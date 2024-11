Piastri kész feláldozni a győzelmet Norris bajnoki reménye érdekében

Noha a szabadedzésen, majd a sprintidőmérő első és második szakaszában, illetve a harmadikban az első köröket követően is Lando Norris bizonyult a leggyorsabbnak, a végén meg kellett elégednie a második rajthellyel. Az utolsó pillanatokban ugyanis a csapattársa, Oscar Piastri 23 ezreddel jobb kört futott nála, ami a bajnoki címért vívott csata szempontjából kellemetlen pillanatokhoz is vezethet a versenyen. Az egyéni vb-összetettben 47 pontos lemaradással a második pozíciót elfoglaló brit pilóta számára ugyanis fontos lenne, hogy minél jelentősebb mértékben csökkentse a különbséget, és a végén akár egy pont is számíthat.

Ugyan az ausztrál közvetlenül a sprintkvalifikáció leintése után még úgy nyilatkozott, hogy a győzelem célja, nem sokkal később a Sky Sports F1-nek megerősítette, hogy kész lemondani a sikerről a vb-címet üldöző márkatársa javára. „Eléggé nehéz volt, kényelmesen éreztem magam az autóba már az elejétől fogva, de aztán folyamatosan nőtt a tapadás. Elég küzdelmes volt, de örülök, hogy sikerült megszereznem a pole pozíciót a sprintfutamra.”

„Az első próbálkozásom nem érződött túl csodásan, és tisztában voltam vele, hogy vannak helyek, ahol nyerhetek még némi időt. A második köröm már jobban sikerült, és a gumik is kitartottak. Nagyon izgatott vagyok, hogy az élről rajtolhatok. A célom az, hogy nyerjek. Az idei sprintversenyen nagyon különbözni fog az előző évitől az újraaszfaltozás nyomán. Meglátjuk, milyen időjárás fogad minket, és milyenek lesznek a hőmérsékletek. De a lehető legjobb helyről rajtolok, így igyekszem megtartani a helyemet” – jelentette ki, majd később megerősítette, adott esetben átadná a helyét.

„Meglátjuk, milyen pozícióban leszünk. Úgy gondolom, a csapat szempontjából a kettős siker jelenti az elsődleges célt, meglátjuk, milyen sorrendben. Tudom, hogy nem vagyok harcban a világbajnoki címért, és a csapatnak nem számít, milyen sorrendben vagyunk, szóval ez a helyzet, majd kiderül. Amikor először folytattuk le ezeket a megbeszéléseket, azt mondtam, hogy lemondok a győzelemről. Jó lenne nyerni, de mindössze egyetlen pont a különbség, és nem ez lesz a főfutam. Landónak sokkal inkább szüksége van a pontokra, mint nekem, de természetesen győzni szeretnék. Ha megteszem az erőfeszítéseket, valamint jó tempót mutatok, akkor biztos vagyok benne, hogy az nem marad észrevétlenül.”

A rajtelsőségről lemaradó Norris úgy érzi, túl sok hibát követ el, de összességében kellemesen csalódott a McLaren teljesítményében. „Sokat léptünk előre ahhoz képest, hogy hol voltunk a nap korábbi részében, eléggé szenvedtünk. Kissé meglepett, hogy ilyen gyorsak voltunk, de természetesen ez kellemes volt. Jó kört futottam, ám a második próbálkozásom alkalmával túl sok hibát követtem el, és be sem fejeztem, inkább kihajtottam a bokszba. De a csapat jó munkát végzett.”

„Mint ahogyan mondtam már, nem számítottam ilyen eredményre, szóval kellemes csalódás volt. Egyszerűen csak túl sok hibát vétettem az utolsó körömön. Ennyi történt. A szombat teljesen más nap lesz, meglátjuk, hogyan alakul, de határozottan sikerült előrelépnünk. Elégedett vagyok a mai napommal, kiderül, mi lesz a helyzet a sprintfutamon.”

A Ferrari Brazíliában egyelőre nem tűnik olyan magabiztosnak, mint az elmúlt két versenyhétvégén, de így is mindkét autójával a top 5-ben zárt: Charles Leclerc a 3., míg Carlos Sainz Jr. az 5. pozíciót szerezte meg. Az előrébb végző monacói elégedetten nyilatkozott a leintést követően, hiszen úgy érezte, ezúttal nem volt több az autójában. „Elégedett vagyok, mert maximalizáltuk a lehetőséget, nem hiszem, hogy ennél bármi jobbat érhettünk volna el. A McLaren nagyon gyors, miközben mi kissé lépéshátrányban vagyunk ezen a hétvégén, így fontos lesz, hogy erős eredményt érjünk el.”

„A hétvége ilyen korai szakaszában még nem akarom azt mondani, hogy elérhetetlen távolságban van számunkra a McLaren. Mindent bele fogunk adni, hogy kihívás elé állítsuk őket, de látva a pénteki tempójukat, azt kell mondanom, hogy nagyon erősek.”

Bár a brazíliai hétvégén nem követett el semmi kihágást, Leclerc-nek mégis jelenése lesz a sportfelügyelőknél a sprintkvalifikációt követően. A monacóit a múlt hétvégi Mexikóvárosi Nagydíj verseny utáni sajtótájékoztatáson elhangzott káromkodás miatt hívták be megbeszélésre, kérdéses, hogy a ferrarist is közmunkára ítélik-e, mint korábban Max Verstappent.

Ami a címvédőt illeti, a negyedik rajthelyet szerezte meg a sprintidőmérőn, és lemaradása több mint három tizedmásodperc volt a leggyorsabb Piastri mögött. „Amint elkezdődött a sprintkvalifikáció, úgy festett, hogy lemaradásban vagyunk, elég nehéz volt vezetni az autót a hepehupás részeken. A teljes pályát újraaszfaltozták, de úgy gondolom, vezetés szempontjából ezzel csak rontottak a helyzeten. Extrém módon buckás mindenhol, ami egyáltalán nem tesz jót a mi kocsinknak. Az összes ilyen hepehupás részen összevissza pattog az autó, ami sajnos elég sok időveszteséget jelent.”

„Nem tudom, mit tartogat a szombat számunkra. Amikor már egy körön is hátrányban voltunk, nem különösen voltunk erősek a versenyen sem, szóval meglátjuk, hogyan alakul a sprintfutam. Tisztában vagyok vele, hogy talán az időjárás is változhat, de talán még nem a sprinten. Ennek utána kell járnunk.”

Verstappen helyzetét tovább nehezíti, hogy a vasárnapi versenyre 5 rajthelyes büntetést fog kapni motorelemcsere nyomán, ha a holland a szombati időmérőn sem tud a negyedik helynél előrébb végezni, akkor a legjobb esetben is csak a kilencedik rajtkockából vághatna neki a vasárnapi versenynek, miközben fő riválisa, Norris különösen gyorsnak tűnik Brazíliában.