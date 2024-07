Az Alpine akár 2025-től Mercedes-motorra válthat – ez meggyőzi Sainzot?

Már jó ideje beszédtémát jelent, hogy a Renault és az Alpine fontolgatja a Formula–1-es motorprogramja eladását vagy teljes átszervezését, aminek részeként elindultak a tárgyalások arról, hogy a francia alakulat ügyfélcsapattá szerveződik. A enstone-iak több motorgyártóval is felvették a kapcsolatot, és egybehangzó sajtóértesülések szerint a Mercedesszel jutottak a legközelebb az egyezséghez. Az esetleges együttműködést támogatja a csapathoz nemrég tanácsadóként szerződtetett Flavio Briatore is, aki a múlt hétvégén rendezett Magyar Nagydíj alatt többször is feltűnt a Mercedes motorhome-jánál.

Noha az előzetes hírek arról szóltak, hogy az együttműködés az erőforrásokat is érintő nagy szabályváltozások debütáló évében, vagyis 2026-ban venné kezdetét, egyes források szerint van rá esély, hogy az Alpine már a soron következő idénynek a Mercedes ügyfélcsapataként vághat neki, ami akár Carlos Sainz Jr.-t is meggyőzheti arról, hogy igent mondjon a francia istállónak. Az esetleges megállapodás keretein belül az enstone-i alakulat a motor mellett akár a hátsó felfüggesztést, valamint a sebességváltót is a németektől vásárolhatja, vagyis többek között az Aston Martin és a Williams által is alkalmazott struktúrával szeretné folytatni, ami a karosszériára is hatással lenne, hiszen a csapat jelenleg maga gyártja a szóban forgó elemeket.

Bár a RacingNews365 információi szerint egyelőre nem született végleges döntés a Renault motorrészlegéről, forrásai szerint erre már nem kell sokat várni, hiszen a márka a soron következő Belga Grand Prix előtt le szeretné zárni a kérdést. A francia és a német márka esetleges megállapodásáról eközben legkorábban a nyári szünetet követően érkezhet hivatalos bejelentés.

Ugyan az értesüléseket az Alpine és a Mercedes sem kommentálta, az „ezüstnyilakat" irányító Toto Wolff a silverstone-i versenyhétvégén egyértelművé tette, hogy nyitott egy új ügyfélcsapat szerződtetésére, amivel a 2026-tól Hondára váltó Aston Martint pótolhatná.