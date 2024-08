Verstappen egyelőre veretlen hazai pályán – véget ér a sikerszériája a hétvégi Holland Nagydíjon?

ERRŐL BESZÉLNEK – A LEGFORRÓBB TÉMÁK A PADDOCKBAN

Sainz és a Red Bull döntött, Ricciardo teljesítménykényszerben

Noha már a 2024-es idény előtt biztossá vált, hogy Carlos Sainz Jr. az utolsó közös évére készül a Ferrarival, hosszas tanakodás után csak a nyári szünet után hozott kissé váratlan döntést a jövőjéről. A spanyol versenyzőt eleinte a Red Bull-lal és a Mercedesszel is szóba hozták, de a lista élén szerepelt a 2026-től az Audi gyári csapatává váló Saubernél, valamint az elmúlt időszakban az Alpine-nál is.

A háromszoros futamgyőztes mindezek után a Williams mellett tette le a voksát, ami a Red Bull tanácsadója, Helmut Marko szerint egyrészről érthető, másrészről tragikus, hiszen az osztrák úgy véli, a remek formában versenyző Sainz megérdemelt volna egy ülést valamelyik élcsapatnál. A grove-i istálló csapatfőnöke, James Volwes hasonlóan értetlenül állt azelőtt, hogy volt esélye szerződtetni a spanyolt, pontosan ezért óriási sikerként könyvelte el a pilóta megszerzését.

Sainz érkezésével az is biztossá vált, hogy Logan Sargeant története lezárult a patinás alakulatnál, illetve nagy valószínűség szerint a Formula–1-ben is. A Belga Nagydíjat követő hétfőn Sergio Pérez helyzete is tisztázódott, hiszen a „vörös bikák” a hétfői megbeszélés után hivatalosan is megerősítették, hogy újabb lehetőséget biztosítanak a mexikói számára, hogy bizonyítson. A nyári szünetet megelőzően folyamatosan erősödő szóbeszéd Pérez idő előtti távozásáról így sokak meglepetésére tévesnek bizonyult.

Az 2024-es szezont jó formában kezdő majd teljesen visszaeső pilóta rendelkezésére tehát további tíz verseny áll, hogy bebiztosítsa a helyét 2025-re is, miközben az ülésére pályázók közül Daniel Ricciardo vállára nehezedhet a legnagyobb nyomás. A rajtrácsra bő egy éve visszatérő ausztrál pilóta kiegyensúlyozott és jó teljesítménnyel akár a hőn vágyott Red Bullt is meggyőzheti, ellenkező esetben azonban nagy esély van rá, hogy az RB-től is távoznia kell az év végén.

Ricciardo pont egy évvel ezelőtt, a Holland Nagydíj második szabadedzésén szenvedett kézsérülést, aminek következtében öt versenyhétvégét kényszerült kihagyni. Helyét akkor Liam Lawson vette át, aki remek eredményekkel hívta fel magára a figyelmet, és akár újra átveheti az ausztrál helyét, ha nem tudja bebiztosítani a jövőjét. Az új-zélandi ugyanis már ott toporog a Formula–1 kapujában, és Marko egészen határozott nyilatkozatot tett a jövőjéről.

A tanácsadó Hollandia előtt kifejtette, Lawson 2025-ben biztosan az egyik autójukat fogja vezetni, ami Pérez, Ricciardo, valamint adott esetben akár Cunoda Juki elküldéséhez vezethet, hiszen a múltban már többször is megmutatkozott, hogy az osztrákoknál nem ér túl sokat az érvényes szerződés.

Rajtszám Név (nemzetiség) Csapat Motor 1 Max VERSTAPPEN (holland) Red Bull Honda RBPT 11 Sergio PÉREZ (mexikói) Red Bull Honda RBPT ?? Mercedes Mercedes 63 George RUSSELL (brit) Mercedes Mercedes 44 Lewis HAMILTON (brit) Ferrari Ferrari 16 Charles LECLERC (monacói) Ferrari Ferrari 14 Fernando ALONSO (spanyol) Aston Martin Mercedes 18 Lance STROLL (kanadai) Aston Martin Mercedes 23 Alexander ALBON (thaiföldi) Williams Mercedes 55 Carlos SAINZ Jr (spanyol) Williams Mercedes 10 Pierre GASLY (francia) Alpine Renault? ?? Alpine Renault? 22 CUNODA Juki (japán) Visa Cash App RB Honda RBPT ?? Visa Cash App RB Honda RBPT 87 Oliver BEARMAN (brit) Haas Ferrari 31 Esteban OCON (francia) Haas Ferrari 81 Oscar PIASTRI (ausztrál) McLaren Mercedes 4 Lando NORRIS (brit) McLaren Mercedes 27 Nico HÜLKENBERG (német) Stake F1 Team Kick Sauber Ferrari ?? Stake F1 Team Kick Sauber Ferrari 2025-ös rajtlista

Változás az Alpine és a Sauber élén

A nyári szünet nem csak a pilótapiacon hozott mozgolódást, hiszen két csapat élén is történt változás. Bruno Famin még a Belga Nagydíj pénteki sajtótájékoztatóján erősítette meg, hogy lemond a csapatfőnöki posztról az Alpine-nál, az ő helyét Oliver Oakes veszi át, míg az Audi gyári csapatává váló Saubernél a Red Bulltól távozó Jonathan Wheatleyt nevezték ki.

Ám míg előbbi már a most hétvégén rendezendő zandvoorti versenyhétvégén munkába áll, utóbbi várhatóan valamikor 2025-ben veheti át a kormányt az olasz-svájci istálló fedélzetén az F1-es projekt élére kijelölt Mattia Binotto irányítása alatt. A szóban forgó két csapatnál új csapatfőnök tehát már van, új versenyző azonban még nem, hiszen továbbra is kérdéses, ki lesz Pierre Gasly, illetőleg Nico Hülkenberg csapattársa 2025-től.

Vége Verstappen dominanciájának hazai pályán?

A Holland Grand Prix 2021-es visszatérése óta Max Verstappen mindent vitt haza közönség előtt: a holland pilóta mindhárom évben megszerezte a pole pozíciót, majd a rajtelsőségét a dobogó felső fokára váltotta, így sorozata már három esztendő óta íródik. A sikerszériának ugyanakkor könnyen vége szakadhat a soron következő hétvégén, hiszen Verstappen és a Red Bull nem fő esélyesként fog megérkezni a helyszínre.

A címvédő ugyanis hiába vezeti továbbra is toronymagasan az egyéni bajnoki összetettet – előnye 78 pont a második Lando Norris előtt –, a június végi Spanyol Nagydíj óta nyeretlen, ráadásul három alkalommal még a pódiumról is leszorult. Az előző négy futamon két csapat három versenyzője osztozott a győzelmeken: a Mercedesnél George Russell Ausztriában, Lewis Hamilton Nagy-Britanniában, illetve csapattársa kizárása után Belgiumban, míg a McLarennél Oscar Piastri Magyarországon diadalmaskodott, és vezette kettős sikerre a silverstone-iakat.

Noha mindezek fényében egyértelműen kijelenthető, hogy Verstappen nem számít favoritnak, sem a hollandot, sem a Red Bullt nem szabad leírni előre. A „vörös bikák” a csalódást keltő eredmények után úgy határoztak, visszatérnek az autó egy korábbi verziójához, hiszen az érzésük szerint rossz irányba mentek el a fejlesztésekkel, és kiegyensúlyozottabbá kívánják tenni az RB20-ast, ami reményeik szerint Pérez önbizalmát is visszahozza a volán mögött.

Ami a Red Bull visszaesését illeti, a nyári szünetben röppentek fel olyan híresztelések, hogy a Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) júliusban azért módosította a technikai szabályok között a fékerőre vonatkozó részt, mert a címvédő alakulat a Kínai Nagydíjig olyan megoldást használt, amely lehetővé tette a számára, hogy eltérő fékerőt fejtsen ki a hátsó kerekekre, amivel az alulkormányzottságot szerette volna megszüntetni, illetve jobb kanyarbejáratot érhetett el.

Az FIA ugyanakkor cáfolta, hogy bármely alakulat trükközött volna a fékerővel, a hivatalos kommunikációja szerint egyszerűen minden kétséget kizáróan kívánta egyértelműsíteni a regula szövegét, ami a 2026-os előírások között is helyet kap.

MI VÁRHATÓ A HOLLAND NAGYDÍJON?

Három szabad hétvége után folytatódik az egyre kiélezettebb hajsza, az idény tizenötödik állomása Zandvoort, ahol 34. Holland Nagydíjat rendezik meg. A helyszín hosszas kihagyás után 2021-ben tért vissza a Formula–1-es versenynaptárba, és a 4259 méter hosszú pályán azóta megrendezett három versenyhétvége hazai sikert hozott. Verstappen valamennyi alkalommal az élről várhatta a piros lámpák kialvását, és elsőként szelte át a célvonalat is, így az idén már sorozatban a negyedik győzelmére hajt a „narancssárga hadsereg” előtt.

A holland nem meglepő módon az aktív versenyzőket tekintve már csúcstartónak számít a három diadallal, de egy újabb sikerrel a vonatkozó örökranglistán utolérheti a listavezető Jim Clarkot is, aki tehát négyszer győzött Hollandiában.

Ami a jelenlegi formát illeti, az újabb hazai sikerhez ezúttal jóval rögösebb út vezethet, hiszen Verstappen az elmúlt négy versenyhétvégén nem tudott nyerni, és több ízben a dobogóra sem állhatott fel. Bár a „vörös bikák” úgy számolnak, jó esélyeik lehetnek a hétvégén, tudják, hogy a McLaren komoly fenyegetést jelenthet rájuk, sőt a Mercedes, és akár a Ferrari is borsot törhet az orruk alá, főleg ha az előrejelzéseknek megfelelően többször is közbe szól az eső.

Az időjárás-előrejelzések szerint ugyanis pénteken és szombaton is nagy valószínűséggel lehet számítani csapadékra, főleg a nap előrehaladtával, de az sem kizárt, hogy vasárnap is érkezik újabb égi áldás. A változó körülmények igencsak felboríthatják az előzetesen várható erősorrendet, ráadásul a csapatoknak az esetleges virtuális és/vagy valódi biztonsági autós szakaszokkal is kalkulálniuk kell a versenystratégiák kijelölésénél, mivel a modernkori futamok során összesen öt alkalommal lépett életbe valamilyen korlátozás, sőt, tavaly még a piros zászló is előkerült.

PILÓTA GYŐZELEM DOBOGÓ PONTSZERZÉS LGYK PONT 1. Max Verstappen 7 8 14 2 277 2. Lando Norris 1 7 12 1 199 3. Charles Leclerc 1 5 12 - 177 4. Oscar Piastri 1 4 13 - 167 5. Carlos Sainz Jr. 1 5 12 1 162 6. Lewis Hamilton 2 3 13 2 150 7. Sergio Pérez - 3 11 3 131 8. George Russell 1 2 12 2 116 9. Fernando Alonso - - 8 1 49 10. Lance Stroll - - 5 - 24 11. Nico Hülkenberg - - 6 - 22 12. Cunoda Juki - - 7 - 22 13. Daniel Ricciardo - - 4 - 12 14. Oliver Bearman - - 1 - 6 15. Pierre Gasly - - 4 - 6 16. Kevin Magnussen - - 2 - 5 17. Alexander Albon - - 2 - 4 18. Esteban Ocon - - 3 - 3 a világbajnokság állása

1. Red Bull-Honda RBPT 408 2. McLaren-Mercedes 366 3. Ferrari 345 4. Mercedes 266 5. Aston Martin-Mercedes 73 6. RB-Honda RBPT 34 7. Haas-Ferrari 27 8. Alpine-Renault 11 9. Williams-Mercedes 4 10. Sauber-Ferrari 0 konstruktőrök