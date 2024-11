A Nemzeti Sport is bekerült a megújuló Hungaroring időkapszulájába

Ha hungaroringi látogatás, akkor munkavédelmi sisak, láthatósági mellény és vastag bakancs. Lassan kezdünk hozzászokni, hogy amikor épp nem a világ legnagyszerűbb autóverseny-sorozatát, a Formula–1-et látja vendégül, a mogyoródi pálya a hatalmas daruk, a munkagépek és a szorgos dolgozók terepe, így kedden is ez a látvány tárult a szemünk elé. Tényleg hihetetlennek tűnik, hogy ugyanezen a területen néhány hónappal ezelőtt még F1-es nagydíjat rendeztek, de ez is mutatja, milyen megfeszített tempóban zajlanak az események a Hungaroringen.

A júliusban még a teljes világbajnoki mezőnyt kiszolgáló főépületnek se híre, se hamva, sőt, azóta már állnak a vadonatúj garázsok, amelyek elé különleges eseményt szerveztek a létesítmény vezetői. Az építkezés aktuális ütemét azzal tették emlékezetessé, hogy Gyulay Zsolt, a Hungaroring Sport Zrt. elnök-vezérigazgatója, valamint Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter időkapszulát helyezett el a paddock alapjában. A nemzeti szalaggal átfűzött fémhengerbe az 1986-os, első F1-es Magyar Nagydíjról tudósító Népsport másolatán kívül bekerült egy friss Nemzeti Sport, egy herendi porcelánplakett, egy darabka a régi épületből, valamint Gyulay Zsolt levele a pálya jövőbeni vezetőjéhez.

„Az elmúlt időszakban olyan feszített tempóban zajlott az építkezés, amely nem szokványos, azt hiszem, hogy ez a magyar építőiparban is mérföldkőnek számít – mondta Gyulay, miközben a háttérben a sok-sok daru egyikéről lelógva épp egy hatalmas betonlap került a helyére az újonnan készülő főépületen. – Amikor ez a beruházás elindult, el sem tudtuk képzelni, hogy fog kinézni a pálya. A főbejárat, az operatív-műveleti központ, illetve az irodaház viszont már gyakorlatilag átadás előtt vannak. A 2025-ös futamra pedig szerkezetkész lesz a paddocképület is, amely a 2026-os nagydíjra fog teljesen megújulni.”

„Az FIA szabályrendszerének megfelelő, hétszer huszonegy méteres boxok már állnak, amelyek tökéletesen kiszolgálják a csapatokat. Felette fogadja majd a vendégeket a Paddock Club és a harmadik szint is szerkezetkész lesz a nyárig. A vele szemben fekvő lelátó szintén kész lesz a jövő évi futamra. Némi kockázatot az jelent majd, hogy a versenyirányítási központ és a sajtóközpont egyelőre ideiglenes helyen lesz. Az F1 elnök-vezérigazgatója, Stefano Domenicali viszont többször is elmondta, mennyire példamutató a pályánkon zajló beruházás és építkezés. Bízom benne, hogy a 2025-ös futamot is zökkenőmentesen meg tudjuk rendezni.”

Gulyás Gergely leszögezte, az építkezés a tervezett költségvetési kereten belül valósul meg: „2026-ban lesz a negyvenedik évfordulója az első Magyar Nagydíjnak, és azt reméljük, addigra a most látható építkezésnek már nem marad nyoma, és egy teljesen megújult pálya várja a látogatókat. Az ehhez szükséges közbeszerzési eljárásról már az elmúlt évben tájékoztatást adtunk, ugyanazon anyagi keretek között zajlik a beruházás. Szeretném önöket biztosítani, hogy ez az építkezés nem lesz akadálya annak, hogy számtalan ideiglenes megoldással ugyan, de jövő év nyarán is meg tudjuk rendezni a futamot, 2026-ban pedig teljes egészében készen áll majd a megújult pálya. Az ehhez szükséges forrásokat a költségvetés tartalmazza.”

Az időkapszula elhelyezése után a sajtóképviselőknek lehetőségük nyílt a célegyenesre is kilátogatni, amely szintén csupán nyomokban emlékeztet a néhány hónappal ezelőtti önmagára. Ezen a szakaszon az aszfaltot jelenleg döngölt sóderréteg borítja, hogy a különböző munkagépek ne sértsék fel a pálya felületét, amelyet a júliusi nagydíj előtt tisztítanak meg újra. Viszont addig is az utolsó pillanatig tartanak a munkálatok, amelyek során máris elkészült a célegyenes menti lelátó alapja – a fedett nézőtér a 2025-ös futamra teljesen el is készül majd.

A kivitelező a fejlesztés második ütemének augusztusi megkezdése óta 1370 cölöpöt fúrt le, 4.8 tonnányi betonacélt épített be, 21 ezer köbméter betont dolgozott be és 120 ezer köbméter földet mozgatott meg. A munka az elmúlt hónapokhoz hasonlóan a következő időszakban is gőzerővel zajlik majd, és az idén megrendezett zökkenőmentes F1-es nagydíj alapján bátran mondhatjuk, valószínűleg a jövő évi verseny időpontjára is minden a helyére kerül.