„Nem akartam, hogy így érjen véget" – az Alpine órákkal a katari verseny előtt hozta döntési kényszerbe Ocont

Nem sokkal a múlt hétvégi katari verseny leintése után kezdett el terjedni a hír, hogy az Alpine már Abu-Dzabi előtt félreállítja az eredetileg év végén távozó Esteban Ocont, és lehetőséget biztosít a helyére szerződtetett Jack Doohan korai bemutatkozásának. A csapatfőnök Oliver Oakes eleinte úgy fogalmazott, hogy egyelőre tárgyalnak a részletekről, majd az enstone-i alakulat hétfőn hivatalosan is megerősítette, hogy már az idényzáró előtt sor kerül a pilótacserére, aminek értelmében az ausztrál vezethet Pierre Gasly mellett az utolsó versenyhétvégén.

Az Autosport információi szerint az Alpine tanácsadója, Flavio Briatore órákkal a múlt hétvégi loszaíli futam rajtja előtt hívatta az irodájába Ocont, és kész tények elé állította: ha nem áll félre az Abu-dzabi Nagydíj előtt, akkor nem vehet részt a jövő évi csapatával, a Haaszal a szezonzárót követő gumiteszten. Noha az Alpine előző csapatfőnöke, Komacu Ajao már korábban megosztotta, hogy egyezségre jutott az amerikaiakkal Ocon jövő hét keddi tesztelésével kapcsolatban, az enstone-i istálló addig a pontig nem erősítette meg, hogy valóban idő előtt elengedi a pilótát. A francia szerződése hivatalosan december 31-ig van érvényben, így kizárólag külön engedéllyel tesztelhet más csapattal…

Ocon a jövőt szem előtt tartva úgy határozott, fontosabb neki, hogy már az idén beülhessen a Haasba, azonban a kedden kiadott közleményében hangot adott annak, hogy máshogy képzelte a búcsút. „Szeretnék elnézést kérni az Enstone-ban és Viryben keményen dolgozó több száz nőtől és férfitól, hogy nem tudok személyesen eljönni, és megfelelő módon elköszönni."

„Mint tudjátok, a terv mindig is az volt, hogy ezen a hétvégén még utoljára együtt versenyzünk, és a következő héten személyesen búcsút veszek tőletek. Nagyon vártam már mindkettő eseményt. Nem akartam, hogy így érjen véget. De a Formula–1 világa kicsi, és biztos vagyok benne, hogy hamarosan többetekkel is találkozom. Emellett minden jót szeretnék kívánni Jack barátomnak, aki megteszi a következő nagy lépést a pályafutásában a most hétvégi Abu-dzabi GP-n. MERCI, KÖSZÖNÖM!"

A Haas azóta hivatalosan is megerősítette, hogy Ocon vezetheti az egyik autóját a december 10-én rendezendő évzáró teszten, az azonban kérdéses, hogy az Alpine valóban megtiltotta volna-e a pilótának a részvételt, ha nem egyezik bele a korai búcsúba. Az egyeztetésekben érdekelt volt a Mercedes is, hiszen a franciát továbbra is szerződés köti az „ezüstnyilakhoz". Ezzel kapcsolatban az enstone-iakat irányító Oakes elmondta, neki nem igazán volt rálátása, mi zajlik a háttérben. „Feltételezem, Flavio és Toto (Wolff) megvitatták ezt, nem igaz? Én a versenyzéssel voltam elfoglalva. Nem nekem kellett döntést hoznom erről."

Hogy az Alpine miért erőltette Doohan korai bemutatkozását, arról több híresztelés is napvilágot látott, az egyik lehetséges forgatókönyv szerint a csapat azért szerette volna mély vízbe dobni az ausztrált, hogy lássa, miként teljesít, hiszen vannak kétségeik afelől, hogy valóban jó választás-e az igazolása.

A csapat ugyanis időközben elkezdett egyeztetni a Williamsszel Franco Colapinto esetleges elengedéséről is, és nem zárta ki annak lehetőségét sem, hogy az argentint már 2025-ben az autójába ülteti. Ilyen szempontból különösen nehéz és fontos hétvége előtt áll Doohan, és a mutatott tempója, illetve a teljesítménye akár sorsdöntőnek is bizonyulhat a jövőjét tekintve.