A Mercedes tovább szárnyalna; a McLaren bebiztosíthatja a konstruktőri címet Katarban

Verstappen negyedszer is felért a csúcsra

Max Verstappen a Las Vegas-i Nagydíjon elért ötödik helyével biztosította sorozatban a negyedik bajnoki címét, hiszen behozhatatlan előnyre tett szert közvetlen riválisa előtt. A holland a Formula–1 történetének második legfiatalabb versenyzőjévé vált, akinek sikerült elérnie a négy címet, miközben összességében ő szerezte meg a legrövidebb idő alatt az első címe után a negyediket.

A pilóta az újabb sikerével utolérte Sebastian Vettelt, valamit Alain Prostot a vonatkozó örökranglistán, miközben már csak Juan Manuel Fangio, Lewis Hamilton és Michael Schumacher előzi meg a bajnoki címek számában.

A Red Bull versenyzője az újabb trófea elhódítása után jelezte, érzése szerint a McLaren színeiben már korábban is csúcsra ért volna, miközben arra utalt, hogy az ő autójában ellenfelei nem biztos, hogy olyan sikereket értek volna el, mint ő. A mclarenes Lando Norris ugyanakkor cáfolta, hogy riválisa az ő kocsijában is bajnokságot ünnepelhetett volna, és rámutatott, hogy olyan nagy különbséget még egyetlen versenyző sem tudott ledolgozni az F1-ben, mint amekkora hátrányból ő próbált visszajönni.

A „vörös bikák” az egyéni cím biztosítása után teljes mértékben a konstruktőri cím megvédésére összpontosíthatnak, azonban egyáltalán nem lesz könnyű dolguk, hiszen akár már vasárnap elveszíthetik a matematikai esélyeiket.

A McLaren már most hétvégén elhódíthatja a bajnoki trófeát

Noha a McLaren a várakozásokhoz képest alulteljesített Las Vegasban, és előnye tizenkét ponttal csökkent a Ferrarival szemben a konstruktőri tabellán, akár már ezen a vasárnapon lezárhatja a vb-ért zajló küzdelmet. A wokingiak két nagydíjjal a vége előtt 24 ponttal előzik meg a maranellóiaikat, míg a harmadik Red Bull lemaradása 53 pont.

Ez azt jelenti, hogy a McLarennek további 21 ponttal kellene növelnie az előnyét a közvetlen riválisa előtt ahhoz, hogy bebiztosítsa a címét, míg a Red Bullnak legalább 9 ponttal kell csökkentenie a hátrányát az éllovashoz viszonyítva, hogy életben tudja tartani a reményeit. Utóbbira a jelenlegi formát nézve kisebb esély van, hiszen az osztrákok Las Vegasban sem teljesítettek túl fényesen, és a várakozások szerint ezen a hétvégén sem ők lesznek a fő esélyesek.

Ezzel ellentétben a McLaren igazán erős lehet, és akár a Mercedes is rabolhat pontokat az ellenfelektől, ami a wokingiak kezére játszhat. Egy biztos, Zak Brownék tökéletes hétvégével biztosan véget vetnek a hosszú nyeretlenségi sorozatuknak, hiszen abban az esetben, ha a szombati sprintfutamon, valamint a vasárnapi versenyen is 1-2-ben érnek be, miközben az utóbbi eseményen a leggyorsabb kört is megfutják, akkor a riválisok helyezésétől függetlenül elhódítják a konstruktőri címet.

A Mercedes tovább szárnyal?

A Mercedes rendkívül hullámzó teljesítményt mutat az idén, hiszen a győzelmek mellett több alkalommal is visszaesett, hol meglepetésszerűen túl-, míg máshol váratlanul alulteljesített. A szeszélyes W15-ös Las Vegasban épp a jobbik arcát mutatta, s George Russell vezérletével kettős sikert ünnepelhetett a hűvös, villanyfényes éjszakában.

Az „Ezüstnyíl” formája a teljes csapatot meglepte, amit jól jelzett, hogy a karrierje harmadik sikerét elkönyvelő Russell a leintést követően elmondta, direkt a régebbi erőforrásával vágott neki a hétvégének, hiszen az újabb elemet Katarra tartogatták, ahol az előzetes várakozásaik szerint a legjobb esélyekkel indulhatnak.

Ennek tükrében a németek akár most hétvégén is harcba szállhatnak a győzelemért, persze az autó ingadozó és kiszámíthatatlan formáját figyelembe véve az sem kizárt, hogy hirtelen visszaesnek… A konstruktőri bajnokság szempontjából mindenesetre kulcsfontosságú lehet a Mercedes formája, hiszen ha sikerül az élen harcolnia, még nehezebb helyzetbe hozhatja az egyébként is nehezebb nagydíjra készülő Ferrarit, amivel a McLarent segíthetné hozzá a bajnoki trófeához.

Pérez egyre nehezebb helyzetben

Sergio Pérez múlt hétvégén is csalódást keltő eredményt ért el, hiszen a szombati időmérőn már az első szakaszban búcsúzni kényszerült, majd vasárnap az egy pontot érő 10. helyen intette le a kockás zászló. Mindez elég rosszul érintette a „vörös bikákat”, hiszen nem tudták maximalizálni a lehetőségeiket, és ahelyett, hogy közeledni tudtak volna a rosszabb formát mutató McLarenhez, négy ponttal nőtt a hátrányuk.

A tanácsadó, Helmut Marko a leintés után nem is kertelt a mexikói jövőjével kapcsolatban, és kijelentette, nem fenntartható a jelenlegi helyzet, hiszen ha Pérez közelebb tudna férkőzni a márkatársához, akkor csapata nagy előnnyel vezetné a konstruktőri tabellát is – ehelyett a harmadik helyet foglalja el, és azért kell küzdenie, hogy életben tudja tartani a matematikai esélyeit.

Az kétségtelen, hogy teljesen más képet mutatna a csapatbajnokság állása, ha a mexikói legalább olyan mértékben tudná megközelíteni Verstappent, mint ahogyan a rivális istállóknál alakul a házon belüli csata. Összehasonlításképp: a vezető McLarennél 72, a második Ferrarinál 60, míg például a negyedik Mercedesnél mindössze 9 pont választja el egymástól a két versenyzőt, szemben a címvédő istállóval, amelyiknél 251 (!) pont a különbség a pilóták között.

A Red Bull az idényzáró Abu-Dzabi Grand Prix után fog összeülni a részvényesekkel, hogy értékelje a helyzetet, és ezt követően fog döntést hozni a 2025-ös pilótafelállásról. Ugyan a teljesítményt tekintetbe véve Pérez menesztése lenne a kézenfekvő, pénzügyi szempontból már lesz mit átgondolnia a csapatnak. A mexikói mögött ugyanis erős támogatók állnak, és a csapat számára fontos a latin-amerikai piac is, miközben az esetleges szerződésbontásnak további anyagi vonzata is lehet.

A Pérez helyére pályázók közül Cunoda Juki teljesített Las Vegasban is a legerősebben, a japán újra bejutott a kvalifikáció utolsó szakaszába, majd pontot szerzett. Liam Lawson eközben a 16. helyen szelte át a célvonalat, míg az ugyancsak esélyesnek tartott Franco Colapinto újabb autótöréssel hívta fel magára a figyelmet, és hozta nagyon nehéz helyzetbe a Williamst. A hírek szerint a Red Bull érdeklődése is csökkent az argentin pilóta felé, ám a következő két versenyen, valamint az egy sprintfutamon még sok minden történhet.

Hajsza a konstruktőri hatodik helyért

Az RB-versenyzőkre különösen nagy nyomás nehezedik a fennmaradó két versenyhétvégén, hiszen amellett, hogy versenyben vannak Pérez üléséért, csapatuk kiélezett küzdelmet vív a konstruktőri hatodik helyért. A pozíciót jelenleg a Haas foglalja el, amelyik egy ponttal előzi meg a Sao Paulóban kiugró eredményt elérő Alpine-t, míg a faenzaiak további három pont hátránnyal érkeznek a nyolcadik helyen.

Ilyen kis különbségek mellett minden egyes pont sorsdöntő fontosságú lehet, így Cunoda és Lawson előtt adott a bizonyítási lehetőség, hiszen egy-egy jobb eredménnyel nemcsak az RB minél jobb helyezését, hanem esetlegesen a Red Bull jövő évi ülését is bebiztosíthatják.

Érkezik a 11. csapat a rajtrácsra

A Formula–1 vezetősége hétfő este jelentette be, hogy előmegállapodást kötött a General Motorsszal, aminek értelmében 2026-tól Cadillac Formula–1 Team néven csatlakozik a 11. csapat a mezőnyhöz, majd 2028-tól gyári alakulattá lép elő, miután a General Motors addigra készülhet el a saját erőforrásával.

A köztes időben a legfrissebb sajtóhírek szerint a Honda szállíthat motorokat a számára, de az sem kizárt, hogy a Ferrari partnercsapata lesz. Hamar megindultak a találgatások az esetleges pilótajelöltekről is, és számos nevet összeboronáltak már az új csapattal. Mario Andretti elmondása szerint a Cadillac egy tapasztalt versenyzőt, valamint egy fiatal, amerikai feltörekvő tehetséget szeretne a soraiban tudni, s jelezte, az IndyCar-sorozatban versenyző Colton Herta ennek tükrében kétségkívül a listán szerepel.

A pilótakérdés mellett meghatározó témaként fog szolgálni a pénzelosztás is, és a jelenlegi csapatok esetleges kompenzálása is, hiszen a helyezések után kevesebb bevétel ütheti a markukat az új istálló beszállásával. Ennek fényében érdekes lesz látni, miként reagálnak a hírre, és hogy pontosan milyen megoldással fog előállni az F1.

Schumacher és a Mercedes útjai elválnak

Miután Mick Schumacher 2025-re sem tudott ülést találni a Formula–1-ben, úgy határozott, teljes mértékben a WEC-karrierjére fog összpontosítani, aminek értelmében a folytatásban már nem fogja ellátni a Mercedes tartalékpilótájának feladatkörét. A német pozícióját a hírek szerint a mezőnyből az idény végén kiszoruló Valtteri Bottas veheti át a németeknél, aki adott esetben akár a Cadillac oldalán is visszatérhetne a „száguldó cirkuszba”.

MI VÁRHATÓ A KATARI NAGYDÍJON?

Szünet nélkül folytatódik a bajnokság, a 23. állomás Loszaíl, ahol a harmadik Katari Nagydíjat rendezik meg. A 2020-ban csatlakozó pályán egy évvel ezelőtt bonyodalmat okoztak a kerékvetők, hiszen a Pirelli a versenyhétvége első két napján mikrosérüléseket észlelt a gumikon, ami odáig vezetett, hogy 18 körben maximalizálták az egy adott szetten megtehető távot, így ennek értelmében kötelezővé tették a három bokszkiállást a versenyen.

A versenyzők ennek megfelelően teljes gázon teljesítették a teljes versenytávot a rendkívül forró időben, ami rosszullétekhez vezetett – Logan Sargaent kénytelen volt feladni a futamot is. Noha a nagydíjat, valamint magának a versenynek a rajtját is hátrébb tolták, és változtattak a kerékvetőkön is, a mezőnyre így is nagy kihívás vár, mivel fizikailag talán a legmegterhelőbb verseny következik. A pilóták dolgát a meleg idő mellett a Pirelli előzetes várakozásai szerint a szemcsésedés is nehezítheti, így kulcsfontosságú lesz, melyik autó miként bánik az abroncsokkal.

Ami a történelmi múltat illeti, Hamilton és Verstappen is egy alkalommal ünnepelhetett a helyszínen, rajtuk kívül a 400. F1-es rajtjára készülő Fernando Alonso, illetőleg a McLaren kettőse, Norris és Oscar Piastri állhatott fel már a dobogóra, ami azt jelenti, hogy az idén már diadalmaskodó versenyzők közül a Ferrari duója, Charles Leclerc és Carlos Sainz Jr., valamint Russell sem végzett még a top 3-ban a villanyfényes futamon.

Ami a jelenlegi formát illeti, a Las Vegasban győzedelmeskedő brit ezen könnyen változtathat, és jó esélyekkel indul a McLaren párosa is, hogy felálljon a pódiumra, és megcélozza annak akár a felső fokát is. A Ferrari eközben nehezebb hétvégére készül, mint ahogyan a Red Bull is inkább az esetleges lepattanókban bízhat.

PILÓTA GYŐZELEM DOBOGÓ PONTSZERZÉS LGYK PONT 1. Max Verstappen* 8 12 21 3 403 2. Lando Norris 3 11 20 5 340 3. Charles Leclerc 3 10 20 1 319 4. Oscar Piastri 2 7 21 - 268 5. Carlos Sainz Jr. 2 8 18 1 259 6. George Russell 2 4 20 2 217 7. Lewis Hamilton 2 4 20 2 208 8. Sergio Pérez - 3 16 3 152 9. Fernando Alonso - - 12 1 62 10. Nico Hülkenberg - - 9 - 35 11. Cunoda Juki - - 9 - 30 12. Pierre Gasly - 1 6 - 26 13. Lance Stroll - - 5 - 24 14. Esteban Ocon - 1 5 1 23 15. Kevin Magnussen - - 5 - 14 16. Alexander Albon - - 4 - 12 17. Daniel Ricciardo - - 4 - 12 18. Oliver Bearman - - 2 - 7 19. Franco Colapinto - - 2 - 5 20. Liam Lawson - - 1 - 4 * már világbajnok a világbajnokság állása

1. McLaren-Mercedes 608 2. Ferrari 584 3. RB-Honda RBPT 555 4. Mercedes 425 5. Aston Martin-Mercedes 86 6. Haas-Ferrari 50 7. Alpine-Renault 49 8. RB-Honda RBPT 46 9. Williams-Mercedes 17 10. Sauber-Ferrari 0 konstruktőrök

3. KATARI NAGYDÍJ NOVEMBER 29., PÉNTEK Szabadedzés 14.30–15.30 Sprintidőmérő 18.30–19.14 NOVEMBER 30., SZOMBAT Sprintfutam 15.00–16.00 Időmérő 19.00–20.00 DECEMBER 1., VASÁRNAP A verseny (57 kör, 308.611 km) rajtja 17.00 KÖVETKEZŐ VERSENY Abu-dzabi Nagydíj, Abu-Dzabi December 8., 14.00