A McLaren a kettős győzelmet és a konstruktőri vb-címet is megcélozta

Lando Norrisnak és a McLarennek sokat kellett magyarázkodnia az elmúlt versenyhétvégéken elvesztegetett győzelmi esélyek miatt, a Miamiban pályafutása első és eddigi egyetlen diadalát megszerző brit versenyző Silverstone-ban nem is titkolta, mennyire csalódott és bosszús, hogy pont hazai pályán esett el az esetleges újabb sikertől, így feltüzelve és fókuszáltan érkezett meg az idény tizenharmadik állomására Mogyoródra.

A Herendi-sisakban versenyző Norris először a rekkenő hőségben lezajló második szabadedzésen jelezte, hogy kész visszavágni a csalódást keltő eredmények után, majd a borult égboltú harmadik gyakorláson is remek tempót diktált, s végül az esős időben kezdődő, aztán felszáradó pályán záródó, két piros zászlós szakaszt is hozó időmérőn is maga mögé utasította a teljes mezőnyt. A pályafutása harmadik pole pozícióját jegyző pilótának nem is lehet más a célja, mint győzelemre váltani a rajtelsőségét vasárnap.

„Nagyon-nagyon boldog vagyok! Egyáltalán nem volt egyszerű időmérőnk, változékonyak voltak a körülmények, de a legjobb része az volt, hogy mindig az élen végeztünk. Az első kettő helyen zárni még jobb is, különösen a csapat szempontjából, szóval gratulálok nekik. Már eddig is megvolt az önbizalmunk, nincs arról szó, hogy nincs elég önbizalmunk, vagy hogy keresnünk kéne. A mostani és a legutóbbi versenyhétvégékre is pozitívan és magabiztosan érkeztünk meg, tudtuk, hogy jó autónk van, amellyel harcba szállhatunk a rajtelsőségért. És pontosan ezt tettük ma. Bármilyenek is legyenek a körülmények, a lehető legjobb helyzetben vagyunk. Két autónk van az első sorban, innen kontroll alatt tarthatjuk a versenyt. Amíg ott maradunk, ahol vagyunk, elégedettek leszünk."

Oscar Piastri mindössze huszonkét ezredmásodperccel maradt el a csapattársától, és foglalta el a második helyet, ami azt jelenti, hogy a McLaren a 2012-es Brazil Nagydíj óta először sajátította ki az első sort. „Nagyon hosszú idő után először zárt a McLaren az első két helyen, tehát nagyon boldog vagyok. Természetesen amikor mindössze két századmásodperccel maradsz le a pole pozícióról, akkor eszedbe jut minden apróság, amit jobban is csinálhattál volna, de ez csodálatos eredmény a csapat szempontjából. Nem alakult zökkenőmentesen a nyitónapom, szóval jó érzés volt visszavágni a szombati edzésen. A kvalifikáció nem volt könnyű, rengeteg döntést kellett meghozni, ezért az, hogy mindkét autóval sikerült az első sorban zárnunk, elképesztő."

„A második köröm meglehetősen jól sikerült, persze már látom, hol maradtam el, és tudom, mit csinálhattam volna jobban, ám ettől függetlenül jó kör volt, és elégedett vagyok a mai munkámmal. Hosszú út vezet az első kanyarhoz, így bármi történhet. Sok pontot szerezhetünk. Természetesen szeretnék az élre állni, de mindkét kocsink ott van az első sorban, és nagy feladat áll előttünk: el szeretnénk hódítani a konstruktőri trófeát. Okosak leszünk, nagyon gyors az autónk, és nagyon jól dolgozunk a hétvégén. Szeretnénk megtartani az első két helyet" – fogalmazta meg a wokingi alakulat célját, amely legutóbb 1998-ban ünnepelhetett csapatbajnoki címet.

Noha Max Verstappen végül mindössze 46 ezreddel maradt el az elsőséget szerző Norristól, a továbbfejlesztett Red Bull-lal sem tűnt úgy, hogy igazán valós esélye van a McLaren ellen. „Megpróbáltam. Az egész hétvégén lemaradásban voltunk, és ugyanez volt a helyzet az időmérőn is. Megpróbáltam a lehető legközelebb férkőzni, de sajnos ez nem volt elég. Kissé nehéz pontosan megmondani, mi áll ennek a hátterében, örültem volna, ha valamivel nagyobb a tapadás, ez azonban jelenleg hiányzik. A harmadik hely még mindig elég közel van, abban bízom, hogy a gép jó lesz versenykörülmények között, és legalább tartani tudjuk velük a lépést, aztán meglátjuk, mit tehetünk. Természetesen szeretem a versengést, viszont jobban örülnék, ha az élen lennék, de úgy érzem, jelenleg mi vagyunk az üldözők, és volt néhány nehéz hétvégénk is. Nem hátrálok meg a küzdelemtől, ám nem egyszerű a helyzet."

1. Lando Norris brit McLaren-Mercedes 1:15.227 átlag: 209.653 km/ó 2. Oscar Piastri ausztrál McLaren-Mercedes 1:15.249 0.022 mp h. 3. Max Verstappen holland Red Bull-Honda RBPT 1:15.273 0.046 4. Carlos Sainz Jr. spanyol Ferrari 1:15.696 0.469 5. Lewis Hamilton brit Mercedes 1:15.854 0.627 6. Charles Leclerc monacói Ferrari 1:15.905 0.678 7. Fernando Alonso spanyol Aston Martin-Mercedes 1:16.043 0.816 8. Lance Stroll kanadai Aston Martin-Mercedes 1:16.244 1.017 9. Daniel Ricciardo ausztrál RB-Honda RBPT 1:16.447 1.220 10. Cunoda Juki japán RB-Honda RBPT 1:16.477 1.250 11. Nico Hülkenberg német Haas-Ferrari 1:16.317 0.777 12. Valtteri Bottas finn Sauber-Ferrari 1:16.384 0.844 13. Alexander Albon thaiföldi Williams-Mercedes 1:16.429 0.889 14. Logan Sargeant amerikai Williams-Mercedes 1:16.543 1.003 15. Kevin Magnussen dán Haas-Ferrari 1:16.548 1.008 16. Sergio Pérez mexikói Red Bull-Honda RBPT 1:17.886 0.836 17. George Russell brit Mercedes 1:17.968 0.918 18. Csou Kuan-jü kínai Sauber-Ferrari 1:18.037 0.987 19. Esteban Ocon francia Alpine-Renault 1:18.049 0.999 20. Pierre Gasly francia Alpine-Renault 1:18.166 1.116 magyar nagydíj, az időmérő végeredménye

1. SZAKASZ 2. SZAKASZ 1. Ricciardo 1:17.050 1. Norris 1:15.540 2. Hamilton 1:17.087 2. Verstappen 1:15.770 3. Verstappen 1:17.087 3. Piastri 1:15.785 4. Sainz 1:17.244 4. Sainz 1:15.885 5. Albon 1:17.280 5. Leclerc 1:15.891 6. Hülkenberg 1:17.362 6. Stroll 1:16.075 7. Stroll 1:17.405 7. Alonso 1:16.117 8. Cunoda 1:17.436 8. Cunoda 1:16.121 9. Leclerc 1:17.437 9. Ricciardo 1:16.202 10. Bottas 1:17.487 10. Hamilton 1:16.307 11. Piastri 1:17.504 11. Hülkenberg 1:16.317 12. Alonso 1:17.624 12. Bottas 1:16.384 13. Norris 1:17.755 13. Albon 1:16.429 14. Sargeant 1:17.770 14. Sargeant 1:16.543 15. Magnussen 1:17.851 15. Magnussen 1:16.548 16. Pérez 1:17.886 17. Russell 1:17.968 18. Csou 1:18.037 19. Ocon 1:18.049 20. Gasly 1:18.166 az első két szakasz végeredménye