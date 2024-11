Norrist nem lepte meg a Red Bull feltámadása; a McLaren és a Ferrari a konstruktőri címre összpontosít

Noha a hétvége korábbi alakulását nézve arra lehetett számítani, hogy főként a McLaren és a Mercedes küzd meg egymással a pole pozícióért, és esetleg a Ferrari még lőtávolon belül lesz, az időmérő előrehaladtával a Red Bull egyre inkább kihívóvá lépett elő, és meglepetésre Max Verstappen szerezte meg a rajtelsőséget. A négyszeres világbajnok az idénybeli kilencedik, pályafutása 44. elsőséget jegyezte, és az Osztrák Nagydíj óta először várhatja az élről a piros lámpák kialvását.

„Őrületes! Nem számítottam erre. Gratulálok a csapatnak ahhoz, hogy olyan autót adtak nekem, amelyik valamivel jobban össze van rakva, hiszen amint elkezd kicsit jobban összeállni a kocsi, keményebben nyomhatod. Sokkal jobbnak érződött az autó. Bár változtattunk rajta, egyáltalán nem gondoltam volna, hogy ilyen nagy teljesítménykülönbséget jelent, szóval ez eléggé ígéretes. Remélem, hogy kitart a tempó a vasárnapi versenyen is. Egyelőre nem tudom, hogy ez így lesz-e."

„Egyszerűen sokkal stabilabbnak éreztem a kocsit egy körön, és ez az, amire szükségünk van. Nagyon örülök neki, hogy megszereztem a pole pozíciót. Eléggé sok idő telt el az előző óta. Fizikailag nagyon nehéz verseny vár ránk és a gumikra is, fontos lesz, hogy jól bánjunk velük. A bal első gumi elég gyorsan elfogy, szóval minden az abroncsok menedzseléséről fog szólni. Bízom benne, hogy a mostani beállításokkal valamivel jobb lesz a helyzet. Nagyon szoros mögöttünk. Már a sprintfutamon is láthattuk, hogy a Mercedes, a McLaren és a Ferrari is gyors, és most úgy tűnik, mi is versenyben leszünk velük."

A csapatfőnök, Christian Horner elmondta, sok módosítást hajtottak végre a Red Bullon a csalódást keltő katari kezdés után. „Szinte mindent kicseréltünk az autón, amit csak lehetett. Pénteken szenvedtünk az 1-es és a 2-es kanyarban, illetve az utolsóban is. Erre hirtelen lila szektoridőt ért el az időmérő harmadik szakaszában. Az utolsó próbálkozásánál fej fej mellett haladt George-dzsal (Russell), majd az utolsó kanyarban megcsinálta. Az autó jobb működési tartományban van most. Annyira hűvös az idő, hogy kulcsfontosságú lesz a gumik felmelegítése, valamint a megóvása a futamon."

Russell 55 ezreddel maradt le a pole pozícióról, de a brit egyáltalán nem volt csalódott, helyette élvezi a jelenlegi helyzetet, és izgatottan várja a folytatást. „Elég jól alakult eddig. Az előző négy időmérőn kivétel nélkül az első sorban voltunk, amiről néhány versenyhétvégével ezelőtt még álmodni sem mertünk. Nagyszerűen érzem magam, az első köröm életem egyik legjobbja volt, de sajnos utána nem tudtam már előhozni azt a kis pluszt, és Max lepipált. De csak a pozitívumokat viszem magammal. Az autó egyszerűen nagyszerű az elmúlt két nagydíjon, és szeretném kiélvezni ezt, amíg csak lehet."

„Ami a versenyt illeti, izgatott vagyok. Remélhetőleg jó futamunk lesz, nem ez a csapatsorrendes történet – utalt vissza a sprintfutamon történtekre. – Jó verseny lesz, azt hiszem, mindannyian erre fogunk törekedni. Igazából remek, hogy Max is harcban lesz. Eléggé meglepett az előretörésük, hiszen pénteken eléggé úgy tűnt, hogy nincs meg a tempójuk, és ugyanez volt a helyzet még a mai sprintfutamon is. Aztán mindketten ott voltak a Q3-ban, Max ráadásul a pole-ban. Úgy vélem, jó verseny vár ránk."

Russell a kvalifikáció harmadik szakaszának elején incidensbe keveredett Verstappennel. A hollandot későn figyelmeztette a mérnöke a mercedeses érkezéséről, és már nem is tudott megfelelően lehúzódni az ellenfele elöl. A brit végül a a kavicságyba kényszerült, és a leintést követően jelezte is, veszélyesnek találta a helyzetet. „A kavicságyba kényszerültem, átszántottam a kerékvetőn, majd a sóderen, szóval remélem, hogy nem sérült meg az autó alja. Talán emiatt sem tudtam javítani, nem tudom. Eléggé necces pillanat volt egy-két kanyarral azelőtt, hogy megkezdtem volna a gyors körömet."

Ami az esetet illeti, a Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) az időmérő után jelezte, vizsgálatot indít Verstappen ellen. A holland versenyzőnek 21 óra 15 perckor volt jelenése a sportfelügyelőknél, ahol Russell is tiszteletét tett, hogy a saját szemszögéből is beszámoljon a történtekről. A döntésről egyelőre nem érkezett hír.

Lando Norris a sprintidőmérőn szerzett pole pozícióját, valamint a sprintfutamon elért második helyét követően fő esélyesként vágott neki a kvalifikációnak, ám végül meg kellett elégednie a harmadik rajtkockával. A mclarenes elmondása szerint egyáltalán nem lepődött meg a Red Bull feltámadásán, és úgy érzi, jó esélyekkel szállhat harcba vasárnap a győzelemért. „Egyáltalán nem volt meglepő. Mikor voltak lassúak az egész idényt tekintve? Meglepő volt, hogy pénteken lassúak voltak, de egyáltalán nem volt meglepő, hogy most gyorsak voltak."

„Szerintem harcba szállhatunk a győzelemért. Nem gondolom, hogy ugyanolyan gyorsak tudnánk lenni, mint ők voltak ma. Nem hiszem, hogy én hasonló időket tudtam volna futni. Ami az időmérőt illeti, kissé hátrányban voltunk, nem volt meg bennünk az a potenciál, mint ami Red Bullban és a Mercedesben ott volt. De bízom benne, hogy vasárnapi versenyen valamelyest felénk billen a mérleg nyelve. Nehéz megmondani, kis különbségek vannak. Ugyanakkor reménykedem abban, hogy a futamon a kezünkre játszanak a dolgok" – magyarázta, majd kiemelte, továbbra is a pontok maximalizálása a céljuk.

Charles Leclerc az ötödik helyet szerezte meg a Ferrarival, de úgy érzi, vasárnap bármi megtörténhet. „Úgy éreztem, jó munkát végeztem. Mindkettő köröm jól sikerült, és a határon voltam. Maximalizálnunk kell a pontokat egy számunkra nehéz hétvégén. Úgy vélem, hogy ma sikerült kihoznunk belőle a legtöbbet, és a versenyen bármi megtörténhet, és ott osztják a pontokat. A sprintfutamon erősek voltunk, ami pozitívum, de hátrébb rajtolunk, ami negatívum."

„Meglepő volt, hogy ilyen közel voltunk a McLarenhez, de az is, hogy a Red Bull és a Mercedes ilyen erős volt. Ha a McLaren előtt végzünk, akkor sem fogunk annyi pontot szerezni, mint amennyit szeretnénk. De magunkra kell összpontosítanunk. Vasárnap lehetőségünk lesz rá, hogy előttük végezzünk. A rajt nagyon fontos lesz, hiszen utána nagyon nehéz lesz előzni."