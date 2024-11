Verstappen úgy érzi, a McLarennel korábban is bajnok lett volna; Norris nem ért egyet vele

Noha a Red Bull és Max Verstappen lehengerlő formában nyitotta a 2024-es idényt, és az első őt nagydíjból négyen aratott győzelmet, a bajnokság közepén háttérbe szorult, miközben őrült hajsza alakult ki az élen. A holland versenyző a június végi Spanyol Grand Prix-n még felállhatott a dobogó felső fokára, ám azt követően hosszú nyeretlenségi sorozat vette kezdetét, amely során a McLaren négyszer, míg a Mercedes, valamint a Ferrari egyenként háromszor diadalmaskodott.

A három fent említett csapat közül a legkiegyensúlyozottabb teljesítményt a wokingiak nyújtották, aminek köszönhetően nemcsak átvették a vezetést a konstruktőri tabellán, hanem brit pilótájuknak, Lando Norrisnak is lehetősége nyílt rá, hogy harcba szálljon az egyéni címért, és megszorongassa a Red Bull-os riválisát. Verstappen a silverstone-i versenyhétvégét követően 84 pontos előnyel vezette az összetettet, és bár a mclarenes 44 pontra meg tudta közelíteni őt a brazíliai sprintfutam után, a vasárnapi esőben nem volt ellenszer a holland ellen, aki a tizenhetedik rajtkockából elrugaszkodva tért vissza a győztesek útjára.

Verstappen interlagosi sikerével újra fordult a kocka, és a pilóta Las Vegasba már úgy érkezhetett meg, hogy bebiztosíthatja az újabb vb-címét. A holland múlt vasárnap az ötödik helyen szelte át a célvonalat, ami sorozatban a sorozatban a negyedik bajnoki címet jelentette a számára, hiszen behozhatatlan előnyre tett szert fő vetélytársa, Norris előtt.

A Red Bull-os az ünneplés közepette üzent az őt kritizálóknak, és elmondta, meglátása szerint az idény 70 százalékában nem az övék volt a leggyorsabb autó, majd kijelentette, a McLaren volánja mögött már korábban is felért volna a csúcsra. „Az ilyesmi dolgok csak motiválnak engem. Ha az emberek kritikusak és azt gondolják, hogy kizárólag a legjobb kocsival tudok nyerni, akkor bebizonyítom, hogy tévednek. Ha most nem kapok elismerést ezért, akkor nem igazán tudom, mit tehetnék még. Hogy bajnok lettem volna a McLarennel? Igen, és már sokkal korábban is."

Verstappent arra is egyértelmű választ adott, a korábbi években nyert volna-e fő ellenfelei autójával. „2021-ben igen, 2022 már nehezebb lett volna, mivel a Ferrari eléggé megbízhatatlan volt, 2023-ban viszont nem gondolnám."

Az immár négyszeres vb-első holland arra a kérdésre is felelt, szerinte más versenyző megnyerte volna-e a bajnokságot az idei Red Bullban. „Vegasban vagyunk, lehet rá fogadni! Azt mondanám, sok szerencsét nekik!"

Míg Verstappen úgy érzi, a McLarennel akár előbb is elhódította volna az egyéni címet, Norris biztos benne, hogy ellenfele nem ért volna fel a csúcsra az autójában. A brit a Telegraphnak nyilatkozva arról is beszélt a Sao Pauló-i Nagydíjat követő napok igazi mélypontot jelentettek a számára „Nem, egyértelműen nem nyert volna. A Formula–1 történetében még soha senki nem tudott ledolgozni ilyen nagy lemaradást. Soha. Senki. És korábban a mostaninál sokkal nagyobb teljesítményingadozások is voltak a kocsik között. A Red Bull idény elején mutatott fölénye sokkal nagyobb volt annál, mint amekkora előnyt, mi birtokoltunk."

A mclarenes ugyanakkor egyáltalán nem akarta aláásni ellenfele sikereit, és kiemelte, talán más versenyző ellen könnyebb dolga lett volna. „Úgy gondolom, ha bárki más ellen... vagyis nem bárki más ellen, de ha nem Max és a Red Bull ellen kellett volna harcolnunk, akkor jobb esélyeink lettek volna a bajnoki címre."

Bár Norris Las Vegasba még úgy érkezhetett meg, hogy matematikailag van esélye beérni Verstappent, már Brazília után meggyászolta az elvesztett lehetőséget. „Egyszerűen aludni sem tudtam az első két napon. Szóval 36-40 órán keresztül voltam ébren egyhuzamban, ami valószínűleg még rosszabbá tett mindent. Ha fáradt vagy, kedvtelenebbé válsz, és így dupla hatása volt. Csak otthon ültem egyedül. Talán jobb lett volna, ha a barátaimmal tudok lenni, de ők nem Monacóban élnek, és különben is megvan a saját életük és elfoglaltak. Eléggé túl szoktam gondolni a dolgokat, így a verseny utáni hazaúton, és az egész héten újra és újra végigjátszottam mindent a fejemben."

„Mit tehettem volna másképp? Ezt miért így csináltam? Ezt miért nem csináltam? Elkezded végigpörgetni az összes lehetséges forgatókönyvet, ami által önmagadat hibáztathatod azért, hogy miért nem lehetséges már. Azért, mert túlgondolok dolgokat, és szenvedek emiatt, a következő napokban jobban megviselt az egész. Nem volt könnyű időszak."

A brit pilóta Las Vegas után már pozitívabban tekintett vissza az évre. „Kétségtelenül sokkal több volt a pozitívum, mint a negatívum. Úgy érzem, képes vagyok harcolni a világbajnoki címért, és örülök, hogy magabiztosan kijelenthetem ezt. Megvan bennem, ami kell hozzá, legbelül tudom, hogy megvan. Bizonyos dolgokon még dolgoznom kell, de fel tudom venni a versenyt Maxszal, és boldogan mondom ki ezt, mivel szerintem Max a világ legjobb versenyzője, és talán a valaha volt egyik legjobb az F1-ben. Talán sok ember nem ért egyet ezzel, de én elég magabiztosan ki merem jelenteni, ami elég ritka nálam. Szóval azt, hogy harcba szállhattam vele, és kerék a kerék ellen küzdhettem vele, nagyon élveztem."

„Amikor az övé volt a leggyorsabb autó, egyeduralkodott, de akkor is ott volt a nyomunkban, és majdnem versenyeket nyert, amikor nem az övé volt a leggyorsabb kocsi. Úgy hiszem, ha az idény elején jobb lett volna az autónk, akkor sokkal inkább harcban lettünk volna vele, és sokkal nagyobb nyomás nehezedett volna rá, mint valaha. Amint nyomás alá helyeztük, elkövetett néhány hibát ő és a csapata is. De a bajnokság egészét tekintve nagyon keveset rontott, és ettől ennyire jó. Talán húsz-harminc év múlva visszatekintek rá, hogy harcolhattam egy ilyen pilótával. Örülök a sikerének, megérdemli a bajnoki címet, de remélhetőleg jövőre többször borsot törhetek az orra alá."

Ami a következő évet illeti, a Red Bull technikai igazgatója, Pierre Wache elmondta, nem olyan magabiztos az esélyeiket illetően. „Úgy gondolom, elégedettek lehetünk azzal, amit ilyen gyorsan elértünk. De nem vagyok magabiztos 2025-öt illetően, mivel a többiek nagyon gyorsak és ott vannak. Az idény végéig fog tartani a küzdelem."

A szakember szerint az előnyükre válhat az, hogy nem túl magabiztosak. „Ha magabiztos vagy ebben a sportágban, akkor halott vagy. Keményen kell dolgoznod, mint ahogyan a csapat minden egyes tagjának is. Amikor látod, milyen sok ember próbál találni kis teljesítménytöbbletet, tudod, hogy ez nehéz feladat. Nincs meg a magabiztosságom, hiszen ha meglenne, akkor elalszol, nem dolgozol, és akkor nem találsz pluszteljesítményt."

„Már 2023-ban is arra számítottunk, mint ami az idén történt. 2022-ben nem a m voltunk a leggyorsabb az év kezdetén, a Ferrari nagyon erős volt. Ezt követően úgy készültünk, hogy 2023-ban csata lesz, azonban ez nem így történt, mint ahogyan 2024 elején sem, amit nem igazán tudok megmagyarázni. Nem mi végeztünk jobb munkát, sokkal inkább amiatt alakult így, hogy a többiek rossz munkát bizonyos időszakokban. A McLaren későn kezdte az idei évet, ami nem a mi hibánk."

„Monza kulcsfontosságú volt, és egyfajta ébresztő volt a számunkra, hiszen kiemelte az autó hiányosságait, amiket korábban nem láthattunk, csak gyanakodhattunk rájuk. Lenyűgöző volt, ahogyan a csapat reagált, hogy megoldja vagy legalább mérsékelje ezt a problémát, ás már Ausinra elő tudtunk állni valamivel. Még Max is azt mondta, hogy sokkal jobban összeállt a kocsi."

„A következő esztendőre egyértelműen az a célunk, hogy olyan autónk legyen, amely erős a különböző pályákon. Az olyan típusú nyomvonalakon, mint a vegasi, nem néz ki jól. Szóval javulnunk kell az alacsonyabb sebességű kanyarokban, és gyorsulnunk az egyenesekben. Át kell gondolnunk a hátsó szárnyakat érintő filozófiánkat is. Nem igazán gondolkoztunk ezen több okból sem, például a költséghatár és az időkorlát miatt, ami úgy fest, hiba volt. Fel kell mérnünk, és találnunk kell egy olyan hátsó szárnyat, amelyik jobb a mostaninál. Ez sem lesz könnyű feladat, de úgy vélem, ezt mindenképpen meg fogjuk vizsgálni, nem úgy, mint az idén és tavaly."