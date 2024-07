Leclerc nem is reménykedett a pole-ban; Pérez leszögezte, sosem felejtett el vezetni

Max Verstappen rajtbüntetése következtében Charles Leclerc rajtolhat vasárnap a pole pozícióból Spa-Francorchamps-ban – ilyen legutóbb két hónappal ezelőtt Monacóban történt. A Ferrari versenyzőjét igencsak meglepte az előkelő rajtpozíció.

„Jól sikerült a köröm, bár az eső kissé intenzívebb lett a Q3 végén, ezért inkább a kör első felében volt lehetőségem a javításra – mondta Leclerc. – Az első rajthely elérhetetlennek tűnt számunkra, így sokkal jobban sikerült az időmérő, mint arra előzetesen számítottunk. A tegnapi nap is nehezen alakult a csapat számára, de a mai változékony körülmények a javunkra váltak. Nem sokat változtattunk az autó egyensúlyán a Q1 és a Q3 között, ám sikerült előrébb kerülnünk annak köszönhetően, hogy jókor tettük fel az új gumikat. Ez rendkívül fontosnak bizonyult ilyen körülmények között, általában ezen a téren hibáztunk korábban.”

Hosszú hetek után végre igazán erős időmérőt zárt Sergio Pérez, aki ráadásul csapattársa hátrasorolásának köszönhetően az első sorból rajtolhat Spa-Francorchamps-ban. A mexikói pilóta azonban így sem elégedett maradéktalanul.

„Valójában sosem felejtettem el versenyautót vezetni – szögezte le Pérez. – A probléma a menettervünkkel volt, hiszen a többieknél hamarabb végeztünk egy körrel. Amikor eldobunk egy kört, túl szoros lesz az állás, szóval szerencsésünk vagyunk, hogy összejött a jó rajthely. Mindenképpen hibáztunk ezen a téren, és sebezhető váltunk, ráadásul nem először. Sok mindent kipróbáltunk tegnap, és ma is próbálkoztunk dolgokkal, de sosem ideális, ha így sem sikerül előrelépnünk. A mai napon kissé jobban betaláltunk bizonyos területeken, akárcsak Magyarországon, viszont most sokkal jobbnak éreztük az autót. Meglátjuk, hogyan alakul a holnap. Nehéz nap vár ránk, és kiderül, mennyit sikerül addig fejlődnünk.”

A második sorból rajtolhat Lewis Hamilton, aki egyelőre nem reménykedik ennél sokkal jobb eredményben a versenyen, emellett attól is tart, hogy a jóval mögüle rajtoló Verstappen ellen sem lesz sokra képes.

„Megpróbáljuk tartani a pozíciónkat, és persze megnézem, képes vagyok-e tartani a lépést az előttem lévőkkel is – mondta a hétszeres világbajnok. – Összességében jó időmérőn vagyunk túl, a lehető legjobban sikerült megtippelnünk az időjárást, és a legjobbkor voltunk kinn a pályán. Persze vannak területek, ahol még javulhatunk, például az utolsó szakaszban mi mentünk ki elsőként a pályára. Ez túl korai volt, ráadásul a többiekkel ellentétben nem maradt új szett átmeneti esőgumink. Max elég gyorsan fel fog zárkózni. Úgy gondolom, hogy az ő autója a leggyorsabb ezen a hétvégén, vagy legalább ugyanannyira gyors, mint a McLarenek.”

Tíz rajthelyes büntetését tekintve – amelyet MGU-K-csere miatt kapott – Max Verstappen kihozta a legtöbbet a spái kvalifikációból, hiszen a leggyorsabb kör elérését követően a 11. pozícióból rajtolhat Belgiumban. A háromszoros világbajnokot nem különösebben taglózta le a hátrasorolás.

„Szerencsére az időjárás rendben volt, csak enyhén esett az eső – emlékezett vissza Verstappen. – Minden jól működött, és az összes gumival sikerült jó köridőt teljesítenem. Persze az elejétől a Q3-ra koncentráltam, de nem tudtam, hogy addigra szinte teljesen száraz lesz a pálya, szóval próbáltam tartalékolni két új szett átmeneti abroncsot. Elégedett vagyok, hiszen az autó nagyon jól ment esőben, megfelelően sikerültek a köreim, ráadásul annyit tehettem meg, amennyit csak szerettem volna. Holnap nehéz napunk lesz, azonban melegebb lesz az idő, valószínűleg eső sem lesz, szóval minden a tapadásról szól. Biztosra kell mennünk ezen a téren, és persze tisztában vagyok azzal, hogy tíz hellyel hátrébb indulok, de ez volt a legjobb eredmény, amit ma elérhettem.”

Verstappen miatt egyébként más versenyző is bajba került, ugyanis a Q1-ben őt feltartó Csou Kuan-jü három rajthelyes büntetést kapott a figyelmetlenségért. Bár a sportfelügyelők elismerték, hogy az esetben a kínai pilóta csapata is vétkes, úgy ítélték meg, hogy Csou is többet tehetett volna a Blanchimont-ban történt feltartás elkerülése érdekében. Mivel azonban Cunoda Juki erőforráselemek cseréje miatt összesen 60 helyes hátrasorolást kapott, Csou így is az eredeti rajtpozíciójával képest egy hellyel előrébb léphet a rajtrácson.

Kettős győzelmet aratott a Hungaroringen a McLaren, Lando Norris és Oscar Piastri a belgiumi kvalifikáción viszont kissé alulmaradt. Az ausztrál azonban az ötödik helyről rajtolva is magabiztosan szállna harcba a győzelemért.

„Mindkét autónk a top ötből rajtolhat, ráadásul a spái egyértelműen egy olyan pálya, ahol van lehetőség előzésekre – szögezte le Piastri. – Száraz pályán versenyképesnek tűnt a tempónk, és remélhetőleg ezt holnap is megvillanthatjuk. Az első körön kellett volna igazán odatennünk magunkat a friss gumik miatt, de vétettem néhány apró hibát, amit eléggé bánok. Persze ilyen körülmények között nagyon nehéz, hogy minden stimmeljen, és a hibák néhány pozícióba kerültek. Ennek ellenére úgy érzem, hogy harcba szállhatunk a győzelemért, hiszen tegnap nagyon jó tempót mutattunk, ráadásul úgy tűnik, hogy száraz verseny vár ránk. Az, hogy hátrébb leszünk a rajtrácson, kissé megnehezíti a dolgunkat, ám jó formában vagyunk ahhoz, hogy a győzelemért mehessünk.”

1. Max Verstappen* holland Red Bull-Honda RBPT 1:53.159 átlag: 222.822 km/ó 2. Charles Leclerc monacói Ferrari 1:53.754 0.595 mp h. 3. Sergio Pérez mexikói Red Bull-Honda RBPT 1:53.765 0.606 4. Lewis Hamilton brit Mercedes 1:53.835 0.676 5. Lando Norris brit McLaren-Mercedes 1:53.981 0.822 6. Oscar Piastri ausztrál McLaren-Mercedes 1:54.027 0.868 7. George Russell brit Mercedes 1:54.184 1.025 8. Carlos Sainz Jr. spanyol Ferrari 1:54.477 1.318 9. Fernando Alonso spanyol Aston Martin-Mercedes 1:54.765 1.606 10. Esteban Ocon francia Alpine-Renault 1:54.810 1.651 11. Alexander Albon thaiföldi Williams-Mercedes 1:54.473 0.636 12. Pierre Gasly francia Alpine-Renault 1:54.635 0.798 13. Daniel Ricciardo ausztrál RB-Honda RBPT 1:54.682 0.845 14. Valtteri Bottas finn Sauber-Ferrari 1:54.764 0.927 15. Lance Stroll kanadai Aston Martin-Mercedes 1:55.716 1.879 16. Nico Hülkenberg német Haas-Ferrari 1:56.308 1.473 17. Kevin Magnussen dán Haas-Ferrari 1:56.500 1.665 18. Cunoda Juki** japán RB-Honda RBPT 1:56.593 1.758 19. Logan Sargeant amerikai Williams-Mercedes 1:57.230 2.395 20. Csou Kuan-jü*** kínai Sauber-Ferrari 1:57.775 2.940 * 10 rajthelyes büntetése következtében a 11. pozícióból indulhat ** összesen 60 rajthelyes büntetés erőforráselemek cseréje miatt *** 3 rajthelyes büntetés Verstappen feltartása miatt belga nagydíj, az időmérő végeredménye