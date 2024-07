Érthetetlen döntések után új futamgyőztes és a világbajnok hisztije a Magyar Nagydíjon

ÖSSZESZOKOTT PÁROS ÚJ KÖRNYEZETBEN? Javában tart a mozgolódás a pilótapiacon – a magyarországi versenyhétvégét megelőzően kiderült, hogy Kevin Magnussen ülése is felszabadul a Haasnál. Azt már korábban bejelentették, hogy csapattársa az év végén csatlakozik a következő szezon után Audivá váló Sauberhez, mely istálló vélhetően a legviccesebb húzással rukkolna elő, ha Nico Hülkenberg mellé Magnussent szerződtetné le. Az erről szóló mémet egyébként maga a dán versenyző is kedvelte.

LECLERC NEM HISZ A SZTEREOTÍPIÁKNAK. Korábban sokszor emlegették úgy a Hungaroringet, mint Monacót falak nélkül. Az idei hétvégén azonban többen megtapasztalták, hogy azok a falak nagyon is ottvannak a pálya mentén. A sort Charles Leclerc kezdte, aki már pénteken lebontotta Ferrariját.

PÉREZ HIBÁZIK, LAWSON KÉSZÜLHET? Az újabb hullámvölgyben lévő Sergio Pérez az időmérőn törte össze autóját. A Hungaroringen egyébként már azt pletykálták, hogy a mexikóit Liam Lawson váltja a soron következő Belga Nagydíjat követően. Elnézve Pérez újabb gyenge hétvégéjét, lehet, hogy Lawsont hamarosan behívják üléspróbára a Red Bullhoz.

VERSTAPPEN NEM LOPTA BE MAGÁT A RAJONGÓK SZÍVÉBE. Nehéz versenyen van túl Max Verstappen, ami – a Lewis Hamiltonnal történt ütközése mellett – ingerült rádióbeszélgetései miatt maradhat emlékezetes a nézők számára. A háromszoros világbajnoknak már korábban is voltak nem éppen tisztelettudó megnyilvánulásai a csapatrádión, ráadásul a Hungaroringen elhangzottak után mindenkit „elküldött melegebb éthajlatra”, aki kritizálta a viselkedése miatt.

Amikor Verstappen és Hamilton a vb-címért harcolt 2021-ben, több csúnyán végződő találkozójuk is volt a pályán. Egyébként az akkori monzai verseny nem csak ezen a téren hasonlít kísértetiesen az idei Magyar Nagydíjra. Az „olcsó másolat” mellett a McLaren csapatutasítása után annak a versenynek is ausztrál győztese lett, Lando Norris másodikként ért célba, Mercedes-versenyző végzett a harmadik helyen, Leclerc negyedik lett, Pierre Gasly pedig nem fejezte be a futamot.

Every masterpiece has Its cheap copy pic.twitter.com/QcHyXSmdZh — Mahir (@ScrewderiaF1) July 21, 2024

MI TÖRTÉNT A McLARENNEL? A 2024-es Magyar Nagydíjat sem felejtjük el egy ideig, és erről leginkább a McLaren tehet. Kissé érthetetlen taktikai döntések következtében az utolsó kerékcseréket követően Norris a rajt óta az élen autózó Oscar Piastri elé került, majd csak csapata hosszas győzködése után engedte vissza maga elé csapattársát. Piastri végül visszavehette az első helyet, s ő lett a hatodik versenyző, aki hazánkban aratta első F1-es futamgyőzelmét, a McLarennél azonban a kettős diadal ellenére is nagy lett a feszültség...

Vélhetően még a versenystratégiához kevésbé értők is hamar rájöttek, hogy valamit nagyon elszámoltak a McLarennél, pedig azok a stratégák, akik általában ilyen hibákat vétenek, piros csapategyenruhát viselnek. Vagy az is lehet, hogy csak leplezték magukat az előző hétvégén?

1. Oscar Piastri ausztrál McLaren-Mercedes 1:38.01.989 2. Lando Norris brit McLaren-Mercedes 2.141 mp h. 3. Lewis Hamilton brit Mercedes 14.880 mp h. 4. Charles Leclerc monacói Ferrari 19.686 mp h. 5. Max Verstappen holland Red Bull-Honda RBPT 21.349 mp h. 6. Carlos Sainz Jr. spanyol Ferrari 23.073 mp h. 7. Sergio Pérez mexikói Red Bull-Honda RBPT 39.792 mp h. 8. George Russell brit Mercedes 42.368 mp h. 9. Cunoda Juki japán RB-Honda RBPT 1:17.259 p h. 10. Lance Stroll kanadai Aston Martin-Mercedes 1:17.976 p h. 11. Fernando Alonso spanyol Aston Martin-Mercedes 1:22.460 p h. 12. Daniel Ricciardo ausztrál RB-Honda RBPT 1 kör h. 13. Nico Hülkenberg német Haas-Ferrari 1 kör h. 14. Alexander Albon thaiföldi Williams-Mercedes 1 kör h. 15. Kevin Magnussen dán Haas-Ferrari 1 kör h. 16. Valtteri Bottas finn Sauber-Ferrari 1 kör h. 17. Logan Sargeant amerikai Williams-Mercedes 1 kör h. 18. Esteban Ocon francia Alpine-Renault 1 kör h. 19. Csou Kuan-jü kínai Sauber-Ferrari 1 kör h. KIESETT MEGTETT KÖR Pierre Gasly francia Alpine-Renault 33 a magyar nagydíj végeredménye

PILÓTA GYŐZELEM DOBOGÓ PONTSZERZÉS LGYK PONT 1. Max Verstappen 7 8 13 2 265 2. Lando Norris 1 7 11 1 189 3. Charles Leclerc 1 5 11 - 162 4. Carlos Sainz Jr. 1 5 11 1 154 5. Oscar Piastri 1 3 12 - 149 6. Lewis Hamilton 1 2 12 2 125 7. Sergio Pérez - 3 10 2 124 8. George Russell 1 2 11 2 116 9. Fernando Alonso - - 7 1 45 10. Lance Stroll - - 5 - 24 11. Nico Hülkenberg - - 6 - 22 11. Cunoda Juki - - 7 - 22 13. Daniel Ricciardo - - 3 - 11 14. Oliver Bearman - - 1 - 6 15. Pierre Gasly - - 4 - 6 16. Kevin Magnussen - - 2 - 5 17. Alexander Albon - - 2 - 4 18. Esteban Ocon - - 3 - 3 a világbajnokság állása