„Egyelőre nem igazán tudjuk, pontosan hogyan tudnánk javulni" – a Red Bull hátrányban Zandvoortban

Változékony időt hozott a zandvoorti péntek: az első szabadedzésen esős és felszáradó, míg a másodikon teljesen száraz pályán körözhetett a mezőny. A nyitányon Lando Norris, míg a délutáni tréningen George Russell bizonyult a leggyorsabbnak, miközben a hazai közönség előtt versenyző Max Verstappen előbbi eseményen a második, utóbbin az ötödik pozícióban zárt.

A Holland Nagydíj visszatérése óta hazai pályán veretlen Red Bull-os tehát nem kezdett túl magabiztosan, azonban így sem lehet leírni az esélyeit, hiszen mindössze 284 ezreddel maradt el az élen záró Mercedestől, ami rendkívül szoros időmérőt vetít előre, miközben a jósolt eső még tovább keverheti a lapokat.

„Az első gyakorláson nem állt módunkban túl sok kört teljesíteni, de a másodikon már jobban fel lehetett mérni, hogyan állunk, és kissé lassúak voltunk a rövid és a hosszú etapokon is. Szóval vár még munka ránk. Egyelőre nem igazán tudjuk, pontosan hogyan tudnánk javulni, de utána fogunk nézni. Kicsit lassúak vagyunk, ilyen egyszerű. Már versenyek óta ez a helyzet, szóval nem okoz meglepetést. Megpróbálunk még némi teljesítményt találni vasárnapra.”

Sergio Pérez egyik gyakorláson sem tudott a top 10-ben zárni, mind a kétszer a 12. lett, ami egyáltalán nem halkította el az értetlenkedő hangokat. A Holland GP péntekjén az egyik legforróbb témát ugyanis továbbra is a mexikói maradása jelentette, aminek kapcsán a Red Bull csapatfőnöke, Christian Horner kényszerült magyarázkodásba.

„Kit ültettél volna be? Kire cserélted volna le? Tudjuk, hogy mire képes Checo, és az idény elején öt nagydíjból négyet a dobogón zárt. Úgy vélem, egyszerűen nincs meg az önbizalma, és emiatt belekerült egy kis spirálba. Remélhetőleg a nyári szünet után újult erővel tér vissza. Tudjuk, hogy olyan versenyek jönnek, ahol már nyert, ott van Azerbajdzsán, ahol tavaly a sprintversenyen és a futamon is győzött. És Szingapúrban fantasztikus versenyen diadalmaskodott Charles Leclerc ellen a változékony körülmények között.”

„Nagyon gyors Monzában, Zandvoort azonban nem tartozik a legjobb pályái közé, szóval a soron következő négy verseny közül a mostani jeleneti számára a legnagyobb kihívást mielőtt újabb miniszünet következne” – fejtette ki Horner, akitől azt is megkérdezték, üzleti okokból kulcsfontosságú volt-e a csapat számára, illetve szerepet játszott-e a döntésben, hogy Pérez ott legyen a volán mögött az október végi hazai nagydíján.

„Nem. Egyáltalán nem. Minden a teljesítményről szól. Az a két pilóta versenyez nálunk, akikről úgy hisszük, hogy a rendelkezésre álló versenyzők közül a legjobb eredményt tudják szállítani nekünk. Ha bármi kétség lett volna bennünk, akkor változtattunk volna” – jelentette ki, majd egyértelműsítette, a Red Bull miért nem adott lehetőséget Daniel Ricciardónak vagy Cunoda Jukinak.

„A két legjobb versenyző van nálunk, és ha úgy gondoltuk volna, lehetne jobb is, akkor már változtattunk volna. Hiszünk abban, hogy a jelenlegi párosunkkal megvédhetjük a bajnoki címet, ez a kettős tavaly az első két helyen zárt, előtte az első és a harmadik pozícióban, és 2021-ben is nyert. Mindent megteszünk azért, hogy megadjuk a lehetőséget Checónak ahhoz, hogy visszataláljon ahhoz a formájához. Meg kell küzdenie a nyomással, és ott van a sajtó, illetve a közösségi média is. Olyan versenyző, aki képes visszavágni, és teljes mértékben támogatjuk. Látni szeretnénk, ahogyan választ ad mindenkinek.”

Horner ezt követően a hétvégi esélyekre is kitért. „Nagyon szoros, de nem tudjuk a különböző motormódokat, és az üzemanyagszinteket sem. Szerintem nagyon kiélezett lesz. Attól is függ, milyenek lesznek az időjárási körülmények. Elég borzasztó időt jósolnak szombatra, de vasárnap rendben van.”

Az előzetes várakozások szerint a hétvége fő esélyesének számító McLaren erősen kezdett: Norris az élen zárt első edzés után a negyedik lett, míg Oscar Piastri a hetedik pozíciója után a másodikra lépett előre a napsütéses tréningen. A viszonylag jó eredmények azonban nem győzték meg az egyéni vb-összetettben második helyen álló britet, a pilóta úgy érzi, nem az övék a leggyorsabb autó Zandvoortban.

„Talán nem a miénk, a Mercedes elég gyors, elég szoros a helyzet. Úgy gondolom, most nem beszélhetünk leggyorsabbról, elég sok tényezőtől függ. Miami óta jó formában vagyunk, de azóta nem igazán hoztunk fejlesztéseket, ez az első hétvége, amikor megpróbáltunk javítani az autón. Optimista vagyok, de fogalmam sincsen, hogy beválnak-e a frissítések, vagy egyáltalán hogyan működnek jelenleg, de rendben volt a napunk, és ott vagyunk, vagy legalábbis közel vagyunk. Remélhetőleg az éjszaka folyamán sikerül még kicsit előrelépnünk, és harcba szállhatunk a Mercedesszel.”

Az elmúlt négy versenyből három alkalommal győzedelmeskedő Mercedes jó formában kezdett Hollandiában is, hiszen versenyzői, Russell és Hamilton mindkét alkalommal a top 5-ben zártak, és összességében a leggyorsabb kört futotta a nyitó napon.

A pénteken leggyorsabb Russell nem meglepő módon izgatottan várja a zandvoorti folytatást. „Nagyon nehéz volt a pályán, hiszen elég nagy volt a szél, ahogyan emlékszem, az elmúlt éveket tekintve most volt a legszelesebb az idő. Az autó elég jól teljesít, vannak fejlesztéseink is, amik úgy tűnik, hogy a várakozásoknak megfelelően működnek, és úgy fest, elég szoros küzdelem vár ránk a McLarenekkel és Verstappennel, de szombaton minden másképp alakulhat.”

„Az első hat versenyen formán kívül voltunk, akkor eléggé kiszámítható volt az időjárás, és elég simán alakultak a hétvégék mindenki számára. Aztán amikor gyors lett a kocsi, hirtelen mindenféle dolgok történnek, mint például Kanadában és Nagy-Britanniában is. De mindenki egy csónakban evezett. Nagyon izgatott vagyok, hogy visszatértünk, és már alig várom az időmérőt, hogy átélhessem azt a csatát és az izgalmat.”

Hamilton optimista a nyitó napot követően. „Rendben volt a mai nap, nem kezdtük rosszul a hétvégét, ami nagy különbséget jelent a tavalyi évhez képest, az autó sokkal inkább életre kelt, és ott vagyunk a mezőny elejében. Már sokkal jobban megértjük a gépet, szóval határozottan segít, hogy jó formában kezdjük a hétvégét, és csak kisebb módosításokat kell végrehajtanunk. Sokkal élvezetesebb így a munka is. Nem igazán tudtam kihozni a lágy keverékben rejlő potenciált, így maradt még bennünk. Még dolgoznunk kell a beállításokon, de egyébként jól kezdtünk.”

A Ferrari számára nem alakult túl jól a zandvoorti péntek, az első edzésen Charles Leclerc szorult ki a top 10-ből, míg a másodikon Carlos Sainz Jr. zárt az utolsó előtti helyen, miután váltóprobléma miatt sok pályaidőt vesztett. A monacói nehéz hétvégére készül. „Kemény volt, mint ahogyan előzetesen is számítottunk rá. Nincs meg a teljesítményünk ahhoz, hogy az élen állókkal harcoljunk, de úgy gondolom, jobb a helyzetünk, mint ahogyan azt az eredmény mutatta. Dolgoznunk kell, hogy olyan helyzetbe hozzuk magunkat, hogy versenybe szállhassunk a győzelemért. Mindent megteszek azért, hogy kihozzam a maximumot az autóból, de túl nagyok a különbségek ahhoz, hogy bármi különlegeset vigyek véghez. Ha sikerül két-három tizeden belül maradnunk, akkor jó rajthelyet szerezhetünk meg, máskülönben nagyon nehéz hétvégénk lesz."

Folytatás szombaton 11 óra 30 perckor a harmadik szabadedzéssel.

34. HOLLAND NAGYDÍJ Augusztus 23., PÉNTEK 1. szabadedzés 1. Norris 1:12.322 2. szabadedzés 1. Russell 1:10.702 Augusztus 24., SZOMBAT 3. szabadedzés 11.30–12.30 Időmérő 15.00–16.00 Augusztus 25., VASÁRNAP A verseny (72 kör, 306.587 km) rajtja: 15.00 KÖVETKEZŐ VERSENYEK Olasz Nagydíj, Monza Szeptember 1., 15.00 Azeri Nagydíj, Baki Szeptember 15., 13.00 Szingapúri Nagydíj, Szingapúr Szeptember 22., 14.00