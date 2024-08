A McLaren folytatná az erődemonstrációt; a Ferrari sötét ló lehet hazai pályán

ERRŐL BESZÉLNEK – A LEGFORRÓBB TÉMÁK A PADDOCKBAN

A Williams megelégelte Sargeant teljesítményét

A Williams nagy reményekkel érkezett meg a nyári szünetet követő első versenyhétvégére, hiszen komoly fejlesztési csomaggal készült, ám végül rémálomszerűen alakult a számára a Holland Nagydíj. Logan Sargeant a harmadik szabadedzésen törte ripityára az autót, aminek következményeként az időmérőn sem tudott részt venni, míg Alexander Albon hiába szerezte meg a nyolcadik rajtkockát, utólag diszkvalifikálták a padlólemez szabálytalansága miatt.

A két versenyző így a mezőny végéről rugaszkodhatott el, az amerikai végül a 16., míg a thaiföldi a 14. pozícióban szelte át a célvonalat, így a csapat sorozatban a harmadik alkalommal is pont nélkül maradt. Az már az év korábbi részében is beszédtémát jelentett, hogy a Williams akár év közben is megválhat az alulteljesítő és több ízben is autót törő Sargeanttől, de a csapat bizalmat szavazott neki a nyári szünet után is.

Az amerikai szombaton elkövetett újabb súlyos hibája ugyanakkor végzetesnek bizonyult, a grove-iak zandvoorti hétvégét követő kedd este hivatalosan is megerősítették, hogy azonnali hatállyal megválnak az eredetileg 2024 végéig érvényes szerződéssel rendelkező pilótától, és kisebb meglepetésre a Formula–2-ben versenyző junior pilótájukat, Franco Colapintót jelölték ki az utódjaként, aki Monzában mutatkozhat be a királykategóriában.

A 21 éves argentin érkezésével szinte biztossá vált, hogy Mick Schumacher számára véget ért az F1-es álom, hiszen azután, hogy az Alpine Jack Doohan mellett tette le a voksát 2025-re, a Williams is inkább választott újoncot helyette. Bár a kétségtelenül csalódott német még nem mondott le arról, hogy egy napon visszatérjen a „száguldó cirkuszba” egyre kisebb az esélye, és a 2026-tól az Audi gyári csapatává váló Sauber jelentheti az utolsó mentsvárat a számára a jövő évet illetően.

Ami Colapintót illeti, az argentin egy F2-es sprintfutamon elért győzelemmel a háta mögött érkezik meg a Formula–1-be, és várhatóan kilenc versenyhétvége áll a rendelkezésére, hogy letegye a névjegyét, és felhívja magára a figyelmet. Egy biztos, a Williamsnél biztosan nem lesz maradása a következő évre, hiszen az már a Belga Nagydíj után biztossá vált, hogy Carlos Sainz Jr. érkezik a grove-iakhoz a nagy szabályváltoztatásokat megelőző idényben.

A McLaren külön ligában versenyzett Zandvoortban

Noha a McLaren már hosszú versenyhétvégék óta ott van a mezőny elejében, és több ízben a leggyorsabbnak bizonyult, nemegyszer nem tudta eredményekre váltani az erős formáját. Zandvoortban azonban minden eddiginél magabiztosabb győzelmet aratott, hiszen a pole pozícióból induló, majd a vezetést a rajtnál ezúttal is elvesztő, de az élre rövidesen visszaálló Lando Norris közel 23 másodperces előnnyel szelte át a célvonalat a hazai közönség előtt először alulmaradó Max Verstappen előtt.

Noha a sorozatban az ötödik versenyen is siker nélkül maradó holland előnye még most is 70 pont a pályafutása második diadalát, és első mesterhármasát elkönyvelő brit riválisa előtt, a McLaren már lőtávolon belül került a címvédő „vörös bikákhoz” képest. A wokingi istálló lemaradása 30 pont, amikor még kilenc versenyt, illetőleg három sprintfutamot rendeznek meg.

Mindez azt jelenti, hogy adott esetben már most hétvégén is őrségváltás történhetne az élen, igaz, ahhoz rettenetesen rossz hétvégét kellene kifognia a Red Bullnak, miközben a McLarennek újra tündökölnie kellene. Az esetleges pozícióváltásra inkább a Szingapúri Grand Prix környékén kerülhet sor, amihez a wokingi gárda egy újabb fontos lépést tehet meg most hétvégén.

A Red Bull már kongatja a vészharangot

A 2024-es idényt fölényesen kezdő Red Bull rossz irányba indult el a fejlesztésekkel, és immár öt versenyhétvége óta nyeretlen. Ez idő alatt a Mercedes három, míg a legközelebbi rivális, a McLaren két alkalommal diadalmaskodott, és utóbbi alakulat fő esélyesként érkezik meg Monzába is.

A „vörös bikák” egyelőre nem értik, pontosan mi okozza a lemaradásukat és a problémáikat, ami lehetőséget teremthet a riválisuk számára, hogy még tovább csökkentse a hátrányát a bajnoki összetettekben. A tanácsadó, Helmut Marko már meg is kongatta a vészharangot, szerinte mindkét bajnoki címük megvédése veszélybe került.

Noha a legutóbb a Spanyol GP-n győzedelmeskedő Verstappen is riasztónak találja az elmúlt futamokon mutatott formájukat, úgy érzi, még nem kell pánikolniuk. Édesapja, Jos Verstappen azonban ennél sokkal borúsabb képet festett a címvédő gárda helyzetéről, a Red Bull-lal, és különösen az év elején botrányba keveredő Christian Hornerrel szemben többször is kritikus hangot megütő idősebbik Verstappen szerint a csapatnak tükörbe kellene néznie, és meg kellene kérdőjeleznie magát, hiszen számos jó szakember elhagyta a fedélzetet, miközben nemegyszer rossz irányt vettek.

Jos Verstappen kijelentette, hogy a csapatfőnökön múlik, képes lesz-e visszavezetni a csapatot a helyes útra, miközben előrebocsátotta, hogy fia nem lesz elégedett, ha a folytatásban sem kap olyan autót, amivel harcba szállhat a győzelemért…

Mire lehet képes a Ferrari hazai pályán?

A Ferrari egyáltalán nem várt sokat a Holland Nagydíjtól, hiszen úgy készült, a kármentésről fog szólni a hétvégéje. A vasárnapi futamon aztán meglepően erős tempót mutatott, és egy figyelemreméltó dobogós helyezéssel távozhatott Zandvoortból, ami mindenképpen óriási löketet ad neki a hazai versenye előtt.

A maranellói istálló már a nyári szünetben is arról beszélt, hogy Monza, Azerbajdzsán, illetve Szingapúr sokkal jobban fog feküdni az autójának, mint Hollandia, ráadásul most hétvégére még fejlesztésekkel is készült, így akár komoly esélyessé is előreléphet a tifosi előtt. A Scuderia egy évvel ezelőtt is erős formát mutatott hazai pályán: Sainz révén pole pozíciót szerzett, majd a spanyol a dobogó alsó fokára is felállhatott, miután győztesen került ki a csapattársával, Charles Leclerc-rel vívott párharcból.

A Ferrari mindezek tükrében mindenképpen a pódiumra vágyik, és annak felső foka sem tűnik elérhetetlennek a számára. A csapat színeiben a negyedik és egyben utolsó monzai hétvégéjére készülő Sainzban ráadásul különösen nagy lehet a bizonyítási vágy, hogy remek eredménnyel búcsúzzon a tifosi előtt, így érdekes lesz látni, képes lesz-e legalább a tavalyi teljesítményét megismételnie.

Antonelli első bevetése a Mercedesben

Andrea Kimi Antonelli először vezetheti a 2024-es Mercedest, a nagy alkalomra ráadásul hazai közönsége előtt kerül sor, a monzai első szabadedzésen George Russell ülését foglalhatja el. A nyitányon tehát az év végén távozó Lewis Hamilton mellett nagy eséllyel az utódja gyűjtheti az adatokat, ugyanis szinte már nyílt titoknak számít, hogy a Formula–2-ben versenyző olasz váltja a hétszeres világbajnokot.

Sajtóértesülések szerint a nagy bejelentésre sem kell már sokat várni, sőt… A Mercedes ugyanis nagy valószínűség szerint még Olaszországban megerősíti a múlt hétvégén a 18. életévét betöltő Antonelli szerződtetését.

MI VÁRHATÓ AZ OLASZ NAGYDÍJON?

A nyári szünetet követő dupla hétvége második állomása következik, a helyszín Monza, ahol a 75. Olasz Nagydíjat rendezik meg. Az ikonikus pálya hosszú idő után kapott vérfrissítést, a mezőny vadonatúj aszfalton mérheti össze a tudását, ráadásul a rajt után sok torlódáshoz és adott esetben balesethez vezető egyes kanyart is némileg átszabták és kiszélesítették.

A hétvégére emellett meglehetősen meleg időt is jósolnak, a jóval simább és sötétebb, így várhatóan még forróbb aszfalt pedig a stratégiára is komoly hatással a Pirelli előrejelzései szerint. A hivatalos gumibeszállító a C3-as, a C4-es és a C5-ös, vagyis a három leglágyabb keveréket hozta el Monzában, és arra számít, hogy a pálya drasztikus mértékben fog javulni a hétvége előrehaladtával, hiszen a Formula–2 és a Formula–3 mezőnye is a helyszínen van, utóbbi kategóriában a szezonzáró következik.

FURCSA ESET A CSÜTÖRTÖKI NAPON Noha a csütörtöki sajtónapon még nem száguldanak Formula–1-es autók a versenypályán, a biztonsági, valamint az orvosi autó vezetői ekkor kapnak lehetőséget arra, hogy gyakoroljanak és felmérjék a terepet. Bernd Mayländer épp egy ilyen tesztet teljesített, amikor megforgott, és a falban kötött ki a Parabolica-kanyarnál a safety car volánja mögött. A sofőr sértetlenül kiszállt a kocsiból, az Aston Martin ugyanakkor jócskán összetört...

Ami a történelmi múltat illeti, az aktív versenyzők közül Hamilton számít a legsikeresebbnek öt győzelmével, amivel Michael Schumacherrel karöltve vezeti a vonatkozó örökranglistát. A a brit hétszeres világbajnok mellett Fernando Alonso, Verstappen, Leclerc, Pierre Gasly és Daniel Ricciardo is ünnepelhetett már Monzában. A spanyol és a holland fejenként kétszer, míg a monacói, a francia és az ausztrál egyenként egyszer szelte át elsőként a célvonalat.

Ami a jelenlegi formát illeti, a McLaren számít a fő esélyesnek, de rendkívül kiélezett harcra lehet számítani, ami akár nüanszokon is múlhat, főleg a szombati időmérőn. Érdemes lesz figyelni a Ferrarit is, amelyik újításokat hozott, valamint a Mercedest is, amelyik egyelőre nem tudja, a Spa-Francorchamps-ban bevetett új padlólemeze mennyire vált be, így választ most hétvégén kaphat a zandvoorditól eléggé eltérő monzai pályán.

Nagy kérdőjel a Red Bull teljesítménye is, a csapat egy évvel ezelőtt Verstappen vezérletével kettős győzelmet aratott, ráadásul a holland az azt megelőző idényben is felállhatott a dobogó felső fokára Olaszországban, és arra lehet számítani, hogy az olaszországi pálya jobban ki is hozza az erősségeit, ezért is lenne fontos, hogy vissza tudjon vágni.

75. OLASZ NAGYDÍJ Augusztus 30., PÉNTEK 1. szabadedzés 13.30–14.30 2. szabadedzés 17.00–18.00 Augusztus 31., SZOMBAT 3. szabadedzés 12.30–13.30 Időmérő 16.00–17.00 SZEPTEMBER 1., VASÁRNAP A verseny (53 kör, 306.72 km) ratjta: 15.00 KÖVETKEZŐ VERSENYEK Olasz Nagydíj, Monza Szeptember 1., 15.00 Azeri Nagydíj, Baki Szeptember 15., 13.00 Szingapúri Nagydíj, Szingapúr Szeptember 22., 14.00

PILÓTA GYŐZELEM DOBOGÓ PONTSZERZÉS LGYK PONT 1. Max Verstappen 7 9 15 2 295 2. Lando Norris 2 8 13 2 225 3. Charles Leclerc 1 6 13 - 192 4. Oscar Piastri 1 4 14 - 179 5. Carlos Sainz Jr. 1 5 13 1 172 6. Lewis Hamilton 2 3 14 2 154 7. Sergio Pérez - 3 12 3 139 8. George Russell 1 2 13 2 122 9. Fernando Alonso - - 9 1 50 10. Lance Stroll - - 5 - 24 11. Nico Hülkenberg - - 6 - 22 12. Cunoda Juki - - 7 - 22 13. Daniel Ricciardo - - 4 - 12 14. Pierre Gasly - - 5 - 8 15. Oliver Bearman - - 1 - 6 16. Kevin Magnussen - - 2 - 5 17. Esteban Ocon - - 4 - 5 18. Alexander Albon - - 2 - 4 a világbajnokság állása

1. Red Bull-Honda RBPT 434 2. McLaren-Mercedes 404 3. Ferrari 370 4. Mercedes 276 5. Aston Martin-Mercedes 74 6. RB-Honda RBPT 34 7. Haas-Ferrari 27 8. Alpine-Renault 13 9. Williams-Mercedes 4 10. Sauber-Ferrari 0 konstruktőrök