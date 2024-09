A Red Bull és a Mercedes bizakodó, a Ferrari gyors, a McLaren hátrányban Azerbajdzsánban

Charles Leclerc az Olaszországban aratott katartikus győzelmét követően magabiztosan érkezett meg Azerbajdzsánba, és noha végül ő bizonyult a leggyorsabbnak a nyitó napon, elég hektikusan alakult a két szabadedzés a számára. A versenyző remek tempót diktált a nap kezdetén, majd az első gyakorlás feléhez közeledve falba szállt a Ferrarival. A monacói a második tréningen aztán sokáig nem igazán találta a ritmust, sokat panaszkodott az autóra, és megint időt vesztett, majd bő tíz perccel a vége előtt megfutott a nap leggyorsabb körét.

„Nem kezdtük nagyszerűen a hétvégét, de még mindig nagyon bízom az autóban, szóval nem volt túl nagy probléma. A második edzés elején azonban már ténylegesen gondom volt, amit később láttunk is, így amikor kiálltam, akkor kicseréltük az adott elemet. Nem volt semmi köze a korábbi balesetemhez, szóval a szerelők igazán jó munkát végeztek. Egyszerűen egy új elemmel adódott probléma, nem részletekbe menni, de nagyon furcsa érzés volt miatta a kormányzás.”

„Kicseréltük, aztán visszamentünk, és minden rendben volt. Nem tudtam annyi kört teljesíteni, mint szerettem volna egy pénteki napon, de versenyképesek voltunk így is. Nagyon szoros a mezőny eleje, de nehéz pontosan látni, mi a helyzet a különböző motormódok miatt. Ez az egyik olyan pálya, amit eléggé szeretek, és amelyiken elég gyorsak voltunk a múltban, de ez még nem jelent garanciát arra, hogy szombaton is ez lesz a helyzet” – emelte ki az elmúlt három évben egy körön legyőzhetetlen Leclerc.

„Még mindig dolgozunk kell a kocsin, a vezetésemen még sokat kell javítani, a második edzésen még nem voltak meg teljesen a referenciapontok, de megint gyorsak voltunk, ami jó előjel. Remélhetőleg szombaton még jobb lesz.”

Carlos Sainz Jr. számára nyugodtabb mederben folyt az azeri péntek: a spanyol az első edzésen hat tizedes lemaradással az ötödik, míg a másodikon 466 ezredes hátránnyal a negyedik lett.

„Sok kicsúszásom volt, de úgy gondolom, mindenkinél ez volt a helyzet. A pálya nagyon piszkos és csúszós volt. Öt másodperccel voltunk lassabbak, mint egy évvel ezelőtt, ami megmutatja, mennyire szenvedtünk. Végigmentünk a tervezett programon. Volt néhány problémánk a fékekkel az első gyakorláson. de a másodikra sikerült javítanunk rajta. A nyakamat nem érzem százszázalékosnak, elég rosszul aludtam, és alig tudom mozgatni. De sikerült végigcsinálnom a napot, és szombaton készen fogok állni.”

„Nehéz megmondani, hol állunk, hiszen senki sem rakott össze jó köröket. Ez szombaton fog kiderülni, amikor mindenki felteszi a lágy gumikat a Q1-ben, a Q2-ben, valamint a Q3-ban. Magabiztosak vagyunk azt illetően, hogy vagyunk olyan gyorsak, mint a Red Bull, a Mercedes és a McLaren. Úgy gondolom, nagyon szoros lesz, minden a gumik előkészítésén, a kör összerakásán, illetve azon fog múlni, hogy a megfelelő helyen legyünk a megfelelő időben a sárga és a piros zászlót tekintve, és remélhetőleg, jól jövünk ki belőle.”

A McLaren abban a tudatban érkezhetett meg Azerbajdzsánba, hogy már most hétvégén átveheti a vezetést a Red Bulltól a konstruktőri tabellán. Noha az eredményeket tekintve nem nyitott erős formában a wokingi alakulat, fontos megjegyezni, hogy az egyéni vb-összetettben második Lando Norris forgalomba keveredett az időmérős szimulációja során, amit követően nem futott újabb gyors kört a lágy gumin. A csapattársa, Oscar Piastri eközben ötödik és hatodik hellyel hangolhat a folytatásra.

„Eléggé le vagyunk maradva. Túlságosan erőltetnem kellett ahhoz, hogy kihozzam az autóból a köridőt. Nagyjából ott tartunk, mint ahol Oscar végzett. Ha minden összejön, akkor ott vagyunk, de biztos vagyok benne, hogy a vetélytársaknál sem állt még össze minden. Elég sokat kell találnunk a Mercedeshez, a Red Bullhoz és a Ferrarihoz képest. Ők nagyon közel vannak egymáshoz, és mi nagyjából három-négy tizedmásodpercre követjük őket. Szóval sok munka vár még ránk” – kezdte az értékelést Norris.

„Volt több pálya, amelyiknek nem voltunk gyorsak. Az emberek szeretik azt hinni, hogy mi vagyunk a legjobbak mindenhol, de ez nem igaz. Eddig nagyon jó munkát végeztünk, mint a többi csapat, de mindig is tudtuk, hogy a Ferrari gyors lesz itt, és ilyen pályakörülmények mellett a Mercedes is nagyon gyors lesz. Az autó most sem rossz, és biztos vagyok benne, hogy még több időt tudunk kihozni a kocsiból, de nem vagyunk olyan tisztán elöl, mint a legutóbbi versenynek voltunk.”

A pálya állapota, az alacsony tapadási viszonyok nem segítik a wokingiakat. „Nagyon csúszós. Jól teljesítünk az olyan pályákon, ahol jobb a tapadás, és az azeri pálya állapota azt sem közelíti meg, amilyen tavaly volt. Szóval nem vagyunk könnyű helyzetben, de de keményen fogunk dolgozni az éjszaka folyamán.”

Piastri kevésbé volt borúlátó, mint a csapattársa. „Jó napon vagyunk túl, de egyelőre nehéz megmondani hol tartunk, hiszen annyit javul a pálya. Azt mondanám, a Ferrari egészen erősnek tűnik, mint ahogyan a Ferrari és a Mercedes is. Eddig az első négy csapat kivétel nélkül jónak tűnik. A hosszú etapon mutatott tempónk elég versenyképes volt, ami jó hír, de egyesek elég komoly köröket tettek le az asztalra. Ha összerakod, az elég nagy különbséget jelent. Szóval szombaton minden erről fog szólni.”

A Red Bull csalódást keltő hétvége után utazott Azerbajdzsánba, ahol új padlólemezzel kíván visszavágni. A nyitányon kisebb meglepetésre Max Verstappen bizonyult a leggyorsabbnak, míg a második edzésen egyértelműen Sergio Pérez tűnt magabiztosabbnak házon belül, a mexikói mindössze hat ezredet kapott az élen végző Leclerc-től úgy, hogy korábban futotta a gyors körét a lágy gumin.

„Határozottan jó ér erős nap van a hátunk mögött. Úgy gondolom, jó alapokra építkezhetünk. Sikerült előrelépnünk a két szabadedzés között, és most biztosítanunk kell, hogy még tovább fejlődünk. Úgy hiszem, biztosan harcba szállhatunk szombaton. Szerintem a helyes irányba tartunk, kezdünk rájönni, hogyan tudjuk jobbá tenni a kocsit. Még hosszú út áll előttünk, de ígéretes az, amit eddig láttunk” – jelentette ki az Azerbajdzsánban már két ízben is győzedelmeskedő Pérez.

A csapattársához hasonlóan Verstappen is elégedett pénteken látottakkal. „Összességében jó napunk volt. Sokat tanultunk. Most már minden arról szól, hogy rendszerezzük a dolgokat, amiket kipróbáltunk. Ezen a versenyhétvégén versenyképesebbek vagyunk, ami jó hír. A háttérben sok munka folyik, és még nincs vége. A második gyakorlás nehezebben alakult a számomra. Meg kell találnunk a megfelelő egyensúlyt, ha sikerül, akkor elég magabiztos vagyok azt illetően, hogy versenyképesek leszünk.”

A Mercedes számára felemásan sikerült az azeri péntek, Lewis Hamilton az első edzésen 3 tizedes lemaradással a második, míg a másodikon 66 ezredes hátránnyal a harmadik lett, és az új cockpit kialakításból adódó látási gondoktól, illetve a szokásosan meleg üléstől eltekintve összességében sima napot zárt. Nem úgy, mint a csapattársa, George Russell, aki sok időt vesztett a második tréningen, amikor csapata elővigyázatosságból kicserélte a motorját.

Noha a fiatalabb brit végül eljutott tizenhat körig, az utolsó percekben visszakényszerült a garázsba, miután a csapat valami problémát észlelt az autóján. Russell végül a kilencedik lett több mint egy másodperc lemaradással.

„Élveztem a mai napot – kezdte az értékelést a hétszeres világbajnok. – Az elejétől kezdve tudtuk nyomni. Fokozatosan léptünk előre a beállításokkal, egyetlen alkalommal sem kellett visszanéznünk, folyamatosan előreléptünk. Nem tudom, hogy milyen volt a hosszú etapon futott tempóm a többiekéhez viszonyítva, de nem teljesítettünk túl sok kört. Úgy hiszem, a Red Bull elég gyorsnak tűnik, mint ahogyan a Ferrari is, de mi is ott vagyunk, vagy legalábbis valahol ott.”

A Mercedes ezúttal sem használja a legfrissebb padlólemezét, helyette a korábbi verzióval versenyez Azerbajdzsánban. „Elég nehéz megmondani, milyen lenne a kocsi a másik padlólemezzel itt. Nehéz megmondani, pontosan mi a különbség a kettő között, de nem szomorkodom amiatt, hogy ezt használjuk itt.”

Az „ezüstnyilak” már több alkalommal is visszaestek az erős pénteki kezdés után, így Hamilton nem ragadtatja el magát. „Nem tudhatjuk, ki milyen üzemanyagszinten voltak a többiek, és gyakran fordul elő, hogy amikor elérünk a harmadik edzéshez, és különösen az időmérőhöz, akkor mindenki előrelép, míg mi nem, vagy legalábbis nem mindig. Szóval nem ragadtatjuk el magunkat, és megpróbáljuk a lehető legtöbbet kihozni abból, amink van. Remélem, hogy közelebb vagyunk az elejéhez, mint amennyire látszik, de csak szombaton tudjuk meg, mi a helyzet.”

Russell még nem tudja, pontosan mi vezetett a motorcseréhez, de bízik benne, hogy újra használni tudja az elemet. „Egyelőre nem tudom, pontosan mi volt a gond, de ki kellett cserélnünk a motort. A problémát az első edzést követően észleltük, aminek következményeként később tudtam munkához fogni a második tréningen, ráadásul a végén újabb gondunk adódott.”

„Nem ez volt a legjobb péntekünk, az biztos, de Lewis gyorsnak tűnt, és tudjuk, hogy az autó képes erős teljesítményre. A Ferrari ugyanakkor nagyon erős itt, és ez mindig is így volt. Az első edzésen a motorral volt gond, a második végén egy szenzor hibásodott meg, és kiálltunk, mert azt hittük, hogy vízszivárgásunk van, de nem volt. Szenvedtem, egyértelműen le voltam maradva Lewis tempójától, nem voltam elég magabiztos a volán mögött, és szenvedtem a gumik megfelelő működési tartományba juttatásával. Szintet kell lépnem szombatra, hogy csökkentem a hátrányomat.”

Folytatás szombaton 10 óra 30 perkor a harmadik szabadedzéssel.