Jónyerrel és Klampárral ütögetett a kínaiak F1-es pilótája

„Ez volt az első alkalom, hogy Formula–1-es versenyzővel játszottam, kicsit azért többet vártam tőle, de nagy élmény volt – értékelte lapunknak a rövid mérkőzést Jónyer István, akit az autósportos kötődéséről is kérdeztünk. – Magam is szoktam versenyezni, legutóbb Las Vegasban jártam egy R8-assal, az F1-et pedig régóta követem, Fernando Alonso a kedvencem. Örülök, hogy a Hungaroringen is népszerűsíthetjük a magyar asztaliteniszt, szeretnénk minél több fiatalt megszólítani.”

A pingpongasztal egyébként igencsak népszerű a versenyzők körében, csütörtök délután az RB-pilóták is kipróbálták, Cunoda Juki sajátos technikájával sem tudta megnehezíteni a rutinosabb Daniel Ricciardo dolgát.