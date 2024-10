A McLaren és a Red Bull is tart a Ferraritól; Hamilton felajánlotta a fejlesztéseit Russellnek

Lando Norris kissé váratlanul szerezte meg a pole pozíciót az austini időmérőn, hiszen egészen addig valamennyi eseményen, illetve a kvalifikáció első két szakaszában is Max Verstappen zárt az élen. A McLaren-pilóta ugyanakkor nem is időzíthetett volna jobban: saját bevallása szerint pályafutása eddigi legjobb körét futotta meg a Q3 elején, ami végül döntőnek bizonyult, hiszen George Russell autótörése mindenkitől elvette a lehetőséget a javításra.

„Úgy hiszem, ez volt a pályafutásom legjobb köre. Egyszerűen nagyon szép kör volt. Kissé magasra is helyeztem a lécet, és mondtam is a srácoknak, hogy nem igazán fogok javítani a második próbálkozásom alkalmával. Mindent kihoztam az autóból. Sokat változtattunk rajta a sprintfutam és az időmérő között, és határozottan sikerült előrelépnünk” – magyarázta az egyéni vb-összetettben 54 pontos lemaradással a második helyen álló Norris, aki rámutatott, a sok módosítás ellenére sem érezte, hogy esélye lehet az első rajthelyre.

„Még így is szenvedtem, szóval tisztában voltam vele, hogy még nagyobb kockázatot kell vállalnom, hogy valami extrát érjek el. Egyszerűen tökéletesen összeállt minden, de biztosan nem tudtam volna megismételni ezt a kört. Szóval nagyon boldog vagyok, hiszen nem számítottam arra, hogy ilyen eredményt érhetek el. Mindenhol több rizikót vállaltam, de a nagy sebességű szakaszokon voltunk igazán hátrányban a Red Bullhoz képest. Verstappen különösen erős volt az első szektorban és a nagy tempójú kanyarokban.”

„Megtettük, amit kellett. Egész hétvégén lépéshátrányban voltunk a Red Bullhoz képest, nem volt a meg a tempónk sem a Red Bull-lal, sem a Ferrarival szemben” – tette hozzá az elmúlt öt versenyhétvégén a negyedik pole pozícióját szerző pilóta.

A McLaren csapatfőnöke, Andrea Stella is tudta, versenyzője nem igazán fog tud javítani a közel tökéletes körén, így az ő szempontjukból jól jött ki a sárga zászló. „Az első kör szinte tökéletes volt, szóval nehéz lett volna faragnia az idején a második szetten. Láttam, hogy Verstappen gyors körön volt, ami problémát jelenthetett volna a számunkra a pole pozíciót tekintve, szóval úgy vélem, a sárga zászló segített nekünk.”

„Összességében lelkesítő, hogy sikerült javítanunk a kocsi teljesítményén a sprintversenyt követően. Finomítottunk a beállításokat, valamint megértettünk bizonyos dolgokat a vezetés szempontjából is. Lando és Oscar (Piastri) képes volt összetenni a kört. Az első és az ötödik rajtkocka fontos a verseny szempontjából, és bízom benne, hogy sikerül javítanunk a gumikezelésünkön, hiszen elég nagy volt a kopás a sprintfutamon.”

Verstappen és a Red Bull remek formában tért vissza az őszi szünetet követően, és sokáig úgy tűnt, a sprintidőmérő és a sprintfutam után a kvalifikáción is az első helyen végez. Az utolsó szakaszban ugyanakkor rontott az első próbálkozásánál, és javításra már nem nyílt lehetősége Russell autótörése miatt.

„Az utolsó szakaszban elszúrtam a 19-es kanyarnál, nem tudom, pontosan mi történt. Talán egyszerűen csak túl későn fordultam el, és túl nagy sebességet próbáltam átvenni a kanyaron. Elég sok időt vesztettem ott, és anélkül meglehetett volna a pole pozíció. Szóval tudtam, hogy több lehet a második gyors körömben, de már nem jutottam el addig a kanyarig. Néha megesik az ilyesmi, nincsen minden a te irányításod alatt. Úgy gondolom, általánosságba véve eddig elég pozitív a hétvége. Harcba szállhattunk a pole pozícióért is, amire jó ideje nem volt már példa.”

A Red Bull tanácsadója, Helmut Marko is pozitívan beszélt csapata javuló formájáról, és kiemelte, meglátása szerint Verstappen a teljesítményével jó ideig elfedte, valójában mennyire visszaestek, így örül annak, hogy a hozott fejlesztések beváltak, és sikerült visszatérniük.

„Vesztettünk teljesítményt, de a nehézségeinket Max elfedte a képességeivel. Lehetett látni, hogy Sergio (Pérez) egyre hátrébb esik, de Max valahogyan így is képes volt tartani a lépést. Ezt követően mindent kritikusan kielemeztünk, és felfedeztük, hogy a szélcsatorna és a szimulátorunk közötti korreláció nem jó. Ezután darabonként dolgoztunk a kocsin, és az autó a padlólemezből nyeri a teljesítmény jelentős részét. Három fázisból állt: először Azerbajdzsánban, aztán Szingapúrban, míg a végső változat itt Austinban mutatkozott be. És a jó irányba indultunk el vele.”

Nem tudja, mire számíthatnak a versenyen. „Magasabb lesz a hőmérséklet, és kulcstényező lesz a gumikopás. Azt várom, hogy a Ferrari is nagyon erős lesz, mint ahogyan a sprinten is az volt. A McLaren változtatott az autóján, a sprintfutamon Lando első gumijai gyorsan koptak. Talán amiatt történt, hogy Maxot próbálta támadni, de tanultak az esetből. Mindkét kocsi sokkal erősebb volt, mint a sprinten. Ugyanakkor úgy gondolom, hogy Max kifejezetten erős lesz.”

A csapatfőnök, Christian Horner sem bosszankodott az elszalasztott rajtelsőség miatt. „Találtunk némi időt, az egyensúly is jobban összeállt, és már a pénteki szabadedzéstől fogva versenyképes volt. Ő volt a leggyorsabb az első és a második szakaszban is, és szerintem a harmadikban is elvégezte a munkát, de nem így nem volt megírva. Megnyertük a sprintversenyt, és az első sorból rajtolunk a futamon, szóval pozitív napok állnak mögöttünk.”

„Nem az volt a legtisztább köre, amit a Q3 elején futott, az utolsó kanyarban némi időt is vesztett, szóval jött a második kör. Úgy gondolom, rendben lett volna, de jött a sárga zászló, és el kellett emelnie, de még így is ott vagyunk az első sorban.”

A harmadik rajthelyet Carlos Sainz Jr. szerezte meg a Ferrari volánja mögött, de úgy érezte, akár több is lehetett volna az időmérőben. „Megérdemlem a harmadik helyet, hiszen jobb munkát végeztek nálam az első próbálkozások alkalmával. De nem tudom, mi történt a második körömön, talán alacsonyabb volt a pályahőmérséklet. Az autó egyszerűen életre kelt, és nagyon gyors körön voltam.”

„Nem tudom, hogy harcba szállhatunk-e ezzel a két sráccal, hogy le tudjuk-e győzni őket, vagy sem, de bízunk benne, hogy elkaphatjuk őket a versenyen, hiszen erősek voltunk a sprinten, és előreléptünk a pénteki sprintidőmérőhöz képest is. Jó dolog, hogy a sprintfutam referenciapontot jelent. Nyilván ezen a fickók sem egy helyben toporogtak, és biztosan javítottak az elülső gumik szemcsésedésén, ami miatt nagyon sokan szenvedtek a sprinten. Úgy hiszem, hogy nagyon szoros lesz, és izgalmas harcra lehet számítani néhány autó között.”

Az időmérő negatív meglepetése Lewis Hamiltonhoz köthető, aki már az első szakaszban búcsúzni kényszerült azt követően, hogy a pénteki sprintidőmérőn még egyértelműen volt esélye a pole pozícióra. A hétszeres világbajnok a tizennyolcadik helyet szerezte meg, és noha a rajtbüntetések nyomán egy pozíciót előreléphet, már az elrontott kvalfikáció után jelezte, a legjobb az lenne, ha a bokszutcából vágna neki a futamnak.

„Elég szörnyű volt. Az autó nagyszerűnek érződött pénteken, így nyilvánvalóan optimistán érkeztem meg szombaton. A sprintversenyen meghibásodott az első felfüggesztésem már a felvezető körön, ahogyan elindultunk a rajtrácsról, szóval a hiba végigkísért az egész futamon. Kiderítették, mi volt a gond, és változtattak rajta, de az időmérő kész káosz volt.”

„Talán a bokszutcából kellene rajtolnunk, mert máskülönben nem fogunk tudni előrelépni innen. Nagyon kiszámíthatatlan volt az egyensúly, és egyáltalán nem volt tapadásom.”

Noha Hamilton csapattársa, George Russell egészen a Q3-ig menetelt, az időmérőt a falban zárta, amivel mindenkitől elvette a javítási lehetőséget, ráadásul az új elemek nagy részét is összetörte a Mercedesen. Az „ezüstnyilaknak” így nagy valószínűség szerint vissza kell térniük a korábbi verzióhoz, ezt előzte volna meg Hamilton, aki felajánlotta honfitársának a saját fejlesztéseit.

„Jelenleg leginkább az alkatrészek miatt aggódunk. Lewis kedvesen felajánlotta az övéit, de nem fogunk cserélni. Nem tudom, hogy mi fog történni, de ez jelenti a legnagyobb aggodalmat” – magyarázta a hatodik rajkockát megszerző Russell, aki értékelte az időmérőn mutatott teljesítményüket is.

„Bármikor jó formában van az autó, harcban voltunk a pole pozícióért és a győzelemért. Pénteken mindketten versenyben voltunk a rajtelsőségért, míg szombaton majdnem mindketten kiestünk már a Q1-ben. Nagyon keményen nyomtam az utolsó körömön, és olyan teljesítményt próbáltam előhívni a kocsiból, ami nem volt meg benne. Ennek meg is fizettem az árát. Csalódtam magamban, mivel mindenki nagyon keményen dolgozott azon, hogy elhozhassuk ide a fejlesztéseket. Most kidobhatjuk a kukába.”

A Mercedes nem érti a teljesítményhullámzást. „Nincs meg a válaszunk rá, folyamatosan ebben a helyzetben találjuk magunkat. Az autó egyszerűen így reagál a gumikra. A hőmérsékletre, a szélre, minden kicsi változásra. Az egész idény során ugyanez volt a történet, a régebbi és az újabb fejlesztésekkel is. Vagy versenyben vagyunk, vagy öt-hat tizeddel maradunk épp el.”

Motorelemcserék miatt Liam Lawson és Csou Kuan-jü is a rajtrács végéről lesz kénytelen nekivágni a 21 órakor rajtoló versenynek Austinban. Azt egyelőre nem erősítették meg, hogy Hamilton valóban a bokszutcából rajtol-e.