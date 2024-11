Lance Stroll: porszem egy profi gépezetben

Ha az Aston Martin nagyágyúi közül bárkit megkérdezünk, mi győzte meg őket a csatlakozásról, kapásból rávágják: Lawrence Stroll ügyvezető elnök elkötelezettsége, profizmusa és szenvedélye. És valóban, a kanadai milliárdos lenyűgöző szisztematikussággal építi a silverstone-i csapatot mind infrastrukúra, mind emberi erőforrás terén, ami a 2026-os új technikai érára tökéletes gépezetté érhet össze – egy nem is olyan apró porszemmel a fogaskerekek között…

A pragmatikus, sikerorientált, célratörő üzletembernek ugyanis van egy másik énje: az érző szívű apa, aki nem hajlandó belátni, hogy az általa irányított szervezetben a leggyengébb láncszem éppen fia, Lance. Tulajdonképpen az egész F1-es kalandba miatta vágott bele azzal a vízióval, hogy a fiú egy nap majd világbajnok lesz, a koncepció azonban egyelőre erősen recseg-ropog, és nem igazán látszik, mitől változna a helyzet.

A 26 éves versenyző 2017-ben mutatkozott be a topkategóriában a Williams színeiben, majd amikor édesapja két évvel később megvásárolta a csődbe jutó Force Indiát, nem is lehetett kérdés, ki foglalja el az egyik pilótafülkét – és ez azóta sem képezi vita tárgyát. Stroll összességében nem tartozik a reménytelen fizetős pilóták közé, mert legjobb napjain képes megvillanni, ám mintha ezekből egyre kevesebb lenne. Három dobogós helyezését 2017 és 2020 között érte el, a pole pozícióját szintén 2020-ban, és bár nyilván az ő teljesítménye is függ az autóétól, az elmúlt években semmi különöset sem mutatott, sőt.

Amióta Fernando Alonso 2023-ban csatlakozott az Aston Martinhoz, a főnök fiának tulajdonképpen momentumai sincsenek, és ez mintha az amúgy sem erős motivációját is tovább gyengítette volna. Tavaly a csapat mind a nyolc dobogós helyezését a veterán spanyol jegyezte, aki az esetek döntő többségében azóta is gyorsabb nála mind az időmérőkön, mind pedig a versenyeken. Stroll eközben szépen elvegetál a középmezőnyben, sőt, a júliusi Magyar Nagydíj óta már a pontszerzők közé sem tudja beverekedni magát.

Az interjúk során akár pozitívumokról, akár negatívumokról kérdezik, egykedvűen, szűkszavúan válaszol, csapatrádiós kommunikációjában pedig sokszor kifejezetten arrogáns hangnemet üt meg versenymérnökével – aki többi kollégájához hasonlóan az édesapja beosztottja. Bár a tavalyi idénykezdet során kivívta az F1-es közeg elismerését, amikor biciklis balesete után még törött csontokkal is vállalta az indulást, azóta nem sok jelét mutatja a lelkesedésnek, pedig tucatnyian pályáznak a helyére.

A fiatalok épp az elmúlt másfél-két évben bizonyították, hogy a mély vízbe dobva is képesek boldogulni, reálisan viszont csak 19 ülésre fenhetik a fogukat, Stroll helye ugyanis gyenge eredményei és megkérdőjelezhető motivációja ellenére is betonbiztos. A mélypontot valószínűleg a múlt hétvégi brazíliai produkciója jelentette, amikor nem csupán kicsúszott a verseny előtti felvezető körön, de aztán ahelyett, hogy visszatolatott volna a pályára, inkább egyenesen belehajtott a felázott kavicságyba, ahol a fizika törvényeinek megfelelően elásta autóját.

This is Lance Stroll in a nutshell pic.twitter.com/1ptP83GXvy — phillip (@pjdutd) November 4, 2024

Értelmezhetetlen hiba olyan versenyzőtől, akinek a legmodernebb gyárban hamarosan az F1-történelem legsikeresebb tervezőmérnöke, Adrian Newey alkotja meg az autóját, amelyben a bivalyerős Honda-motor dolgozik majd. Ebből is látszik, micsoda félelmetes sikergépezet van kialakulóban az Aston Martinnál, ahol viszont a porszemet nem hajlandók kiszedni a fogaskerekek közül. Lawrence Stroll ugyanis hiába hűvös profi, elsősorban azért mégiscsak elfogult édesapa.

PILÓTA GYŐZELEM DOBOGÓ PONTSZERZÉS LGYK PONT 1. Max Verstappen 7 11 19 2 362 2. Lando Norris 3 11 18 4 315 3. Charles Leclerc 3 10 18 1 291 4. Oscar Piastri 2 7 19 - 251 5. Carlos Sainz Jr. 2 7 17 1 240 6. Lewis Hamilton 2 3 18 2 189 7. George Russell 1 4 17 2 177 8. Sergio Pérez - 3 15 3 150 9. Fernando Alonso - - 11 1 62 10. Nico Hülkenberg - - 8 - 31 11. Lance Stroll - - 5 - 24 12. Cunoda Juki - - 7 - 22 13. Kevin Magnussen - - 5 - 14 14. Alexander Albon - - 4 - 12 15. Daniel Ricciardo - - 4 1 12 16. Pierre Gasly - - 5 - 9 17. Oliver Bearman - - 2 - 7 18. Franco Colapinto - - 2 - 5 19. Esteban Ocon - - 4 1 5 20. Liam Lawson - - 1 - 2 a világbajnokság állása