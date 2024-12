F1, Abu-dzabi Nagydíj, 1. szabadedzés

Szünet nélkül folytatódik a 2024-es Formula–1-es világbajnokság, a rekordhosszú idény a Yas Marina Circuiten zárul, ahol a 16. Abu-dzabi Nagydíjat rendezik meg. A McLaren és a Ferrari összecsap a konstruktőri címért, többen is búcsúznak a jelenlegi csapatuktól, és egyesek a bukósisakjukat is szögre akasztják, miközben több versenyző, és egy újonc is bemutatkozik a nyitányon. Arról, hogy miként alakul az első szabadedzés, folyamatosan frissülő, élő szöveges tudósításunkból értesülhetnek. Szóljanak hozzá, mondják el a véleményüket.

16. ABU-DZABI NAGYDÍJ DECEMBER 6., PÉNTEK 1. szabadedzés 10.30–11.30 2. szabadedzés 14.00–15.00 DECEMBER 7., SZOMBAT 3. szabadedzés 11.30–12.30 Időmérő 15.00–16.00 DECEMBER 8., VASÁRNAP A verseny (58 kör, 306.183 km) rajtja 14.00 KÖVETKEZŐ VERSENY Ausztrál Nagydíj, Melbourne 2025. március 16.