Eső, sprint, fokozódó vb-küzdelem – nagy izgalmakra van kilátás a Sao Pauló-i Nagydíjon

A Ferrari meghatározó erővé lépett elő

A Scuderia jó formában tért vissza a nyári szünetről, és a hazai pályán bevetett fejlesztési csomagja meghozta számára a várt áttörést, amit jól mutat, hogy az elmúlt hat nagydíjat figyelembe véve valamennyi alkalommal legalább egy autóval képviseltette magát a dobogón, és összességében 192 pontot szerzett, 88 ponttal többet, mint az összetettet akkor még vezető Red Bull, és mindössze 8 ponttal kevesebbet, mint a jelenleg éllovas McLaren.

A maranellóiak az austini és a mexikóvárosi sikerük után előreléptek a második helyre, és 29 pontra közelítették meg a régi-nagy riválist, amelyikkel a legutóbbi bajnoki évükben is szoros csatát vívtak. Noha az istálló azóta élt meg jobb és rosszabb éveket is, ilyen közelségbe még nem került ahhoz, hogy újra elhódítsa a vb-címet. A Ferrari az egyéni címet 2007-ben, míg csapatbajnokságot egy esztendővel később, 2008-ban nyert, vagyis nyeretlenségi sorozata immár 16 éve íródik.

Érdekesség, hogy a Scuderia történetében mindössze egyszer volt ilyen hosszú cím nélküli időszak, méghozzá 1983 és 1999 között. Mint ismert, az alakulat akkor zsinórban ötször zárt az élen az összetettben, amit 2005-ben a harmadik, 2006-ban a második helyezés követett, mielőtt 2007-ben és 2008-ban újra felült volna a sportág trónjára. A legfényesebb korszakát így az egyik legeredménytelenebb időszaka vezette fel, a legnagyobb kérdés, hogy vajon a most íródó nyeretlenségi sorozat is pont ugyanannyi évet követően szakad-e meg, valamint újabb egyeduralomhoz vezet-e.

Az esélyek adottak, és jelek minden eddiginél biztatóbbak, hiszen a csapat a most mutatott formáját könnyen átmentheti a következő idényre is, amelyben nagy valószínűség szerint állandósulni fognak az erőviszonyok, hiszen hiszen mezőny 2026-ra fog összpontosítani, ami elhozza a nagy szabályváltoztatásokat autó- és motorfronton is, és így újabb lehetőséget teremt arra, hogy valamely csapat dominálni kezdjen.

A Ferrarinál tehát kezd beérni a gyümölcs, amit hosszas építkezés előzött meg, és ami több áldozattal is járt. Két nagy bajnok, Fernando Alonso és Sebastian Vettel is újabb vb-cím reményében helyezte át a székhelyét Maranellóba, ám egyikük sem tudott csúcsra érni, mint ahogyan a csapatnál 2021 óta versenyző Carlos Sainz Jr. számára sem jöhet el a várt siker, utóbbi ráadásul pont akkor kénytelen elhagyni a fedélzetet, mielőtt révbe érhetne.

A babérokat ugyanis Charles Leclerc vagy a spanyol helyére érkező Lewis Hamilton arathatja le, miközben neki a Williamsnél kell újra elkezdeni a munkát. Noha a grove-iak egyértelműen előreléptek a középmezőnybe, és nem titkolt céljuk visszatérni a mezőny elejére, kérdéses, mennyi időre lesz ehhez szükségük, és hogy Sainznak lesz-e még lehetősége megélni a sikereket. Az biztos, hogy Sainz mindent el fog követni a fennmaradó három versenyen és két sprintfutamon azért, hogy a lehető legjobb eredményeket szállítsa, mivel tudja, nem biztos, hogy lesz még esélye felállni a dobogó felső fokára…

Norris közeledik, Verstappen még elveszítheti?

Noha Norris múlt hétvégén sem állhatott fel a dobogó felső fokára, összességében tíz ponttal sikerült csökkenteni a lemaradásán Verstappen mögött, ráadásul a holland elleni újabb csata, valamint annak következményei pluszlendületet is adhatnak a számára. Ugyan a brit pilóta az Amerikai GP-n még rosszul jött ki a Red Bull-os elleni küzdelemből, és végül a szabálytalan előzéséért kapott büntetése miatt vesztett pozíciót a fő riválissal szemben, múlt hétvégén fordult a kocka, és pont Verstappen vesztett rajta az eseten.

A címvédő versenyző összesen 20 másodperces időbüntetést, illetőleg két büntetőpontot kapott, miután egy azon körben kétszer is leszorította a pályáról az ellenfelét, és jogtalan előnyhöz jutott. A döntés ezúttal is megosztotta a véleményeket, egyesek túl keménynek, míg mások inkább enyhének vélik a szankciót mondván a holland egyetlen célja az volt, hogy Norrist feltartóztassa, és minél jobb helyzetbe hozza a Ferrarit, aminek elérése érdekében bármilyen eszközt kész volt bevetni.

Bár Verstappan egy biztos negyedik helyet vesztett el, azzal, hogy jogtalanul előnyt szerzett, és a McLaren előtt tudott maradni az első etap során, elvette Norristól a lehetőséget, hogy igazán harcba szálljon a győzelemért. Ugyan a brit pilóta a harjában megelőzte Leclerc-t, a brutális tempója ellenére sem tudta már utolérni Sainzot. Ugyan nem lehet tudni, hogy a spanyolban mennyi tartalék maradt, azt maga a Ferrari is elismerte, hogy óriási segítség volt a számára a két bajnokaspiráns kakaskodása.

A McLaren különösen a kemény keveréken mutatott kiemelkedő tempót, Norris az utolsó etap során a több mint 13 másodperces lemaradását szűk 5 szekundumra csökkentette, ami azt feltételezte, hogy komoly fenyegetést jelenthetett volna a ferrarisra, ha nem marad le ennyire Verstappen miatt a futam elején. Ha a McLaren és a Ferrari Brazíliában is állva hagyja a Red Bullt, az Norrisnak remek lehetőséget teremthetne arra, hogy megint jelentősebb mértékben faragjon a hátrányán, főleg, hogy újra sprintfutamot rendeznek, és bajnoki ellenfelének szinte biztosan hátrányból kell indulnia.

A „vörös bikák” ugyanis úgy számolnak, hogy holland versenyzőjükre minimum öt rajthelyes hátrasorolás vár motorelemcsere miatt. Bár Interlagosban könnyebb előzni, és az általában változékony időjárás már több ízben is borította a papírformát, az újabb büntetés kétségkívül nehezíti Verstappen dolgát. Mindezek tükrében a most hétvége vízválasztó lehet annak tekintetében, hogy Norrisnak mennyire marad kézzelfogható esélye a záró tripla futam előtt, hiszen ha nem sikerül kihasználnia a lehetőséget, akkor lélektanilag is nehéz helyzetbe hozza magát a véghajrá előtt.

Matematikailag nézve Norrisnak átlagosan 12 ponttal kellene közelednie Verstappenhez, míg összességében adott versenyző maximálisan 120 pontot szerezhet még. A mclarenes lemaradása 47 pont…

Pérez vesszőfutása váratlan lehetőséget ad Colapintónak?

Sergio Pérez számára az év legfontosabb eseményét jelenti a hazai nagydíja, így különösen fontos lett volna a számára, hogy jó eredményekkel vágjon vissza az eddigi rossz szereplést követően, és némileg csitítsa a kritikusait. A mexikói azonban már a szombati időmérő első szakaszában búcsúzott, másnap rosszul állt fel a rajtrácsra, majd az autója is sérült, amikor pont az ő helyére áhítozó Liam Lawsonnal keveredett incidensbe.

Pérez idei ötödik nullázása után nem meglepő módon még inkább felerősödtek az esetleges távozásával kapcsolatos pletykák, sőt, egyesek azt is elkezdték pedzegetni, hogy a pilóta talán már a mostani idényt sem fejezheti be a Red Bull színeiben. Ugyan a csapatfőnök, Christian Horner a Mexikóvárosi GP után úgy nyilatkozott, valószínűtlen, hogy még az év vége előtt változtatnak a pilótafelálláson, annak minden eddiginél nagyobb a valószínűsége, hogy a versenyző nem fogja kitölteni az eredetileg 2026 végéig szóló szerződését.

A „vörös bikák” különösen türelmesek voltak Pérezzel, hiszen elődei és épp esetleges utódjai sok esetben ennél kevesebb időt kaptak a bizonyításra. Bár két versenyző közötti különbség mindig is látszott, olyan erőteljesen nem ütközött még ki a kontraszt, mint az idei évben. Az előzőekben ugyanis amellett, hogy Péreznek volt egy-egy fellángolása, autója tempófölénye garanciát jelentett arra, hogy csapata az ő hullámzása ellenére is magabiztosan hódítsa el a bajnoki címet.

A Red Bull év eleji domináns formája ugyanakkor lassan a feledés homályába vész, az istálló egyértelműen visszaesett, és négy nagydíjjal a vége előtt már csak a harmadik helyet foglalja el a konstruktőri tabellán, miközben Verstappen egyéni címe is egyre nagyobb veszélyben forog. Az osztrák alakulatnak így óriási szüksége lenne arra, hogy mindkét versenyzője élete formáját nyújtsa, és minél inkább segítse egymást az eredmények maximalizálásában, mivel ha a konstruktőri címvédés elúszni is látszik, az egyéni nyújthat némi vigaszt a csapat, és különösen Verstappen számára az idény eleji botrányok és hatalmi harcok után.

A „vörös bikák” féllábú óriásként küzdenek az idén, de egy újabb ehhez hasonló esztendőt már nem engedhetnek meg maguknak. Pérez helyéért az RB kettőse, az év közben elküldött Daniel Ricciardo ülését elfoglaló Lawson, valamint Cunoda Juki verseng egymással, de nem várt helyről is érkezhet esélyes. A Williamsnél a nyári szünet óta versenyző Franco Colapinto ugyanis hamar felhívta magára a sportág figyelmét a remeklésével, és mindössze néhány futam elég volt ahhoz, hogy letegye a névjegyét.

Bár az argentin versenyző úgy érkezett Grove-ba, hogy tudta, 2025-re nem lesz maradása, először a 2026-ban az Audi gyári csapatává avanzsáló Sauberrel, míg most a Red Bull-lal hozták szóba a nevét. Ugyan arra kevés esély mutatkozik, hogy Colapinto a következő évet Verstappen csapattársaként kezdje, az RB jó opciót jelenthet a számára, ahonnan már csak egy karnyújtásnyira van a Red Bull ülése.

A Haas erőre kapott

Nemcsak a Ferrari, hanem az egyik ügyfélcsapata, a Haas is előrelépett, az amerikai csapat az elmúlt öt versenyhétvégén kivétel nélkül pontot szerzett, és hatodik a konstruktőrök között. Bár az ötödik Aston Martin szinte elérhetetlen távolságban van tőle, így a mögötte lévőkre kell ügyelnie, jelenlegi pozíciója megtartásával fennállása második legjobb eredményét érheti el.

A Haas négy nagydíjjal a vége előtt 10 ponttal előzi meg az elmúlt hat nagydíjon mindössze két pontot szerző RB-t, míg a hetedik Williams lemaradása már 29 pont, így a grove-iaknak az azerbajdzsánihoz hasonló szerepléssel kellene előrukkolnia, ha még bele szeretne szólni a csatába. Számukra így inkább az lenne a cél, hogy a hárompontos hátrányban lévő Alpine-t maguk mögött tartsák, míg a Sauber továbbra is az idei első pontjára hajt...



MI VÁRHATÓ A SAO PAULÓ-I NAGYDÍJON?

Nincs megállás, szünet nélkül folytatódik a bajnokság, a huszonegyedik állomás Interlagos, ahol a 4. Sao Pauló-i Nagydíjat rendezik meg. A legendás helyszínen már több drámai pillanatot is átélhetett a nagyérdemű, és az előzetes várakozások alapján ezúttal sem lesz hiány izgalomban. A fokozó bajnoki küzdelem, a Ferrari előretörése önmagában is érdekessé teszi az előttünk álló versenyhétvégét, a sprintes lebonyolítás, az újraaszfaltozott pálya, a lágy gumik, valamint a jósolt változékony időjárás újabb ikonikus versenyt hozhat magával.

Ami az újraaszfaltozást illeti, a mezőny számára ugrás lesz az ismeretlenbe, és nem rég befejezett munkálatok a vasárnapi taktikására is nagy hatással lehetnek. Az új aszfalt jobb köridőkhöz, és nagyobb gumikopáshoz vezethet, miközben a sprintes formátum nyomán mindössze egy szabadedzés áll a csapatok rendelkezésére, hogy megtalálják a megfelelő beállításokat. Noha a szombati sprintverseny és az időmérő között hozzá lehet nyúlni az autókhoz, mindenképpen tovább bonyolítja a helyzetet, hogy a Pirelli a három leglágyabb, a C3-as, a C4-es, illetve a C5-ös keveréket hozta el Brazíliába.

Persze az előrejelzéseket szemlélve korántsem biztos, hogy csak a három említett keverék fog szerepet játszani a hétvégén, hiszen mindhárom nap van esély az eső megérkezésére. Pénteken, szombaton és vasárnap is helyi idő szerint délután várható inkább égi áldás, és a napok előrehaladtával egyre nagyobb esély mutatkozik arra, hogy valóban leszakad az ég.

A legnagyobb esőzés ráadásul pont verseny napján várható: jelen állás szerint 60 százalék a valószínűsége annak, hogy vizes körülmények között rendezik a fő eseményt, ami könnyen meglepetéseredményhez is vezethet.

Ami történelmi múltat illeti, a jelenlegi mezőnyből mindössze három versenyző mondhatja el magáról, hogy diadalmaskodott a helyszínen. A legsikeresebbnek Lewis Hamilton számít, a brit háromszor szelte át elsőként a célvonalat, őt Verstappen követi kettő, míg George Russell egy győzelemmel.

Ami a jelenlegi formát illeti, ezúttal is nagy esély van rá, hogy új győztes avatunk, hiszen a két fő esélyesnek tartott, Ferrari és a McLaren párosa sem nyert még Sao Paulóban.



4. SAO PAULÓ-I NAGYDÍJ NOVEMBER 1., PÉNTEK Szabadedzés 15.30–16.30 Sprintidőmérő 19.30–20.14 NOVEMBER 2., SZOMBAT Sprintverseny 15.00–16.00 Időmérő 19.00–20.00 NOVEMBER 3., VASÁRNAP A verseny (71 kör, 305.879 km) rajtja 18.00 KÖVETKEZŐ VERSENYEK Las Vegas-i Nagydíj, Las Vegas November 24., 7.00 Katari Nagydíj, Loszaíl December 1., 17.00 Abu-dzabi Nagydíj, Abu-Dzabi December 8., 14.00