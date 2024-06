Pérez miatt hátrányban lesz a Red Bull a bajnoki csatában?

Noha a 2023-as idény második felében állandó témát jelentett Sergio Pérez jövője a Red Bullnál, és a vártnál rosszabb teljesítménye miatt arról szóltak a hírek, hogy az eredetileg 2024 végéig érvényes szerződését sem töltheti ki, a „vörös bikák" kedden hivatalosan is megerősítették, hogy további két évvel meghosszabbították az évet jó formában kezdő, de az elmúlt versenyhétvégéken visszaeső mexikói kontraktusát. A csapat ennek értelmében a nagy szabályváltoztatásokat hozó 2026-os idényt is a jelenlegi versenyzőpárosával fogja teljesíteni, hiszen Max Verstappen korábban 2028 végéig kötelezte el magát.

A címvédő alakulat döntése megosztotta a közvéleményt, és több pilóta sorsát is megpecsételte: Carlos Sainz Jr. szinte biztosan visszalép a középmezőnybe, a hírek szerint ugyanis a Mercedes már nem igazán jelent opciót számára, és Alexander Albon, valamint a két RB-versenyző, Daniel Ricciardo és Cunoda Juki előtt is bezárult az ajtó. Nincs kizárva, hogy utóbbi az új fejlemények tükrében úgy határoz, kilép a Red Bull-családból, és más istállónál keres lehetőséget, mivel hiába vezet élete formájában, úgy hírlik, Christian Horner csapatfőnök nem igazán hisz a képességeiben. A japán következő lépése meghatározhatja Liam Lawson pályafutását is, ha távozik, azzal utat nyitna az új-zélandi előtt, ha marad, elvheti az utolsó esélyt tőle, hogy állandó tagjává váljon a Formula–1-es mezőnynek.

Hogy mennyire volt jó döntés Pérez megtartása, arra a mostani idény alakulása egyértelmű választ adhat, ha a folytatásban is szoros csata lesz az élcsapatok között. A Ferrari és a McLaren ugyanis az elmúlt versenyhétvégéken komoly kihívóvá lépett elő: a maranellóiak Monacóban, a wokingiak Miamiban arattak sikert, miközben Imolában mindössze hét tizeden múlt Verstappen győzelme, aminek következményeként huszonnégy pontra olvadt a címvédő istálló előnye.

Ami az egyéni tabellát illeti, bár a holland harmincegy ponttal vezet Charles Leclerc előtt, a csapattársa, Pérez csak az ötödik helyen érkezik, Lando Norris és Sainz mögött. A mexikói neve mellé az említett három nagydíjon mindössze 22 pontot íródott, amivel ő szerezte a legkevesebb pontot a három csapat versenyzői közül. Ha Pérez nem tér vissza az év elején mutatott formájához, az nagy hátrányt jelenthet a Red Bullnak a bajnokságban, amire az 1996-ban vb-első Damon Hill is felhívta a figyelmet.

„Ne feledjük, hogy a Ferrari és a McLaren két versenyzővel támad, nem vagyok biztos benne, hogy ugyanez elmondható-e Checóról. A Red Bull jelenleg félkarú óriás, ha a védekezésről van szó. Most már nem elég, ha három tizedmásodpercre vagy Verstappentől, hiszen sok autó fér be a hézagba, a különbség egyre csak olvad. Most már az a kérdés, melyik pálya mennyire fekszik az adott kocsinak, úgy tűnik, a Red Bull némileg határok közé szorult az autókoncepció miatt, miközben a többi istálló fejlődni tudott" – magyarázta az F1 Nation padcastjában, amelyben arra is kitért, hogy szerinte a McLaren különösen erős lehet a hétvégi Kanadai Nagydíjon.

Míg Hill Pérez megtartásának esetleges veszélyeire mutatott rá, Ralf Schumacher a Formel1.de-nek nyilatkozva arról fejtette ki a véleményét, hogy a mexikói hosszabbításában fontos szerepet játszhatott a sok támogató és Verstappen személye is: „Legalább egyszer úgy hallottam, amíg Verstappen marad, a költségvetési határok elég szűkösek a Red Bullnál, és Pérez pénzt hoz a csapathoz."

Pérez maradásával kapcsolatban Verstappen is megszólalt, aki örül, hogy további két évig lesz a mexikói a csapattársa: „Nagyszerű hír, hogy Checo 2026-ig aláírt a csapattal, és örülök, hogy folytathatjuk az elmúlt években kialakított sikeres együttműködést. Tavaly rekorddöntő idényünk volt, az alakulat nagyon erős, így várakozással tekintünk előre, hogy építsünk ezekre a sikerekre az elkövetkezendő két idényben."