részese volt a döntéshozói testületnek, amely két büntetést is kirótt Max Verstappenre, majd egy fogadóiroda felületén osztotta meg az észrevételeit a meghozott ítélet kapcsán.

Az Autosport/Motorsport.com értesülései szerint ez utóbbi, vagyis a fogadóirodákkal kötött üzletei vezettek az FIA szerdai bejelentéséhez, melyben a szövetség hivatalosan is megerősíti, hogy Herbertet a 2025-ös idénytől már nem alkalmazza sportfelügyelőként. „Sajnálattal tudatjuk, hogy Johnny Herbert a továbbiakban nem fogja betölteni az F1-es sportfelügyelői pozíciót az FIA-nál. Johnny széles körben nagy tiszteletnek örvend, és felbecsülhetetlen tapasztalattal, valamint szakértelemmel látta el a munkáját. Ugyanakkor megbeszélések után közös megegyezéssel arra jutottunk, hogy a FIA sportfelügyelőjeként és médiaszakértőjeként végzett feladatai összeegyeztethetetlenek egymással. Köszönettel tartozunk neki a szolgálatáért, és sok sikert kívánunk neki a jövőbeni munkájához."

A sportfelügyelők munkája már jó ideje szolgáltat beszédtémát, és az F1-es versenyzők több alkalommal is jelezték, hogy állandó testületet szeretnének, az FIA elnöke, Mohamed ben Szulajem ugyanakkor kiáll amellett, hogy erre nincs szükség. Az elnök az új tisztviselők hosszadalmas képzése mellett financiális okokra hivatkozik. A sportfelügyelők jelenleg nem kapnak fizetést, önkéntesek, és a munkájuk részeként kizárólag a versenyhelyszínekre történő utazásaik költségeit fedezik.